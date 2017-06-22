39 ММКФ. Открытие: Душа Валентино после дождя

22 июня 2017 года в театре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Дождь, щедро поливший красную дорожку днем, к вечеру уступил место солнцу, так что ничто не могло помешать эффектному дефиле звезд по красной дорожке. Однако главным событием вечера стало вручение приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» - в этот раз его получил прославленный зарубежный кинематографист. Сама же церемония оказалась на удивление лаконичной.



В этом году в конкурсе Московского кинофестиваля участвуют 13 фильмов (из них три – российские). Они были отобраны из 1803 заявок. Жюри под председательством режиссера и продюсера Резы Миркарими (Иран), в которое вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Орнелла Мути (Италия), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия), предстоит выбрать из них достойнейших.



Президент смотра Никита Михалков, пропустивший прошлогоднюю церемонию открытия, в этот раз приветствовал гостей фестиваля со сцены. Впрочем, он обошелся без долгих речей, озвучив статистику смотра (подробно с ней можно ознакомиться в отдельном материале). Затем к Никите Сергеевичу присоединился председатель судейской коллегии основного конкурса – Реза Миркарими.



Любопытно, что в прошлом году иранский режиссер получил главный приз смотра (и это был не первый раз, когда кинематографисту достался «Золотой Георгий» за лучший фильм – ранее он был удостоен этой награды в 2008 году). Тогда Миркарими, растрогавшись, сказал: «Обещаю, что сниму ещё один фильм, чтобы получить третьего Георгия». Судя по всему, Никита Михалков вспомнил эти слова, что стало поводом для шутки: «Я скажу по секрету, почему мы пригласили Резу стать председателем жюри. Не сделай мы этого – пришлось бы взять его картину в конкурс, и тогда он наверняка бы снова получил главную награду. А это нечестно по отношению к другим кинематографистам, поэтому нам пришлось перестраховаться».



Сам же Реза Миркарими, принимая из рук Никиты Сергеевича золотую цепь с символом святого Георгия, которую по традиции вручают на время проведения смотра председателю судейской коллегии основного конкурса, отметил лишь, что он счастлив снова приехать в Москву и смотреть новое интересное кино.



Приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» был удостоен актер Франко Неро. Поднявшись на сцену, он рассказал интересную историю: «В первый раз я побывал в Москве в 1971 году, когда в конкурсе Московского кинофестиваля был представлен фильм Дамиано Дамиани «Признание комиссара полиции прокурору республики» с моим участием. Картина получила главный приз ММКФ. Пять лет спустя я был председателем жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне, и на этот раз в конкурсной программе оказалась лента Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» - мы дали ему первый приз». Рассказ продолжил Никита Сергеевич, отметив, что на самом деле это «секретная информация», но за давностью лет о ней уже можно говорить: «В последний вечер перед закрытием смотра в Сан-Себастьяне я спустился в бар, где увидел Франко. Я знал, что он председатель жюри, и что по регламенту он не имеет права оглашать победителей до церемонии. Но, когда на нас никто не смотрел, он взглянул на меня и подал знак, подняв большой палец вверх, после чего приложил указательный палец к губам, дав понять, что мне не стоит распространяться о том, что я только что узнал. Так я понял, что мне достался главный приз фестиваля».



За свою долгую и продуктивную карьеру Франко Неро принял участие в создании четырех фильмов, съемки которых проходили в России. Кроме того, недавно он сыграл в ленте режиссера Владислава Козлова «Смерть шейха» о Рудольфе Валентино, которая будет показана на ММКФ 23 июня в программе «Русский след» (по его словам, в этой картине актер сыграл душу знаменитого артиста эпохи Великого Немого). Также Франко Неро поделился своим пониманием сути кинематографа, и эти слова стали логическим завершением церемонии открытия Московского кинофестиваля: «Мы собрались здесь, потому что любим кино. Для меня кино – это большие города, где живут не похожие друг на друга люди, и каждый из них пытается осуществить свою заветную мечту. Кино – это прежде всего свобода. В странах, где нет свободы, нет и кино».