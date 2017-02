Берлинале 2017: Почетного Золотого медведя получит оскароносный художник по костюмам Милена Канонеро

Знаменитый итальянский художник по костюмам Милена Канонеро будет удостоена Почетного Золотого медведя за достижения и вклад в кинематограф на 67-м Берлинском международном кинофестивале / 67rd Berlin International Film Festival, который пройдет с 9 по 19 февраля 2017 года. Также ей посвящена секция «Почтение» / «Homage», в рамках которой будут показаны фильмы, в создании которых она принимала участие. Канонеро работала с такими режиссерами, как Стэнли Кубрик, Фрэнсис Форд Коппола, Сидни Поллак, Уоррен Битти, Роман Полански, Стивен Содерберг, Луи Маль, Тони Скотт, Барбет Шредер, София Коппола и Уэс Андерсон. За эти годы она завоевала четыре премии «Оскар» и еще пять раз была номинирована за лучший дизайн костюмов.





«Милена Канонеро – экстраординарный художник по костюмам. Ее работа внесла неоценимый вклад в формирование визуального стиля многих кинематографических шедевров. В этом году программа Homage будет посвящена именно ей – так мы хотели бы отдать честь великому художнику, а также обратить внимание на эту важную кинематографическую профессию», - говорит директор Берлинале Дитер Косслик.



Милена Канонеро родилась в 1946 году в Турине, Италия. Она изучала искусство и историю моды в Генуе. Вскоре после этого она переехала в Англию, где начала работать в маленьких театрах.



Её первой крупной работой как художника по костюмам был фильм «Заводной апельсин» Стенли Кубрика (1971). Она также работала с Кубриком в фильме «Барри Линдон» (1975), за который получила свой первый «Оскар». Второй раз статуэтку ей принес фильм «Огненные колесницы» (1981) режиссёра Хью Хадсона.



Канонеро также разрабатывала костюмы для нескольких постановок режиссера Отто Шенка, таких как «Il trittico» (Пуччини, Венская государственная опера, 1979), «Как вам это понравится» (Шекспир, Зальцбургский фестиваль, 1980), «Летучая мышь» (Штраус, Венская государственная опера, 1980), «Андре Шенье» (Джордано, Венская государственная опера, 1981) и «Арабелла» (Штраус, Метрополитен-опера, 1983). Для режиссера Люка Бонди она создала костюмы для новой постановки «Тоска» Пуччини (Метрополитен-опера, 2009) и «Елена» Еврипида (Бургтеатр, 2010).



В 2001 году Канонеро наградили премией «Карьерное достижение в области кино» от Гильдии художников по костюмам. Она получила свой третий «Оскар» за фильм «Мария-Антуанетта» (2006).



В последние годы Милена Канонеро участвовала в Берлинале с двумя фильмами режиссера Уэса Андерсона – «Водная жизнь» (США, 2004) и «Отель «Гранд Будапешт» (США / Германия, 2014). За удивительный дизайн униформы для персонала отеля и причудливые конструкции платья Мадам Д. для ленты «Отель «Гранд Будапешт», Милена Канонеро была удостоена четвертого «Оскара».



При создании костюмов Канонеро проводит обширные художественные исторические исследования в области моды. Она не только использует воспроизводит модные тенденции того исторического периода, с которым работает, но применяет их творчески для каждого фильма. При этом она преуспевает не только в искусстве тонко подчеркнуть характер персонажа, но и создать неповторимый визуальный стиль фильма в целом. Ее творения повлияли на мировые тенденции моды и вдохновили многих модных дизайнеров, таких как Александр Маккуин и Ральф Лорен.



Ее работе в кино будет посвящена секция Homage, признанная чествовать лучшие работы избранных кинематографистов. В рамках этой ретроспективы будут показаны десять фильмов, над которыми Милена Канонеро работала как художник по костюмам.



Вручение Почетного «Золотого медведя» на пройдет в Berlinale Palast 16 февраля 2017 года и будет сопровождаться показом фильма «Сияние» Стэнли Кубрика (Великобритания / США, 1980).



Фильмы, которые будут показаны в секции Homage:

«Барри Линдон» / Barry Lyndon (Великобритания / США, 1975, режиссер Стенли Кубрик)

«Огненные колесницы» / Chariots of Fire (Великобритания, 1981, режиссер Хью Хадсон)

«Заводной апельсин» / A Clockwork Orange (Великобритания / США, 1971, режиссер Стенли Кубрик)

«Клуб «Коттон» / The Cotton Club (США, 1984, режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

«Дик Трейси» / Dick Tracy (США, 1990, режиссер Уоррен Битти)

«Крестный отец. Часть 3» / The Godfather. Part III (USA 1990, режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

«Отель «Гранд Будапешт» / The Grand Budapest Hotel (США / Германия, 2014, режиссер Уэс Андерсон)

«Мария-Антуанетта» / Marie Antoinette (Франция / Япония / США, 2006, режиссер София Коппола)

«Из Африки» / Out of Africa (Великобритания / США, 1985, режиссер Сидни Поллак)

«Сияние» / The Shining (Великобритания / США, 1980, режиссер Стенли Кубрик)