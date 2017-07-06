У «Александра Невского» и «Андрея Рублева» теперь есть субтитры и тифлокомментарии
06.07.2017 13:48:00
К июню 2017 года осуществлено тифлокомментирование и субтитрирование 38 наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных полнометражных фильмов прошлых лет. Среди них такие ленты, как «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Андрей Рублев» и «Солярис» Андрея Тарковского, «Берегись автомобиля» и «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Американская дочь» и «Мы из джаза» Карена Шахназарова, «Собачье сердце» Владимира Бортко и другие.
Для каждой ленты создана копия для цифрового кинотеатрального показа в формате DCP (Digital Cinema Package), содержащая тифлокомментарий и субтитры для глухих, а также соответствующая специальная копия фильма в формате DVD.
Кинотеатры и кинопрокатные организации могут обращаться к правообладателям этих фильмов с предложением о безвозмездном кинопрокате фильмов, содержащих субтитры и тифлокомментарий.
Фильмы, для которых выполнено тифлокомментирование и субтитрирование:
Александр Невский (1938 год, режиссеры Эйзенштейн С., Васильев Д., Иванов Б.)
Американская дочь (1995 год, режиссер Шахназаров К.)
Андрей Рублев (1966 год, режиссер Тарковский А.)
Берегись автомобиля (1966 год, режиссер Рязанов Э.)
Бриллиантовая рука (1968 год, режиссер Гайдай Л.)
Будьте моим мужем (1981 год, режиссер Сурикова А.)
Вокзал для двоих (1982 год, режиссер Рязанов Э.)
Дамы приглашают кавалеров (1980 год, режиссер Киасашвили И.)
Двенадцать стульев (1971 год, режиссер Гайдай Л.)
Джентльмены удачи (1971 год, режиссер Серый А.)
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен (1964 год, режиссер Климов Э.)
Дядя Ваня (1970 год, режиссер Михалков-Кончаловский А.)
Жестокий романс (1984 год, режиссер Рязанов Э.)
Зеркало (1974 год, режиссер Тарковский А.)
Зимний вечер в Гаграх (1985 год, режиссер Шахназаров К.)
Иван Васильевич меняет профессию (1973 год, режиссер Гайдай Л.)
Иван Грозный 1 серия (1944-45 годы, режиссер Эйзенштейн С.)
Иван Грозный 2 серия (1944-45 год, режиссер Эйзенштейн С.)
Калина красная (1973 год, режиссер Шукшин В.)
Курьер (1986 год, режиссер Шахназаров К.)
Любовь и голуби (1984 год, режиссер Меньшов В.)
Мимино (1977 год, режиссер Данелия Г.)
Мой ласковый и нежный зверь (1978 год, режиссер Лотяну Э.)
Москва слезам не верит (1979 год, режиссер Меньшов В.)
Мы из джаза (1983 гож, режиссер Шахназаров К.)
Несколько дней из жизни И.И.Обломова (1979 год, режиссер Михалков Н.)
Они сражались за Родину (1975 год, режиссер Бондарчук С.)
Родня (1981 год, режиссер Михалков Н.)
Служебный роман (1977 год, режиссер Рязанов Э.)
Солярис (1972 год, режиссер Тарковский А.)
Формула любви (1984 год, режиссер Захаров М.)
Цареубийца (1991 год, режиссер Шахназаров К.)
Человек с бульвара Капуцинов (1987 год, режиссер Сурикова А.)
Золушка (1947 год, цветная версия 2009 года, режиссеры Шапиро М., Кошеверова Н.)
Звезда пленительного счастья (1975 год, режиссер Мотыль В.)
Полосатый рейс (1961 год, режиссер Фетин В.)
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей (1981 год, режиссер Масленников И.)
Собачье сердце (1988 год, режиссер Бортко В.)
Тифлокомментирование и субтитрирование осуществлено в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.