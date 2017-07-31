Умерла Жанна Моро

31 июля 2017 года на 90-м году жизни скончалась французская актриса Жанна Моро, получившая наибольшее признание благодаря ролям в фильмах режиссеров «новой волны». Она была найдена без признаков жизни утром в своей парижской квартире в 8-м округе столицы, сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя актрисы. Причины смерти Моро не уточняются.



Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже. Училась в Высшей национальной консерватории драматического искусства. В 1947 г. впервые вышла на сцену в рамках Авиньонского театрального фестиваля, а через несколько месяцев была зачислена в труппу Комеди Франсез, в 19 лет став самой молодой актрисой легендарного театра за его трёхсотлетнюю историю. Прослужив в театре четыре года, она покинула Комеди Франсез.





В кино Моро дебютировала в 1949 году, снявшись в детективном фильме Жана Стелли «Последняя любовь». В 1957 году Моро познакомилась с режиссером Луи Малем. Она снялась у Маля в таких лентах, как «Лифт на эшафот» и «Любовники». Затем последовали роли у Микеланджело Антониони в «Ночи» (1961) и Луиса Бунюэля в «Дневнике горничной» (1964).





Моро дважды сотрудничала с Франсуа Трюффо, сыграв в его картинах «Жюль и Джим» (1961) и «Невеста была в чёрном» (1966). В последующие годы ее можно было увидеть у Бертрана Блие в «Вальсирующих» (1974), у Райнера Вернера Фассбиндера в «Керель», у Люка Бессона в «Ее звали Никита» (1990), у Вима Вендерса в «Когда наступит конец света» (1991), у Рустама Хамдамова в «Анне Карамазофф», у Микеланджело Антониони в «За облаками» (1995), у Франсуа Озона в фильме «Время прощания» (2005).





Среди наград Жанны Моро — приз Каннского кинофестиваля (1960, за фильм Питера Брука «Семь дней, семь ночей»), «Золотой лев» Венецианского фестиваля за вклад в развитие кино (1991) и аналогичная награда Европейской академии киноискусства (1997), почетная «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах (2003), «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (2005) и многие другие.