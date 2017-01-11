На MIPTV 2017 впервые пройдет питчинг короткометражных онлайн сериалов

11 января 2017 года было объявлено, что в рамках международного рынка аудиовизуального контента MIPTV (3-4 апреля) впервые состоится конкурс короткометражных онлайн-сериалов, финалом которого станет питчинг 12 наиболее перспективных проектов перед профессионалами индустрии и международной аудиторией.



Принять участие в отборе могут продюсеры или создатели нативного онлайн-контента из любой страны мира, как работающие в компании, так и независимые. Заявки принимаются в двух категориях: драматические веб-сериалы любого жанра и детский контент (для детей от 6 до 11 лет, анимация или актерская игра).



Главная цель питчинга – выявить лучшие короткометражные проекты в цифровом формате и представить их профессионалам международной индустрии, заинтересованным в новых идеях и подходах к нативному веб-контенту.



Чтобы принять участие в конкурсном отборе, проект должен быть новым – не представленным широкой аудитории или закупщикам ранее, обладать оригинальной концепцией, высоким качеством производства и сценария, а также потенциально легко трансформироваться в большое количество серий и адаптироваться под наиболее короткие форматы для просмотра на мобильных устройствах. Один эпизод не должен превышать десяти минут. Кроме того, авторы или продюсеры должны четко представлять рентабельность своего проекта.



В каждой категории – свое жюри из мировых экспертов. Драматический контент будут отбирать руководители закупок и цифровых департаментов Canal+ International / Studio+ (Франция), Vimeo (США), Fullscreen (США), Comedy Central International (США), Caracol Television (Колумбия). Жюри в номинации детского контента состоит из профессионалов таких компаний, как BBC (Великобритания), France Televisions (Франция), Disney Channel & Disney XD (США), Super RTL (Германия), YoBoHo (Индия).



В каждой категории будет отобрано 6 финалистов. Они не только представят свои проекты на финальном этапе конкурса – питчинге в рамках MIPTV, но и получат возможность встретиться один на один с членами жюри, которые представляют непосредственно заинтересованные в подобном контенте компании и онлайн-платформы, то есть являются потенциальными партнерами или покупателями идеи.



Среди партнеров мероприятия – крупнейшие фестивали веб-сериалов Buenos Aires Web Fest, KWeb Fest, Melbourne Web Fest, Vancouver Web Fest, Web Fest Berlin, а также тематический ресурс Web Series Mag.



Заявки на питчинг принимаются онлайн до 3 февраля 2017.



Мероприятие состоится 3-4 апреля 2017 во Дворце Фестивалей (Канны, Франция).

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Консультацию по всем вопросам, связанным с питчингом Digital Series Short Form Pitching, а также с посещением рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDoc, MIPFormats, MIPDigitalFronts, можно получить у официального представителя Reed Midem в России, Украине и других странах СНГ – компании «Экспоконтент»: + 7 (499) 899 08 89 / paksyalina@expocontent.ru.