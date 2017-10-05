Фонд кино будет выделять финансирование на отечественные фильмы на три года вперед

В конце сентября 2017 года стало известно, что Фонд кино будет выделять средства на отечественные фильмы на три года вперед. Об этом заявил председатель попечительского совета Фонда, советник президента России по культуре Владимир Толстой в интервью Коммерсанту . Он отметил, что в каждом отдельном случае решение о выделении средств будет приниматься отдельно.

«Сложные в постановочном плане фильмы снимаются не один год, а значит такие крупные проекты могут поддерживаться в течение нескольких лет — у нас так бывало, например, с «Викингом». В каждом случае такое решение будет приниматься отдельно», - сказал он. Раньше, по его словам, все подобные кейсы нужно было согласовывать в правительстве.



Решение о трехлетнем бюджете принято по предложению Татьяны Нестеренко, представителя Минфина в совете, уточнил Толстой.



Говоря о выходе председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова из попечительского совета, Толстой заметил, что «профессиональных оснований у него для этого не было», и добавил, что пока место Михалкова останется вакантным, поскольку состав совета весьма сбалансирован. «Вообще же мы так выстраивали работу совета, что никаких группировок и разных центров силы в нем не было. Состав его определяется постановлением правительства, ведомства предлагают своих кандидатов. Никаких интриг и закулисных сговоров никогда не было и, уверен, не будет», - подчеркнул Владимир Толстой.



Говоря об эффективности работы Фонда кино в целом, глава его попечительского совета сказал: «Мы можем допускать ошибки: поддержать проект, который через два года будет не таким выдающимся и ярким, каким казался на этапе заявки. Такие ошибки были, есть и будут, какие бы люди не пришли в фонд. Но для меня очень важно, чтобы фонд был местом, где не может быть нечестности, предвзятости, подковерных игр и телефонного права».