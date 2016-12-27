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Саундтрек к фильму «Защитники»: Какие суперспособности получили Елена Темникова и ST?



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27.12.2016 17:06:00

26 декабря 2016 года прошли съемки музыкального клипа на песню «Сумасшедший русский» с участием популярной певицы Елены Темниковой и рэпера ST. Композиция войдет в саундтрек фантастического экшена Сарика Андреасяна «Защитники», выходящего в прокат 23 февраля 2016 года (дистрибьютор - компания Каропрокат).

Клип снят компанией «Большое кино» в стилистике фильма «Защитники», с использованием не только ключевой сюжетной линии ленты, но и с большим количеством компьютерной графики. Главные герои, Елена и Александр (ST) получили супергеройские способности, которые зрители скоро смогут увидеть на экране.

съемки клипа на песню Сумасшедший русский (саундтрек к фильму Защитники), певица Елена Темникова

Елена Темникова поделилась своими впечатлениями от работы над проектом: «Всегда было интересно погрузиться в мир кинематографа с музыкальной стороны своего творчества. Яркий опыт. Особенно в таком ярком фильме, который создается в нашей стране»

По сюжету, герои попадают в секретную военную лабораторию, в которой проводятся генетические опыты над животными и людьми. Эта задумка напрямую связана с сюжетом фильма, в котором действуют четыре супергероях, появившихся в результате экспериментов, проводившихся в СССР с начала сороковых годов двадцатого века.

съемки клипа на песню Сумасшедший русский (саундтрек к фильму Защитники), рэпер ST и певица Елена Темникова

ST выразил свое мнение о фильме «Защитники» и рассказал, что на съемках клипа понравилось ему больше всего: «Мне кажется, очень круто стать частью проекта «Защитники», поэтому я с огромным удовольствием принял предложение поработать над саундтреком первого русского супергеройского блокбастера. Когда увидел первый тизер фильма, то подумал, что хотел бы сыграть русского супергероя, человека-медведя. Мечты сбываются – в клипе я примерил этот образ на себя».

съемки клипа на песню Сумасшедший русский (саундтрек к фильму Защитники), певица Елена Темникова

По сюжету фильма, в Советском Союзе существовала строго засекреченная программа Патриот, занимавшаяся разработкой военной программы по «улучшению генома человека». От каждой советской республики были отобраны по одному яркому представителю каждой национальности, и, исходя из ментальных и культурных кодов, учёные проводили эксперименты, развивающие способности каждого.  

съемки клипа на песню Сумасшедший русский (саундтрек к фильму Защитники), режиссер Никита Аргунов, рэпер ST и певица Елена Темникова

Режиссёром клипа выступил креативный продюсер фильма «Защитники», режиссер фильма «Кома» и руководитель Argunov Studio – Никита Аргунов. Оператором стал Сергей Дышук, а музыкальным продюсером – Арташес Андреасян. 

Музыку к песне «Сумасшедший русский» написали Арташес Андреасян, Олег Цой, Вкитор Поплеев.  Автор слов – Александр Степанов. Исполнили композицию Елена Темникова и ST.

съемки клипа на песню Сумасшедший русский (саундтрек к фильму Защитники), рэпер ST и певица Елена Темникова

Релиз клипа и саундтрека запланирован на февраль 2017 года. Фильм «Защитники» выйдет в прокат 23 февраля 2017 года.



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Фильм: «Защитники»  

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