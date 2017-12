Лидером «черного списка» стал сценарий о бывшем нацисте

В середине декабря 2017 года портал The Black List опубликовал ежегодный рейтинг сценариев из так называемого «черного списка», которые по разным причинам не были запущены в производство. Отмечается, что это подборка не «лучших», а «наиболее понравившихся» экспертам сценариев. Всего в составлении рейтинга приняли 275 представителей киноиндустрии США – каждый из них проголосовал за понравившиеся работы. При этом, чтобы попасть в список, проект должен был набрать не менее 6 голосов.



Лидером чарта стал «RUIN» авторства Мэттью Фирпо и Райана Фироп. Он рассказывает о бывшем офицере-нацисте, который разыскивает и убивает бывших сослуживцев на просторах послевоенной Германии, чтобы искупить свои грехи. Сценарий набрал 68 голосов.



На втором месте оказался сценарий «LET HER SPEAK» Марио Корреа. Это основанная на реальной истории американского сенатора Венди Дэвис. В 2013 году демократ сорвала принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе, выступив с речью, которая продлилась почти 11 часов. В итоге удалось сохранить 75% клиник штата, занимающихся проведением абортов. Сценарий получил 42 голоса.



На третьей позиции с 40 голосами – проект Кристи Холл «DADDIO». В основе сюжета – разговор между пассажиркой и ее водителем об истории их отношений, который разворачивается по пути из аэропорта до дома девушки в Нью-Йорке.



На четвертом месте – сценарий «KEEPER OF THE DIARY» Сэмуэля Франко и Евана Килгора, рассказывающий о путешествии Отто Франка, которое тот совершает, чтобы найти издателя дневника своей дочери Анны. Проект оценили как перспективный 32 эксперта.



Пятую строчку занимает сценарий Имран Заиди «WHERE I END», набравший 22 голоса. Действие происходит в мире, где жизнь в любой момент можно сохранить, загрузить в компьютер и перезагрузить в случае смерти. Главный герой возвращается с того света, подозревая, что его жена как-то связана с его гибелью.



Всего в списке 2017 года оказалось 76 сценариев .