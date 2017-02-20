102 Кинорынок: Программа сформирована

С 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) пройдет 102-й Российский Кинорынок / Russian Film Market. К настоящему моменту программа Кинорынка сформирована, и уже известно, сколько дистрибьюционных компаний представят свои новые релизы, а также какие новые фильмы, мероприятия деловой программы и специальные события ждут гостей Кинорынка в дни его работы.

О главных и самых интересных мероприятиях ближайшего Кинорынка рассказывает программный директор Екатерина Бордачева:

«В рамках 102 Кинорынка свои презентации проведут 13 дистрибьюторских компаний. Вниманию участников и гостей Кинорынка будут представлены шесть полнометражных фильмов. Среди них – мелодрама «О любви» режиссера Владимира Бортко, показ которой состоится 27 февраля, почти за месяц до выхода фильма в широкий прокат (релиз намечен на 23 марта, дистрибьютор – компания «Люксор Дистрибьюшн»). Также свои новые картины покажут компании Disney (27 февраля), Universal Pictures (28 февраля), Централ Партнершип (1 марта). К сожалению, скрининг полной версии фантастического боевика «Конг: Остров черепа» не состоится, компания Каро Премьер подвела итоги росписи ленты и в этот раз готовит немало сюрпризов гостям своей презентации.

Деловая программа пройдет 27 февраля. В ее рамках состоится мероприятие Фонда кино, семинары и конференции компаний Киноплан, Ticket Soft, UCS».

ФИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102 РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА (RFM)

26 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:00 Заезд в гостиницу 15:00-18:00 Регистрация участников Застройка, репетиции. 27 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 09:30-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА («Зал Толстой», 2 этаж) 11:00-12:00 Инновационные решения для оборудования касс и Интернет продаж для соответствия новому законодательству по работе с ФР и БСО (54 ФЗ, 290 ФЗ) и увеличения доходности кинотеатра. Спикер: ведущий эксперт по билетным и клубным системам, директор Ticket Soft

Сергей Борисович Кравцов 13:30-13:30 Автоматические терминалы от Московского Кредитного Банка и Сканеры на вход в зрительный зал от Рамблер.Кассы и UCS.

14:15-15:15 Рабочая встреча Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оператора ЕАИС с демонстраторами. 15:30 «Каким будет ваш кинотеатр в 2019 году? Давайте обсудим». Закрытое мероприятие для собственников кинобизнеса от Киноплана. ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал) 10:30-11:00 Презентация компании «Кинологистика» Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 11:15-12:10 Презентация компании «Экспонента фильм» Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 12:20-13:20 Презентация компании «Парадиз» Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. Обращение продюсера Алексея Пиманова к участникам Кинорынка . 13:30-15:30 Презентация компании «Люксор дистрибьюшн». Показ фильма «О любви», режиссер В. Бортко Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 15:40-16:30 Презентация MEGOGO DISTRIBUTION Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 17:30-21:30 Презентация УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРЗ РЕЛИЗИНГ Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 28 февраля, ВТОРНИК 10:00-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал) 11:00-13:00 Презентация компании «Каропрокат». Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 13:30-15:00 Презентация компании «Наше кино». Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 16:00-21:00 Презентация компании UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL (РОССИЯ). Показы фильмов. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 1 марта, СРЕДА 10:00-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) Программа презентаций (Концертный зал) 10:15-10:45 Презентация компании Capella Film Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 11:00-14:00 Презентация компании «Каро Премьер». Показ фильма. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 14:30-15:30 Презентация компании BAZELEVS Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 16:00-19:30 Презентация компании «Централ Партнершип». Показ фильма. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 20:00 Выездное мероприятие компании «Парадиз». Подробная информация будет опубликована дополнительно. 2 марта, ЧЕТВЕРГ до 12:00 Выезд из гостиницы

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