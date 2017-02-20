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102 Кинорынок: Программа сформирована



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20.02.2017 14:01:00

С 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) пройдет 102-й Российский Кинорынок / Russian Film Market. К настоящему моменту программа Кинорынка сформирована, и уже известно, сколько дистрибьюционных компаний представят свои новые релизы, а также какие новые фильмы, мероприятия деловой программы и специальные события ждут гостей Кинорынка в дни его работы. 

О главных и самых интересных мероприятиях ближайшего Кинорынка рассказывает программный директор Екатерина Бордачева: 
«В рамках 102 Кинорынка свои презентации проведут 13 дистрибьюторских компаний. Вниманию участников и гостей Кинорынка будут представлены шесть полнометражных фильмов. Среди них – мелодрама «О любви» режиссера Владимира Бортко, показ которой состоится 27 февраля, почти за месяц до выхода фильма в широкий прокат (релиз намечен на 23 марта, дистрибьютор – компания  «Люксор Дистрибьюшн»). Также свои новые картины покажут компании Disney (27 февраля), Universal Pictures (28 февраля), Централ Партнершип (1 марта). К сожалению, скрининг полной версии фантастического боевика «Конг: Остров черепа» не состоится, компания Каро Премьер подвела итоги росписи ленты и в этот раз готовит немало сюрпризов гостям своей презентации.
Деловая программа пройдет 27 февраля. В ее рамках состоится мероприятие Фонда кино, семинары и конференции компаний Киноплан, Ticket Soft, UCS».

 

ФИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102 РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА (RFM)


26 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14:00

Заезд в гостиницу

15:00-18:00

Регистрация участников

 

Застройка, репетиции.

27 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

09:30-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА («Зал Толстой», 2 этаж)

11:00-12:00

Инновационные решения для оборудования касс и Интернет продаж для соответствия новому законодательству по работе с ФР и БСО (54 ФЗ, 290 ФЗ) и увеличения доходности кинотеатра. 

Спикер: ведущий эксперт по билетным и клубным системам, директор Ticket Soft 
Сергей Борисович Кравцов

13:30-13:30      

Автоматические терминалы от Московского Кредитного Банка и Сканеры на вход в зрительный зал от Рамблер.Кассы и UCS.

14:15-15:15

Рабочая встреча Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оператора ЕАИС с демонстраторами.

15:30

«Каким будет ваш кинотеатр в 2019 году? Давайте обсудим». 

Закрытое мероприятие для собственников кинобизнеса от Киноплана.

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)

10:30-11:00

Презентация компании «Кинологистика» 

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

11:15-12:10

Презентация компании «Экспонента фильм»

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

12:20-13:20

Презентация компании «Парадиз»

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

Обращение продюсера Алексея Пиманова к участникам Кинорынка.

13:30-15:30

Презентация компании «Люксор дистрибьюшн».

Показ фильма «О любви», режиссер В. Бортко

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

15:40-16:30

Презентация MEGOGO DISTRIBUTION

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

17:30-21:30

Презентация УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРЗ РЕЛИЗИНГ

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

28 февраля, ВТОРНИК

10:00-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)

11:00-13:00

Презентация компании «Каропрокат».

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

13:30-15:00

Презентация компании «Наше кино».

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

16:00-21:00

Презентация компании UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL (РОССИЯ). Показы фильмов.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

1 марта, СРЕДА

10:00-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

Программа презентаций (Концертный зал)

10:15-10:45

Презентация компании Capella Film Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

11:00-14:00

Презентация компании «Каро Премьер».

Показ фильма.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

14:30-15:30

Презентация компании BAZELEVS

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

16:00-19:30

Презентация компании «Централ Партнершип».

Показ фильма.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

20:00

Выездное мероприятие компании «Парадиз». Подробная информация будет опубликована дополнительно.

2 марта, ЧЕТВЕРГ

до 12:00

Выезд из гостиницы

Скачать программу 102 Кинорынка в формате pdf




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