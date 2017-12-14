Мировые сборы проектов Universal Pictures превысили 5 миллиардов долларов

11 декабря 2017 года было объявлено, что мировые сборы релизов компании Universal Pictures в 2017 году преодолели отметку в $5 млрд. ($3.398 млрд. на зарубежных рынках и $1.605 млрд. – на внутреннем). На протяжении 105 лет существования студии этот показатель достигался ею лишь единожды – в 2015 году. Кроме того, в 2017 году Universal стала первой компанией, в активе которой – два фильма – долларовых миллиардера: гоночный экшн «Форсаж 8» и анимационная комедия от Illumination «Гадкий Я 3», пишет
ScreenDaily.
«Форсаж 8» собрал рекордную сумму в свой дебютный уикенд - $542 млн. в мировом прокате (из них $443.2 млн. пришлись на зарубежные рынки). Суммарная касса картины составляет $1.23 млрд. – таким образом, восьмой «Форсаж» стал шестой лентой, преодолевшей отметку в $1 млрд. мировых кассовых сборов, а также крупнейшим иностранным релизом в Китае.
В свою очередь, «Гадкий Я 3» завершил прокат с результатом $1.03 млрд. Суммарные сборы проектов производства Illumination оцениваются в $5.7 млрд., среди них – два миллиардника: «Гадкий Я 3» и «Миньоны».
Три проекта производства Blumhouse совместно заработали более $630 млн. в мировом прокате: «Сплит», «Прочь» и «Счастливого дня смерти», причем каждый из них стал лидером проката по итогам дебютного уикенда.
Другие картины, которые внесли свою лепту в высокие показатели уходящего года: «Мумия» ($409.1 млн.), «На пятьдесят оттенков темнее» ($380.9 млн.), «Собачья жизнь» ($196.2 млн.) и «Девушки путешествуют» ($138.6 млн.).
Кроме того, Universal выпустила в 2017 году четыре проекта Focus Features: «Взрывная блондинка» ($95.7 млн.), «Виктория и Абдул» ($63.6 млн.), «Роковое искушение» ($27.9 млн.) и «Темные времена» ($5.9 млн.).