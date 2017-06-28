Минкульт поддержит фестивали в Анапе, Владивостоке и Севастополе

27 июня 2017 года Департамент кинематографии Министерства культуры России открыл прием заявок от кинокомпаний, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением выставок, российских и международных кинофестивалей на территории России в 2017 году. Ведомство готово оказать поддержку смотрам в Севастополе, Владивостоке, Анапе и Якутске, а также выставке в Санкт-Петербурге.
Проведение выставок на территории Российской Федерации:
Проведение российских и международных кинофестивалей в регионах России:
- международная выставка в области кинематографии в г. Санкт-Петербурге в размере не более 1 000, 0 тыс. рублей;
Срок окончания подачи заявок – 12 июля 2017 года.
- международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм в г. Севастополе в размере не более 1 300,0 тыс. рублей.
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международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Владивостоке в размере не более 2 500,0 тыс. рублей,
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международный кинофестиваль в г. Якутске в размере не более 1 000,0 тыс. рублей,
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Открытый российский кинофестиваль в г. Анапе Краснодарского края в размере не более 3 000,0 тыс. рублей.