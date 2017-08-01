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Итоги уикенда с 27 по 30 июля 2017: Взрывная Шарлиз Терон ворвалась в кинотеатры



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01.08.2017 18:07:00

По итогам уикенда с 27 по 30 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает экшн-триллер «Взрывная блондинка» от ЦПШ, с Шарлиз Терон в главной роли. На долю ленты приходится 26,4% общей кассы ТОП-10.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро. 

На третьей позиции вторую неделю подряд - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

Суммарно тройка лидеров собрала 55,7% кассы ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Взрывная блондинка», в нее вошли анимационный фильм «Стань легендой! Бигфут Младший» (Вольга), драма Софии Копполы «Роковое искушение» (UPI), байопик «2Рас: Легенда» (Экспонента) и мистический триллер «Матрица времени» (Парадиз).

В ТОП-10 уже вторую неделю - ни одного российского фильма.

Дольше всех в числе лидеров держатся картины «Гадкий Я 3» и «Человек-паук: Возвращение домой», собравшие за четыре недели 1 млрд. 434 млн. рублей и 950,9 млн. рублей соответственно . 

Общая касса за 30 уикенд 2017 года составила 359,1 млн. рублей/6 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (604,7 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с проектом «Стартрек: Бесконечность» от ЦПШ на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (488,8 млн. рублей/8,3 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России стали анимационные «Пиксели» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 27 по 30 июля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Взрывная блондинка

27.07.2017

ЦПШ

1

1213

94'810'385

1'580'173 94'810'385

1'580'173
 2

Дюнкерк

20.07.2017 Каро

2

 1335  60'000'000 1'000'000 259'510'000 4'325'167

3

Планета обезьян: Война

 13.07.2017

FOX

2

1151

45'361'814

 756'030 631'426'916 10'523'782

4

Стань легендой! Бигфут Младший

27.07.2017 Вольга

1

1365

42'493'669

 708'228 42'493'669 708'228

5

Гадкий Я 3

 29.06.2017

UPI

4

958

35'441'686

 590'695 1'434'041'541 23'900'692

6

Человек-паук: Возвращение домой

 06.07.2017 WDSSPR

4

879

22'701'100

 378'352 950'884'517 15'848'075

7

Роковое искушение

27.07.2017 UPI 1 419

20'800'697

 346'678 20'800'697 346'678

8

Ужас Имитивилля: Пробуждение*

 20.07.2017

Megogo

2

650

14'679'879

244'665 71'463'352 1'191'056

9

2Рас: Легенда

27.07.2017 Экспонента

1

386

12'372'672

 206'211 12'372'672 206'211

10

Матрица времени

27.07.2017 Парадиз

1

453

10'448'041

 174'134 10'448'041 174'134

 

ТОТАL

 

 

 

 

359’109’943

5’985’166

 

 


* - данные ЕАИС

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 1 августа 2017 г. - 60 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.




Просмотров: 132   |      


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