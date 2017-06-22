Проекты НТВ – в каталоге Armoza Formats

21 июня 2017 года телеканал НТВ и компания Armoza Formats объявили о начале стратегического партнерства. Новые драмы производства НТВ войдут в каталог крупного международного создателя и дистрибьютора контента. Для НТВ это один из первых шагов по международной дистрибьюции готовых сериалов и форматов. В рамках международного рынка телевизионного контента NATPE на этой неделе Armoza запустит сразу два триллера российского канала - «Трасса смерти» и «Спящие».



Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер Телекомпании НТВ: «Мы рады, что коммерческий потенциал сериалов из новой линейки НТВ высоко оцениваются такой известной и авторитетной компанией, как Armoza. Если «Трасса смерти» уже вышла в эфир, то премьеру «Спящих» зрители НТВ увидят только осенью, возможно, одновременно с другими странами».





Драма «Трасса смерти» рассказывает о том, как на трассе федерального значения М4 «Дон» банда дорожных убийц вершит террор. Преступники убивают простых автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «Банда BTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело поручают двум следователям по раскрытию особо тяжких преступлений. Между ними уже давно установились сложные взаимоотношения. Смогут ли герои достичь главной цели – вычислить преступников и предотвратить новые трагедии?



В центре сюжета триллера «Спящие» - загадочная история, разворачивающаяся вокруг картин со спящими людьми, в полотна которых заключены их души. Проклятие пришло в современный мир от художника, до безумия любящего свою жену. Силой чувств он заточил душу умирающей женщины в портрет. Эта легенда вдохновила многих героев сериала, и за коллекцией полотен со спящими героями началась настоящая охота. История могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы не убийство известного живописца и по совместительству одного из поклонников «спящих». Теперь следствию предстоит установить, что же произошло на самом деле.