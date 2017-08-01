Итоги уикенда с 27 по 30 июля 2017: Взрывная Шарлиз Терон ворвалась в кинотеатры

По итогам уикенда с 27 по 30 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает экшн-триллер «Взрывная блондинка» от ЦПШ, с Шарлиз Терон в главной роли. На долю ленты приходится 26,4% общей кассы ТОП-10.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро.

На третьей позиции вторую неделю подряд - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

Суммарно тройка лидеров собрала 55,7% кассы ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Взрывная блондинка», в нее вошли анимационный фильм «Стань легендой! Бигфут Младший» (Вольга), драма Софии Копполы «Роковое искушение» (UPI), байопик «2Рас: Легенда» (Экспонента) и мистический триллер «Матрица времени» (Парадиз).

В ТОП-10 уже вторую неделю - ни одного российского фильма.

Дольше всех в числе лидеров держатся картины «Гадкий Я 3» и «Человек-паук: Возвращение домой», собравшие за четыре недели 1 млрд. 434 млн. рублей и 950,9 млн. рублей соответственно .

Общая касса за 30 уикенд 2017 года составила 359,1 млн. рублей/6 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (604,7 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с проектом «Стартрек: Бесконечность» от ЦПШ на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (488,8 млн. рублей/8,3 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России стали анимационные «Пиксели» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 27 по 30 июля 2017 года:

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.