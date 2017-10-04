Ирина Шевчук сыграет в российско-китайской картине «Песня о любви Лю Чень»

В ноябре 2017 года начнутся съемки картины «Песня о любви Лю Чень» — совместного проекта частной китайской компании, базирующейся в городе Санья провинции Хайнань, и АНО «Кинофорум» Сергея Новожилова и Максима Колосова. Идею любовной истории русской девушки и китайского юноши инициировала китайская сторона во время встреч в рамках фестиваля «Амурская осень». Максим Колосов рассказал «ПрофиСинема», как складывалось сотрудничество и в чем заключается участие России в проекте.







Задумка будущего фильма появилась около двух лет назад, когда делегация «Амурской осени» нанесла ответный визит коллегам из Китая в городе Санья. Компания, чьи фильмы неоднократно получали призы на фестивале в Благовещенске, предложила совместный проект. Китайские кинематографисты написали свой сценарий, который традиционно проходил долгую процедуру утверждения (цензуры) в соответствующих инстанциях, вложили частные средства и привлекли небольшой государственный бюджет.



На сегодняшний день договор подписан, съемочный период запланирован на ноябрь-декабрь 2017 года. Главную героиню в фильме в зрелом и юном возрасте сыграют две российские актрисы — Ирина Шевчук, известная в Китае по роли Риты Осяниной в легендарном «А зори здесь тихие…», и молодая актриса «Содружества актеров Таганки» Марина Митрофанова. По словам Максима Колосова, китайские коллеги очень рады участию звезды советского кино в проекте частной компании. Кроме того, эпизодическую роль в фильме сыграет сам учредитель «Кинофорума».





«Правда, мой герой погибнет почти в начале от укуса змеи (смеется Максим). Если честно, я рад, что роль небольшая, поскольку одним из условий китайской стороны стало обязательное пребывание в Китае на протяжении 2 месяцев исполнителей главных ролей, а мне нужно заниматься проектами в России», — отметил Колосов.



Еще одно условие, из-за которого съёмки, изначально запланированные на август 2017 года, были отложены: Марина Митрофанова должна выучить роль на китайском языке. Максим Колосов рассказал, что артистка сейчас активно готовится: «По задумке, героиня настолько влюбляется в китайского парня, что учит язык. Китайский, как известно, очень сложный, поэтому, несмотря на предварительную подготовку Марины, на площадке актриса будет репетировать реплики с переводчиком перед каждым эпизодом. Причём ей не обязательно идеально говорить, но нужно, чтобы китайские зрители понимали речь».





Китайская компания, помимо широкого проката на своей родине, рассчитывает на ограниченный кинопоказ в России, в частности, в рамках фестиваля «Амурская осень» и еще нескольких смотрах. «Надо отметить, что китайские коллеги стремятся выйти на российский рынок не ради финансовой выгоды, а зарабатывают репутацию, выполняя поставленные государством задачи - развивать сотрудничество с Россией. Кстати, находясь в Китае, замечаешь это стремление во всех сферах бизнеса», — добавил Максим Колосов.