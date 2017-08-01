Итоги уикенда с 27 по 30 июля 2017: Взрывная Шарлиз Терон ворвалась в кинотеатры

По итогам уикенда с 27 по 30 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает экшн-триллер «Взрывная блондинка» от ЦПШ, с Шарлиз Терон в главной роли. На долю ленты приходится 26,4% общей кассы ТОП-10.
На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро.
На третьей позиции вторую неделю подряд - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.
Суммарно тройка лидеров собрала 55,7% кассы ТОП-10.
Десятка лидеров обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Взрывная блондинка», в нее вошли анимационный фильм «Стань легендой! Бигфут Младший» (Вольга), драма Софии Копполы «Роковое искушение» (UPI), байопик «2Рас: Легенда» (Экспонента) и мистический триллер «Матрица времени» (Парадиз).
В ТОП-10 уже вторую неделю - ни одного российского фильма.
Дольше всех в числе лидеров держатся картины «Гадкий Я 3» и «Человек-паук: Возвращение домой», собравшие за четыре недели 1 млрд. 434 млн. рублей и 950,9 млн. рублей соответственно .
Общая касса за 30 уикенд 2017 года составила 359,1 млн. рублей/6 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (604,7 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с проектом «Стартрек: Бесконечность» от ЦПШ на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (488,8 млн. рублей/8,3 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России стали анимационные «Пиксели» от WDSSPR.
Результаты уикенда с 27 по 30 июля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Взрывная блондинка
|
27.07.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1213
|
94'810'385
|
1'580'173
|
94'810'385
|
1'580'173
|
2
|
Дюнкерк
|
20.07.2017
|
Каро
|
2
|
1335
|
60'000'000
|
1'000'000
|
259'510'000
|
4'325'167
|
3
|
Планета обезьян: Война
|
13.07.2017
|
FOX
|
2
|
1151
|
45'361'814
|
756'030
|
631'426'916
|
10'523'782
|
4
|
Стань легендой! Бигфут Младший
|
27.07.2017
|
Вольга
|
1
|
1365
|
42'493'669
|
708'228
|
42'493'669
|
708'228
|
5
|
Гадкий Я 3
|
29.06.2017
|
UPI
|
4
|
958
|
35'441'686
|
590'695
|
1'434'041'541
|
23'900'692
|
6
|
Человек-паук: Возвращение домой
|
06.07.2017
|
WDSSPR
|
4
|
879
|
22'701'100
|
378'352
|
950'884'517
|
15'848'075
|
7
|
Роковое искушение
|
27.07.2017
|
UPI
|
1
|
419
|
20'800'697
|
346'678
|
20'800'697
|
346'678
|
8
|
Ужас Имитивилля: Пробуждение*
|
20.07.2017
|
Megogo
|
2
|
650
|
14'679'879
|
244'665
|
71'463'352
|
1'191'056
|
9
|
2Рас: Легенда
|
27.07.2017
|
Экспонента
|
1
|
386
|
12'372'672
|
206'211
|
12'372'672
|
206'211
|
10
|
Матрица времени
|
27.07.2017
|
Парадиз
|
1
|
453
|
10'448'041
|
174'134
|
10'448'041
|
174'134
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
359’109’943
|
5’985’166
|
|
* - данные ЕАИС
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 1 августа 2017 г. - 60 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.