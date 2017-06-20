71-й Каннский кинофестиваль обнародовал даты проведения

19 июня 2017 года организаторы Каннского международного кинофестиваля / Festival de Cannes огласили даты проведения 71-го выпуска этого престижного кинофорума. Смотр пройдет на Лазурном берегу с 9 по 20 мая 2018 года. Основной площадкой для проведения фестивальных мероприятий по традиции станет Дворец фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès).



Напоминаем, что Главный приз - «Золотую пальмовую ветвь» 70-го киносмотра в Каннах - завоевал фильм «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда. Гран-при достался картине «120 ударов в минуту» Робина Кампилло. Приз жюри получила лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь». С полным списком призеров вы можете ознакомиться в отдельном материале.

