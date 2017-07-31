    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кино Экспо
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

Умерла Жанна Моро



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
31.07.2017 16:24:00

31 июля 2017 года на 90-м году жизни скончалась французская актриса Жанна Моро, получившая наибольшее признание благодаря ролям в фильмах режиссеров «новой волны». Она была найдена без признаков жизни утром в своей парижской квартире в 8-м округе столицы, сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя актрисы. Причины смерти Моро не уточняются.

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года в Париже. Училась в Высшей национальной консерватории драматического искусства. В 1947 г. впервые вышла на сцену в рамках Авиньонского театрального фестиваля, а через несколько месяцев была зачислена в труппу Комеди Франсез, в 19 лет став самой молодой актрисой легендарного театра за его трёхсотлетнюю историю. Прослужив в театре четыре года, она покинула Комеди Франсез. 

кадр из фильма Лифт на эшафот

В кино Моро дебютировала в 1949 году, снявшись в детективном фильме Жана Стелли «Последняя любовь». В 1957 году Моро познакомилась с режиссером Луи Малем. Она снялась у Маля в таких лентах, как «Лифт на эшафот» и «Любовники». Затем последовали роли у Микеланджело Антониони в «Ночи» (1961) и Луиса Бунюэля в «Дневнике горничной» (1964).

кадр из фильма Жюль и Джим

Моро дважды сотрудничала с Франсуа Трюффо, сыграв в его картинах «Жюль и Джим» (1961) и «Невеста была в чёрном» (1966). В последующие годы ее можно было увидеть у Бертрана Блие в «Вальсирующих» (1974), у Райнера Вернера Фассбиндера в «Керель», у Люка Бессона в «Ее звали Никита» (1990), у Вима Вендерса в «Когда наступит конец света» (1991), у Рустама Хамдамова в «Анне Карамазофф», у Микеланджело Антониони в «За облаками» (1995), у Франсуа Озона в фильме «Время прощания» (2005). 

кадр из фильма Время прощания

Среди наград Жанны Моро — приз Каннского кинофестиваля (1960, за фильм Питера Брука «Семь дней, семь ночей»), «Золотой лев» Венецианского фестиваля за вклад в развитие кино (1991) и аналогичная награда Европейской академии киноискусства (1997), почетная «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах (2003), «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (2005) и многие другие.



Просмотров: 134   |      


Все статьи по теме некрологи

04.07.2017Умерла Светлана Кармалита
10.05.2017Ушёл из жизни Даниил Дондурей
28.12.2016Умерла Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи
31.10.2016Умер актер Владимир Зельдин
10.10.2016Умер Анджей Вайда

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006