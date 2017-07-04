Умерла Светлана Кармалита

4 июля 2017 года на 78-м году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась Светлана Кармалита, вдова режиссера Алексея Германа, постоянный соавтор его фильмов. Об этом сообщил сын Светланы Игоревны, Алексей Герман-младший, пишет ТАСС . По его словам, в последнее время Кармалита много работала, писала сценарии, а также занималась проектами киностудии «Ленфильм», главным редактором которой она являлась в последние годы.





«Видимо, сказалась сильная усталость. Кроме того, 1 июля скончался мамин друг, художник Владимир Светозаров, она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», - отметил Герман-младший.



Светлана Кармалита родилась в Киеве 9 марта 1940 года. Она являлась киносценаристом, соавтором фильмов Алексея Германа (1938-2013). В частности, она написала сценарии к картинам Германа «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом».





Последний раз она появлялась на публике 21 июня на питчинге Минкульта, где в составе съемочной группы представляла новый проект «Ленфильма» - ленту «Мой личный космос».



Время и место прощания со Светланой Кармалитой пока не определены.