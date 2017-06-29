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39 ММКФ: «Ключ к сердцам зрителей» получил российский фильм «Карп отмороженный»



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29.06.2017 13:04:00

29 июня 2017 года на 39 Московском международном кинофестивале по итогам зрительского голосования определился обладатель Приза зрительских симпатий – российская картина «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта

Начиная с 35 ММКФ интернет-портал «ПрофиСинема», партнер Приза зрительских симпатий, вручает фильму-победителю в этой номинации специальную награду – «Ключ к сердцам зрителей», сделанный российскими мастерами в технике художественного литья. 

39 Московский международный кинофестиваль, Приз зрительских симпатий, главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская, директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник

Приз зрительских симпатий на  Московском международном кинофестивале традиционно вручается лучшему фильму Основного конкурса. Это единственная награда фестиваля, которая зависит от решения простых зрителей. На протяжении девяти лет партнером Приза зрительских симпатий является интернет-портал «ПрофиСинема». 

В этом году впервые на ММКФ «ПрофиСинема» выступила партнером  программы «Российское кино: перспективы» и поддержала зрительское голосование в конкурсе короткометражных картин дипломом.

39 Московский международный кинофестиваль, Приз зрительских симпатий, режиссер Владимир Котт и главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская

Нина Ромодановская, главный редактор Интернет-портала «ПрофиСинема»: 
«В этом году Приз зрительских симпатий получила трагикомедия «Карп отмороженный», режиссера Владимира Котта. Грустная и одновременно смешная простая человеческая история, о жизни одинокой интеллигентной пенсионерки в провинции оказалась близка зрителям и тронула их сердца. Мне особенно приятно вручить награду российской картине. Только дважды за последние девять лет зрителям понравились в конкурсе отечественные фильмы. 
В этом году впервые интернет-портал «ПрофиСинема» поддержал  зрительское голосование в программе «Российское кино: перспективы» и вручает дипломом в конкурсе короткометражных картин. Эта программа полностью отвечает своему названию. За голоса зрителей в ней боролись 7 самых интересных, с точки зрения отборщиков, и перспективных короткометражек. А победила также, как и в основном конкурсе провинциальная история, только про юную девушку – «Не для речки», режиссера Алисы Хмельницкой».

39 Московский международный кинофестиваль, Приз зрительских симпатий лучшему короткометражному фильму, режиссер Алиса Хмельницкая и главный редактор портала ПрофиСинема Нина Ромодановская

Название фильма

Страна производства

Результаты 
зрительского 
голосования

1

Карп отмороженный

Россия

4,79

2

Обычный человек

Республика Корея

4,60

3

Симфония для Аны

Аргентина

4,52

4

Лучший из миров

Германия / Австрия

4,49

5

Апрельский сон длиной в три года

Япония

4,43

6

Звездачи

Финляндия

4,40

7

Хохлатый ибис

Китай

4,24

8

Преисподняя

Дания

4,07

9

Купи меня

Россия

3,99

10

Мешок без дна

Россия

3,89

11

Селфи

Испания

3,87

12

Желтая жара

Турция

3,69

13

Утопленник

Бангладеш/Индия

3,66

Фильмы, получившие Приз зрительских симпатий на ММКФ за последние восемь лет:
38 ММКФ. «Дневник машиниста», Режиссер и автор сценария: Милош Радович, Сербия, Хорватия
37 ММКФ. «Анклав», Режиссер и автор сценария: Горан Радованович, Сербия
36 ММКФ. «Белый ягель», режиссер Владимир Тумаев, Россия
35 ММКФ. «Маттерхорн», режиссер Дидерик Эббинге, Нидерланды
34 ММКФ. «Присутствие великолепия», режиссер Ферзан Озпетек, Италия 
33 ММКФ. «Монтевидео — божественное видение», режиссер Драган Белогрлич, Сербия 
32 ММКФ. Фильм «Брат», режиссер Марсель Раскин, Венесуэла (вместе со зрительской наградой картина получила Приз за лучший фильм - Золотой «Святой Георгий») 
31 ММКФ. Фильм «Малая Москва», режиссер Вальдемар Кшистек, Польша




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Фильм: «Карп отмороженный»  

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