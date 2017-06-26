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Сборы в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 июня 2017 года: Пятые «Трансформеры» атаковали кинотеатры



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26.06.2017 09:09:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 июня 2017 года стал фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь» / «Transformers: The Last Knight», дебютировавший на 4,069 площадках с результатом $45,300,000* (с учетом превью-показов - $69,095,489), бюджет - $217 млн.

На второй позиции – анимационный фильм «Тачки 3» / «Cars 3», в свой второй прокатный уикенд заработавший $25,175,000, общая касса - $99,882,893.

На третьей строчке расположился фантастический экшн «Чудо-женщина» / «Wonder Woman», за четыре недели проката собравший $318,380,158, из них $25,175,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $149 млн.

На четвертом месте – триллер «Синяя бездна» / «47 Meters Down», в свой второй прокатный уикенд заработавший $7,435,000, общая касса - $24,260,932.

Пятую строчку занимает биографическая драма «2pac: Легенда» / «All Eyez on Me», за две недели проката собравшая $38,642,319, из них $5,850,000 – результат прошедших выходных.

На шестой позиции – перезапущенная франшиза «Мумия» / «The Mummy», за три недели проката заработавшая $68,520,570, из них $5,836,900 – касса минувшего уикенда, бюджет - $125 млн.

На седьмом месте – приключенческий экшн «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», в свой пятый прокатный уикенд собравший $5,239,000, общая касса - $160,004,326, бюджет - $230 млн.

Восьмую строчку занимает комедия «Очень плохие девчонки» / «Rough Night», за две недели проката заработавшая $16,634,947, из них $4,700,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $20 млн.

На девятой позиции – анимационная комедия «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм» / «Captain Underpants: The First Epic Movie», в свой четвертый прокатный уикенд собравшая $4,280,000, общая касса - $65,743,176.

Замыкает десятку фантастический экшн «Стражи Галактики. Часть 2» / «Guardians of the Galaxy Vol. 2», в свой восьмой прокатный уикенд заработавший $3,000,000, общая касса - $380,213,327, бюджет - $200 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты студий на уикенд.



Автор: Фаина Фардо




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Фильм: «Мумия»  Фильм: «Очень плохие девчонки»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Синяя бездна»  Фильм: «Стражи Галактики. Часть 2»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Чудо-женщина»  

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