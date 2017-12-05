XIV Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» подвел итоги

4 декабря 2017 года в Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей XIV Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». По решению жюри, обладателем Гран-при стала Мария Седяева за фильм «Таня». Вручая награду, председатель судейской коллегии Алексей Федорченко назвал ленту Седяевой зрелой режиссерской работой.







Зрители «Кинопробы» проголосовали за Екатеринбург: по итогам подсчета голосов, Приз зрительских симпатий достался Евгении Плясуновой за фильм «Это и есть танец». В Екатеринбурге остался и приз за лучшую программу киношколы: статуэтку получил Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Основные же призы «Кинопробы»-2017 отправляются в Москву, Польшу, Эстонию и Беларусь.







Студенческое жюри также вынесло свое решение: по версии студентов, лучшими фильмами стали «Куб» режиссера Максима Кодарова (Казахстан) и «Кнопка» аниматора Максима Куликова (Екатеринбург, Россия).





Конкурсная программа «Кинопробы» в 2017 году насчитывала 102 фильма из 35 киношкол мира. В рамках фестиваля состоялось более 20 мастер-классов и творческих встреч. Также при поддержке Ельцин Центра прошел воркшоп по документальному кино «Место встречи — Ельцин Центр». Под руководством профессиональных режиссеров Дениса Клеблеева и Зои Киреевой съемочные группы создали два фильма, в центре внимания которых — Ельцин Центр и его внутренняя жизнь. Созданные в рамках воркшопа фильмы были презентованы на церемонии закрытия фестиваля и пополнили коллекцию Ельцин Центра.

Победители XIV фестиваля «Кинопроба»



ГРАН-ПРИ

«Таня», режиссер Мария Седяева, Екатеринбург, Россия



Приз за лучшую программу киношколы

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, Россия.



Приз за лучший игровой дебют

«Маленький поезд», режиссер Тамара Дондурей, Москва, Россия



Приз за лучший неигровой дебют

«Образование», режиссер Эми Бухвальд, Польша



Приз за лучший анимационный дебют

«Место», режиссер Анита Квятковска-Наки, Польша



Приз за лучший учебный анимационный фильм

«Пенелопа», режиссер Йаалинойя Хета, Эстонская академия художеств, Таллин, Эстония



Приз за лучший учебный игровой фильм

«Друзья по переписке», режиссер Нелла Василевская, Белорусская государственная академия искусств, Минск, Беларусь



Приз за лучший учебный неигровой фильм

«В другом мире», режиссер Анна Бединска. Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Москва



Приз за лучший анимационный проект

«Слон и Ёж», автор Вероника Бессонова, кафедра графики и анимации Уральского государственного архитектурно-художественного университета



Специальные дипломы жюри:

Фильм «Два кирпича», режиссер Шота Гуджабидзе (Грузия) – за художественную смелость

Фильм «Монолог», режиссер Отто Лакоба (Школа документального кино и театра Разбежкиной и Угарова, Россия) – за лучшую операторскую работу

Фильм «Гонг?», режиссер Хуан Хан (Китай) – за гуманизм

Фильм «Тата», режиссер Нелла Василевская (Белорусская академия искусств, Беларусь) – за гуманизм

Проект «Все твои друзья», автор Алиса Правоторова (УралГАХУ, Россия)



Приз зрительских симпатий

«Это и есть танец», Евгения Плясунова, Екатеринбург, Россия



РЕШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «КИНОПРОБА»:

Основной приз

«Куб», режиссер Максим Кодаров, Казахстан



Главный приз

«Кнопка», режиссер Максим Куликов. Кинокомпания «Снега», Екатеринбург, Россия



Специальные дипломы студенческого жюри:

Фильм «Красота», режиссер Кристина Кужахметова (Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия)

Фильм «Стая», режиссер Ойген Мэрхер (Киноакадемия Баден-Вюртемберг, Германия)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ:

Специальный диплом телеканала ЕТВ: «Борис Рыжий. Мой герой ускользает во тьму...», режиссеры Алена Лебедева, Андрей Козырев (Гуманитарный университет, Екатеринбург, Россия)

Специальный диплом радиостанции Эхо Москвы в Екатеринбурге: «Кнопка», режиссер Максим Куликов (Екатеринбург, Россия)



Больше информации о фестивале «Кинопроба» можно найти на официальном сайте .

