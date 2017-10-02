«Амурская осень в Ляонине»: Сотрудничество России и Китая в области кино расширятся

28 сентября 2017 года в Китае в рамках 2-го фестиваля кино, культуры и искусства «Амурская осень в провинции Ляонин» российские и китайские кинематографисты обсудили короткометражные фильмы из обеих стран, показанные на киносмотре, и планы сотрудничества в области кино. В дискуссии приняли участие Сергей Новожилов, президент кинофорума «Амурская осень», Ци Ин, заместитель генсекретаря комитета по работе с короткометражными фильмами при кинематографической ассоциации КНР и другие представители российской и китайской делегаций.





В начале мероприятия Сергей Новожилов поблагодарил китайских коллег за готовность к совместной организации первого конкурсного фестиваля российских и китайских фильмов. «Первыми быть всегда очень сложно, но уверен, что наш опыт послужит на благо дальнейшему сотрудничеству. Сейчас, когда отношения между нашими странами стремительно развиваются, важно усиливать культурные и кинематографические связи. На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске мы каждый год показываем китайские картины. Первые шаги в укреплении отношений России и Китая в сфере кино уже сделаны», — подчеркнул он.



Китайская сторона также выразила удовольствие присутствовать на мероприятии, готовность сотрудничать в производстве и дистрибьюции, а также восхищение российской культурой и кинематографом, в частности — советским, по лучшим примерам которого до сих пор обучаются кинематографисты в Китае.





Ци Ин, член кинематографической ассоциации КНР, профессор, заместитель генсекретаря комитета по работе с короткометражными фильмами при кинематографической ассоциации КНР привел любопытные исторические факты и статистические данные о киноиндустриях государств. Он отметил, что кинематограф в России и Китае развивался примерно одновременно. 28 декабря 1895 года считается днем рождения кинематографа, поскольку в этом году состоялся первый киносеанс фильма братьев Люмьер. В 1890 году американская кинокомпания впервые привезла картину в Москву, и в этом же году первый публичный показ фильма состоялся в Шанхае. Первый фильм в Китае был выпущен в 1905 году, а в России — в 1908 году.



«Мы все гордимся, что можем смотреть шедевры советского кино и учиться у российских режиссеров. Если говорить о современном российском кино, то можно отметить, что в фильмах есть насыщенные сюжетные линии, но авторы зачастую не рассматривают коммерческую сторону вопроса. Фильмы заставляют людей задуматься, оставляя в сердце след», — отметил Ци Ин.





Он с теплом высказался о каждом из короткометражных российских фильмов программы. В рамках фестиваля состоялись показы 10 российских картин: «Квартира №15» Елизаветы Павловской, «Люба» Юлии Мельниковой, «302 БИС» Андрея Мышкина, «8 926» Егора Сальникова, «Дэдлайн» Сергея Позднякова, «Добрый день» Ольги Дибцевой, «Ладонь» Максима Мышанского, «Чудная баба» Данилы Дунаева, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Однажды в Резекне» Саши Баршака.



Также китайские коллеги рассказали об особенностях производства короткометражного кино в Китае. Ленты такого формата популярны, поскольку современные занятые люди могут позволить себе насладиться недлинной историей. Если верить статистике, каждый год в КНР производится около 30 тысяч картин — эта цифра очень удивила российских кинематографистов. В начале года Ассоциация кинодеятелей провинции Ляонин проводила заседание по короткометражным фильмам, в ходе которого было подсчитано 800 короткометражных лент, снятых только в этом регионе за год. Впрочем, в это количество входят студенческие работы, а также любительские фильмы.





Кроме того, в КНР внушительное количество киношкол и киноинститутов: 2914 учебных заведений, где изучают кинематографию. Университеты кино выпускают около 20 тысяч студентов в год. В каждой провинции Китая есть своя Ассоциация кинодеятелей, эксперты которой проводят отбор картин, обращая внимание на техническое мастерство. Картины становятся доступны для просмотра на интернет-портале.



Президент фестиваля «Амурская осень» предложил обсудить конкретные проекты, интересные для совместного производства, а также рассказал об идее организовать в следующем году сценарный питчинг. Стороны обсудили некоторые потенциально интересные темы — например, историю брака китайского мужчины и российской женщины, которая осваивает китайскую культуру и быт, или эпизод Второй мировой войны, освобождения Китая от японских милитаристов, в котором участвовала советская армия.





Говоря о бюджетах производства короткометражных лент, китайские кинематографисты сказали, что они достаточно скромные, назвав сумму в 400-500 тысяч юаней (до 4,5 млн рублей). Сергей Новожилов подчеркнул, что для российского короткометражного фильма эта цифра колоссальная, в шутку добавив, что на эти деньги можно даже снять полнометражный фильм. «Давайте сотрудничать! Нужно вкладывать китайские юани и снимать кино в России!», — обрадовалась китайская сторона.