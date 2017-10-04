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ПрофиСинема.ру
 

Ирина Шевчук сыграет в российско-китайской картине «Песня о любви Лю Чень»



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04.10.2017 13:34:00

В ноябре 2017 года начнутся съемки картины «Песня о любви Лю Чень» — совместного проекта частной китайской компании, базирующейся в городе Санья провинции Хайнань, и АНО «Кинофорум» Сергея Новожилова и Максима Колосова.  Идею любовной истории русской девушки и китайского юноши инициировала китайская сторона во время встреч в рамках фестиваля «Амурская осень». Максим Колосов рассказал «ПрофиСинема», как складывалось сотрудничество и в чем заключается участие России в проекте.

актер Максим Колосов

Задумка будущего фильма появилась около двух лет назад, когда делегация «Амурской осени» нанесла ответный визит коллегам из Китая в городе Санья. Компания, чьи фильмы неоднократно получали призы на фестивале в Благовещенске, предложила совместный проект. Китайские кинематографисты написали свой сценарий, который традиционно проходил долгую процедуру утверждения (цензуры) в соответствующих инстанциях, вложили частные средства и привлекли небольшой государственный бюджет.

На сегодняшний день договор подписан, съемочный период запланирован на ноябрь-декабрь 2017 года.  Главную героиню в фильме в зрелом и юном возрасте сыграют две российские актрисы — Ирина Шевчук, известная в Китае по роли Риты Осяниной в легендарном «А зори здесь тихие…», и молодая актриса «Содружества актеров Таганки» Марина Митрофанова. По словам Максима Колосова, китайские коллеги очень рады участию звезды советского кино в проекте частной компании. Кроме того, эпизодическую роль в фильме сыграет сам учредитель «Кинофорума».

XV Юбилейный фестиваль кино и театра Амурская осень, церемония открытия, актеры Ольга Остроумова, Андрей Мартынов, Ирина Шевчук

«Правда, мой герой погибнет почти в начале от укуса змеи (смеется Максим). Если честно, я рад, что роль небольшая, поскольку одним из условий китайской стороны стало обязательное пребывание в Китае на протяжении 2 месяцев исполнителей главных ролей, а мне нужно заниматься проектами в России», — отметил Колосов.

Еще одно условие, из-за которого съёмки, изначально запланированные на август 2017 года, были отложены: Марина Митрофанова должна выучить роль на китайском языке. Максим Колосов рассказал, что артистка сейчас активно готовится: «По задумке, героиня настолько влюбляется в китайского парня, что учит язык. Китайский, как известно, очень сложный, поэтому, несмотря на предварительную подготовку Марины, на площадке актриса будет репетировать реплики с переводчиком перед каждым эпизодом. Причём ей не обязательно идеально говорить, но нужно, чтобы китайские зрители понимали речь»

актриса Марина Митрофанова

Китайская компания, помимо широкого проката на своей родине, рассчитывает на ограниченный кинопоказ в России, в частности, в рамках фестиваля «Амурская осень» и еще нескольких смотрах. «Надо отметить, что китайские коллеги стремятся выйти на российский рынок не ради финансовой выгоды,  а зарабатывают репутацию, выполняя поставленные государством задачи - развивать сотрудничество с Россией. Кстати, находясь в Китае, замечаешь это стремление во всех сферах бизнеса», — добавил Максим Колосов.




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