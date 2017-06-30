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EFA начинает праздновать свой 30-летний юбилей в Карловых Варах



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30.06.2017 12:28:00

Сегодня, 30 июня 2017 года начинает свою работу 52 Международный кинофестиваль в Карловых Варах (KVIFF). В рамках смотра пройдет серия мероприятий, посвященных празднованию 30-летия Европейской киноакадемии и учреждения наград European Film Awards. Состоятся показы картин, получивших в разные годы призы Киноакадемии. Кроме того, у зрителей будет возможность встретиться с создателями этих фильмов. 

«Мы очень рады, что наш фестиваль выбран стартовой площадкой празднования юбилея Европейской киноакадемии – нашего давнего партнера», - комментирует президент KVIFF Иржи Бартошка.

4 июля зрители смогут попасть на встречу с режиссером Кеном Лоучем и сценаристом Полом Лаверти, у которых на счету 12 совместных работ. Лоуч лично представит свои ленты «Милые шестнадцать лет» (2002) и «Земля и свобода» (1995) и получит Хрустальный глобус за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф. 

Но этим празднование юбилея Европейской Киноакадемии не ограничится. По случаю знаковой даты EFA приглашает молодых европейских кинематографистов стать членами организации на особых условиях, таким образом присоединившись к более чем 3000 членам.

«KVIFF – это прекрасный выбор для того, чтобы объявить о старте программы рекрутирования новых членов Академии, потому что здесь традиционно собираются те, кто через несколько лет будет определять ключевые тенденции развития европейского кинематографа», - считает председатель EFA Агнешка Холланд.

В течение года пройдет серия мероприятий, посвященных юбилею Европейской киноакадемии, в том числе семинаров, мастер-классов, показов знаковых фильмов и т.д. 30-я юбилейная церемония вручения наград European Film Awards состоится в Берлине 9 декабря 2017 года. 




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