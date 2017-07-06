У «Александра Невского» и «Андрея Рублева» теперь есть субтитры и тифлокомментарии

К июню 2017 года осуществлено тифлокомментирование и субтитрирование 38 наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных полнометражных фильмов прошлых лет. Среди них такие ленты, как «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Андрей Рублев» и «Солярис» Андрея Тарковского, «Берегись автомобиля» и «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Американская дочь» и «Мы из джаза» Карена Шахназарова, «Собачье сердце» Владимира Бортко и другие.



Для каждой ленты создана копия для цифрового кинотеатрального показа в формате DCP (Digital Cinema Package), содержащая тифлокомментарий и субтитры для глухих, а также соответствующая специальная копия фильма в формате DVD.



Кинотеатры и кинопрокатные организации могут обращаться к правообладателям этих фильмов с предложением о безвозмездном кинопрокате фильмов, содержащих субтитры и тифлокомментарий.

Фильмы, для которых выполнено тифлокомментирование и субтитрирование:

