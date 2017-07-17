Продолжается прием заявок на питчинг фестиваля BRIDGE of ARTS 2017

До 7 августа продолжается прием заявок на участие в питчинге для сценаристов, режиссеров и продюсеров в рамках III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS 2017, который пройдет с 23 по 27 августа в Ростове-на-Дону. Шанс заручиться финансовой поддержкой получат полнометражные, короткометражные (до 15 минут) ленты и сериалы (в том числе кросс-медиа и web-серии), игровые, документальные и анимационные проекты.

Питчинги на BRIDGE of ARTS стали традиционным мероприятием: ежегодно поступают заявки со всей России. Ожидается что в этом году на фестиваль придет не менее 150 заявок от желающих представить компетентному жюри свои идеи, сценарии и фильмы. Поэтому организаторы фестиваля решили расширить временные рамки питчинга – теперь он будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 августа 2017 года.



Заявки желающих принять участие в питчинге будут дифференцированы по двум направлениям: сценарные и продюсерские проекты.

«Кроме традиционных заявок от сценаристов, которые высылают нам свои анкеты и синопсисы, в этом году мы ожидаем большое количество участников, ищущих финансирования для реализации своих уже начатых проектов. Часто происходит так, что проект уже получил какое-то развитие, у него есть, например, пилот, но денег на его дальнейшую реализацию у продюсера нет. Мы предлагаем защиту таких проектов на продюсерском питчинге нашего фестиваля, – рассказывает руководитель Делового форума III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта «Мост искусств» Денис Третьяков. – Состав жюри питчингов в этом году обещает быть впечатляющим. В него войдут самые известные российские кинопродюсеры, представители крупнейших телеканалов, а также зарубежные «звезды».



Стоит отметить что в предыдущие годы, в состав жюри питчингов фестиваля BRIDGE of ARTS входили генеральный продюсер кинокомпании «Централ Партнершип» Сергей Багиров, а также продюсеры Сергей Гинзбург, Елена Яцура, Елена Гликман, Наталья Иванова и другие. В настоящий момент состав жюри формируется.



Для участников питчинга подготовлена специальная образовательная программа. В частности, они смогут получить консультацию по подготовке презентации на специальном семинаре.



Чтобы подать заявку на питчинг нужно отправить электронное письмо на адрес pitching@imff.ru с указанными контактными данными (ФИО, номер телефона, статус в проекте: продюсер, режиссёр, сценарист и т.д.) и заполненной анкетой.

Подробнее о фестивале на сайте.

