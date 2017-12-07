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20 картин претендуют на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»



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07.12.2017 11:33:00

5 декабря 2017 года Американская академия кинематографических искусств и наук / The Academy of Motion Picture Arts and Sciences объявила, что в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты» вошли 20 фильмов. Теперь киноакадемикам - специалистам по визуальным эффектам предстоит отсмотреть 10-минутные отрывки из представленных фильмов, после чего состоится голосование, по результатам которого будут определены номинанты в данной категории. 

Номинантов на премию «Оскар» объявят 23 января 2018 года в Samuel Goldwyn Theater в Беверли Хиллз.

90-ая торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится в воскресенье, 4 марта 2018 года. Имена обладателей наград за выдающиеся достижения в сфере кино за 2017 год объявят в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция будет вестись каналом ABC Television Network. Ее смогут увидеть зрители более чем в 225 странах по всему миру.

Предлагаем вашему вниманию список из десяти возможных кандидатов на премию Оскар в номинации «Лучшие визуальные эффекты»: 
«Чужой: Завет» / «Alien: Covenant»
«Красавица и Чудовище» / «Beauty and the Beast»
«Бегущий по лезвию 2049» / «Blade Runner 2049»
«Дюнкерк» / «Dunkirk»
«Призрак в доспехах» / «Ghost in the Shell»
«Стражи Галактики. Часть 2» / «Guardians of the Galaxy Vol. 2»
«Джуманджи: Зов джунглей» / «Jumanji: Welcome to the Jungle»
«Лига справедливости» / «Justice League»
«Конг: Остров черепа» / «Kong: Skull Island»
«Живое» / «Life»
«Логан» / «Logan»
«Окча» / «Ojka»
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales»
«Форма воды» / «The Shape of Water»
«Человек-паук: Возвращение домой» / «Spider-Man Homecoming»
«Звездные войны: Последние джедаи» / «Star Wars: The Last Jedi»
«Тор: Рагнарек» / «Thor: Ragnarok»
«Валериан и город тысячи планет» / «Valerian and the City of a Thousand Planets»
«Планета обезьян: Война» / «War for the Planet of the Apes»
«Чудо-женщина» / «Wonder Woman»




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Фильм: «Бегущий по лезвию 2049»  Фильм: «Валериан и город тысячи планет»  Фильм: «Джуманджи: Зов джунглей »  Фильм: «Дюнкерк»  Фильм: «Живое »  Фильм: «Звёздные Войны: Последние джедаи»  Фильм: «Конг: Остров черепа»  Фильм: «Красавица и чудовище»  Фильм: «Лига справедливости»  Фильм: «Логан (Росомаха 3)»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Планета обезьян: Война»  Фильм: «Призрак в доспехах»  Фильм: «Стражи Галактики. Часть 2»  Фильм: «Тор: Рагнарёк»  Фильм: «Форма воды»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  Фильм: «Чудо-женщина»  Фильм: «Чужой: Завет »  

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