Минкульт поддержит фестивали в Анапе, Владивостоке и Севастополе

27 июня 2017 года Департамент кинематографии Министерства культуры России открыл прием заявок от кинокомпаний, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением выставок, российских и международных кинофестивалей на территории России в 2017 году. Ведомство готово оказать поддержку смотрам в Севастополе, Владивостоке, Анапе и Якутске, а также выставке в Санкт-Петербурге.



Проведение выставок на территории Российской Федерации:



международная выставка в области кинематографии в г. Санкт-Петербурге в размере не более 1 000, 0 тыс. рублей;