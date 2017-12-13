Меланхолия: в прокате «Звездные войны: Последние джедаи»

14 декабря 2017 г. выходят в прокат «Звездные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона, фильм на два с половиной часа, вторая часть трилогии сиквелов самой знаменитой кинофраншизы про межпланетные битвы и битвы с самим собой. Ближе к концу этих вожделенных 152-х минут принцесса Лея, указывая на одного из молодых новых главных героев, говорит коллегам-повстанцам: «Что вы на меня смотрите? Все за ним!» Это, в общем-то, главное, что надо знать о новых «Звездных войнах». Прошлое окончательно оставили в прошлом. Что вдохновляет и в то же время грустно до невозможности.





Начинается фильм примерно там же, где в 2015-ом закончилась прошлая серия, «Звездные войны: Пробуждение силы», снятая Дж. Дж. Абрамсом. По Дэмерон (Оскар Айзек) пытается что-то взорвать и получает нагоняй от Леи (Кэрри Фишер). Перешедший на сторону восставших экс-штурмовик FN-2187, ныне просто Финн (Джон Бойега) выходит из комы с вопросом «Где Рэй?» А Рэй (Дэйзи Ридли), нашедшая Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) и вручившая ему меч джедая, получает совсем не тот ответ, на который она, да и все мы рассчитывали. Империя под руководством Сноука (Энди Серкис, чьего персонажа все время хочется назвать Смеаголом), а также при участии Кайло Рена (Адам Драйвер) и неприятного красавца-генерала (Донал Глисон) готовится разнести повстанцев в лохмотья, а заодно и Люка, на которого, они полагают, повстанцы их выведут. Повстанцы, естественно, сопротивляются. Сопротивляться им помогают разнообразные роботы, а также еще более разнообразный животный мир.



В визуальном смысле все это замечательно. От некоторых сцен даже захватывает дух. От батальных, от битвы на соляной планете, на которой остаются красные следы, до трогательного эпизода с маленьким мальчиком с огромной метлой, который метет пыль под звездами и мечтательно смотрит в небо. Продуманный дизайн. Красный свет бесповоротно дискредитирован, переведен на Темную сторону в ходе локального сражения героев с личной гвардией Сноука, насыщенно-алыми штурмовиками. Библиотека джедаев располагается в помещении, наводящем на мысли о «Крике» Эдварда Мунка. Принцесса Лея ходит в твидовом пальто. Дизайнерам в остроумии не откажешь: пластырь на лице Кайло, прикрывающий огромный шрам, словно сделан из того же твида, в который одета Лея.



Отдельно хотелось бы отметить животный мир, милый до разрывающего сердце уровня «ми-ми-ми». Порги, глазастые меховые совы, а также кристаллические лисы, великодушные овцелошади. Есть даже рыбы в пальто. Нет, вроде бы они не животные, а представители другой разумной расы, но по виду – точно рыбы в пальто. Наконец, некая инопланетная корова, которую Люк доит и, судя по всему, сразу чем-то спиртным.





Много юмора. Особенно в первой половине фильма, буквально с убегающих вдаль титров с оксюмороном «отважные герои готовят отступление». Вот По звонит в империю, отвлекая зловредный генералитет. Вот светские обитатели богатого города империи приняли дроида BB-8 за игральный автомат и напихали в него монет. Появление и существование в кадре Бенисио Дель Торо – это вообще одна сплошная радость.



Усилен классовый аспект, много рассуждений о большом бизнесе, против богатых и за бедных, даже анархистских идей: после угона корабля, который, как выяснилось, продавал оружие обеим сторонам этой войны, один волнующий и пока эпизодический персонаж говорит героям: «Это все один и тот же один механизм, не надо становиться его винтиком».



Безусловно, много актуального. Чернокожий герой остается одним из главных. BB-8, перенимая эстафету от R2-D2, антропоморфен до умопомрачения, визуально оставаясь при этом консервной банкой (круче «Звездных войн» в этом смысле, видимо, только «ВАЛЛ-И»). И, конечно, женщины. «Звездные войны» никогда не отличались особым шовинизмом, но с выводом на первый план не принцессы, а девушки-воина, ситуация изменилась принципиально, гендерное равенство тут образцовое, даже в плане формы, не говоря уж о смыслах. Рэй еще в прошлой части сошлась в рукопашной с Кайло, ухитрилась выиграть схватку, и это не выглядело пародией. В новом фильме женщины регулярно совершают военные подвиги на самом разном уровне – от скромной летчицы до вице-адмирала повстанцев. Что не мешает им питать иллюзии вполне из нашего мира, совершать традиционную ошибку касательно мужчин, которых они надеются исправить.





В общем и целом, добро имеет дело с проблемами свободы, демократии и собственного мнения конкретного персонажа, в отличии от зла, которое является диктатурой и потому устроено почти безупречно (минус Финн, который не забываем, снял шлем штурмовика и рванул на Светлую сторону). Но что же делать, не переходить же на Темную сторону только потому, что там все лучше организовано.



Два года назад, в декабре 2015г., в мировой прокат вышел первый из трилогии сиквелов, фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» Дж. Дж. Абрамса. Он собрал фантастические 248 млн. долларов в первый прокатный уикенд и в США и сейчас является самым кассовым фильмом 2010-х и третьим в списке самых кассовых фильмов всех времен (общие сборы – более 2 млрд.). Скорее всего «Последние джедаи» этих рекордов не побьют и до 2 млрд. не дотянут (первый уикенд в Северной Америке по прогнозам – это порядка 200 млн.). Перед каждым фильмом такого уровня непременно пишут, что ничто так не ждали, как вот это вот кино, выходящее на мировые экраны. Писали это и перед «Пробуждением силы» (что, надо сказать, почти правда). Писали и про «Последних джедаев». Оба фильма могут остаться в коллективной памяти надолго, а могут и не остаться. Может быть вообще все что угодно, вплоть до настоящих звездных войн, вдруг завтра кто-то выпрыгнет из гиперпространства и установит на Земле галактическую империю.



Но их ждали и будут ждать, сегодняшняя прелесть «Звездных войн» не только в сочетании глобальности с чем-то очень личным, но в их многолетней традиции, в попытке противоречить вечности и создать что-то ну очень постоянное. Режиссером и сценаристом «Последних джедаев» стал Райан Джонсон, автор «Кирпича», «Братьев Блум» и «Петли времени». И львиная доля рецензий западной критики посвящена именно его таланту сочетать визуальность с подлинной теплотой повествования. Он снял вторую часть новой трилогии сиквелов. В худшем случае эта неблагодарная задача могла бы обернуться фильмом, который просто подводит зрителя от первого к третьему, от долгожданного возвращения в наш мир «Звездных войн» к не менее долгожданному финалу, где ответят на вопросы и свяжут нити. Но Джонсон, постаравшийся оставить свой авторский отпечаток на франшизе, ухитрился сделать больше. В определенном смысле это скрытый финал и новое начало одним ударом. Он окончательно позволяет нам проститься с главными героями, которых зритель знает и любит уже четыре десятилетия. Кто-то умер в реальной жизни (фильм посвящен памяти «нашей принцессы Леи»). И выводит на первый план трио (вернее, даже больше) новых главных, молодых и интересных. Эти персонажи попали в руки к отличным актерам: на своем месте Джон Бойега и Оскар Айзек, Дэйзи Ридли подтверждает свой статус блестяще выбранной на эту роль актрисы, а Адам Драйвер в роли главного антагониста – это выбор, который, пожалуй, даже лучше, чем выбор Ридли. Новые герои замечательны, выведены они на первый план умело, прошлое осталось в прошлом.

Но все равно грустно.





«Звездные войны: Последние джедаи» в российском прокате с 14 декабря 2017 г. (прокатчик – WDSSPR) в IMAX, 2D и 3D.

Автор: Марина Латышева