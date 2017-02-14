В Минкультуры России обсудили вопросы поддержки детского кино

12 февраля 2017 года Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провел встречу с делегатами Третьего съезда Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация». В ходе обсуждения вопросов поддержки создания детских и юношеских фильмов, глава Минкультуры России отметил, что главная проблема заключается в недостатке качественных сценариев.





«Главная проблема в том, что творцов не хватает, фильмы так себе получаются», - сказал он, добавив, что Министерство культуры всегда готово поддержать хорошее кино. «У нас даже квота установлена на детское кино, которая не выбирается, потому что нет нормальных сценариев», - констатировал Владимир Мединский. Со своей стороны, представители «Национальной родительской ассоциации» отметили, что готовы провести конкурс сценариев, а лучшие проекты представить в Минкультуры России.





Первая встреча руководства Министерства с делегатами съезда «Национальной родительской ассоциации» состоялась в 2015 году.

В нынешней дискуссии приняли участие представители 18 регионов страны, а также первый заместитель Министра культуры Владимир Аристархов, директор Департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова, руководитель Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, и.о. директора Департамента культурного наследия Юрий Евтюхин, заместитель директора Департамента науки и образования Святослав Голубенко, заместитель директора Департамента кинематографии Елена Громова.





В рамках встречи обсуждались вопросы воспитания подрастающего поколения, развития культуры в регионах, а также продвижение семейных ценностей.



