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«Балтийские дебюты» 2017: «Дядя Ваня», Максим Аверин и режиссеры-дебютанты



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26.06.2017 09:46:00

С 4 по 8 июля 2016 года в городе Светлогорске Калининградской области пройдёт XIV Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». Почти полтора десятилетия смотр занимает важное место в культурной жизни региона. В конкурсной программе «Балтийских дебютов-2017» по традиции будут представлены новые работы молодых режиссеров десяти стран Балтийского региона. В этом году в конкурсе будут участвовать девять фильмов.

церемония закрытия XIII Международного кинофестиваля Балтийские дебюты

Оценивать кинокартины будет представительное жюри, которое возглавит советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Александрович Грамматиков. Среди членов судейской коллегии XIV «Балтийских дебютов» Кирилл Кяро (Эстония), член Европейской киноакадемии, программный директор кинофестиваля в Котбусе Бернд Будер (Германия). 

Фестивальный киномарафон по традиции будет включать внеконкурсные программы: «Российские премьеры», «Кино для детей», «Мир анимации», а также творческие встречи с известными российскими артистами. 

Начиная с 2015 года «Балтийские дебюты» проходят в концертном комплексе «Янтарь-холл». А по «Красной дорожке» кинофорума, в день открытия 4 июля пройдут известные деятели и звезды отечественного кинематографа. 

12-й фестиваль "Балтийские дебюты"

Среди специальных мероприятий кинофестиваля: спектакль «Дядя Ваня» Академического Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина; концерт арт-проекта «ТЕНОРА XXI века» «Музыка мирового кино» с участием Юрия Медяника (скрипка, баян); моноспектакль Максима Аверина «Всё начинается с любви...». 

На церемонии закрытия фестиваля выступит легендарный российский коллектив – Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Мосеева с программой «Танцы народов мира».

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.




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