Минкульт отклонил больше сотни заявок неигровых фильмов

|
Рег.
№
|
Наименование организации кинематографии
|
Название проекта
|
386
|
ООО «Киностудия «АРС»
|
«Русское рондо Натальи Шаховской»
|
392
|
ООО «Продюсерская компания «Новый курс»
|
«Не плачьте обо мне…»
|
385
|
ООО «АПОЛЛО-ФИЛЬМ»
|
«Высоцкий глазами одесситов»
|
370
|
ООО «Киностудия «М»-Фильм»
|
«Шалва из Монастери»
|
17
|
ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент»
|
«10-10: Десять главных российских фильмов десятилетия» (Фильм 1)
|
307
|
ООО «АД Медиа»
|
«Опрокинутое небо. Поиски рая»
|
167
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Бал в Эрмитажном театре»
|
308
|
ООО «Содружество женщин кино»
|
«Памяти убитых поэтов»
|
185
|
ООО «Студия 217»
|
«Юрий Степанов.
Сибирский характер»
|
338
|
ООО «Петербург-Культура»
|
«Рудольф Фурманов.
Человек-оркестр»
|
333
|
ООО Киновидеостудия
«Дорога времени»
|
«Поэт и война»
|
4
|
ООО «ЛевинФильм»
|
«Жизнь после жизни»
|
226
|
АНО Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ»
|
«Акриловые Войны»
|
309
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ ПАТРИОТ ФИЛЬМ»
|
«Юрий Любимов. Против течения»
|
179
|
ООО «ДжемСтудия»
|
«Притяжение Верколы. Писатель Федор Абрамов»
|
115
|
ФГУП «Творческо-производственное объединение «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники»
|
«Когда-то давно жили…»
|
128
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «РОЗА»
|
«Тургенев»
|
298
|
ООО «АД Медиа»
|
«Эрос и Танатос. Русские художники в Италии»
|
521
|
ООО Студия «Н»
|
«Дыхание»
|
299
|
«АД Медиа»
|
«Итальянские архитекторы в России»
|
168
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Для потомков он будет легендой»
|
170
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Продолжение эпоса»
|
470
|
ООО «Докфильм»
|
«Я явилась не гостить»
|
415
|
ООО «НЕОТЕЛ»
|
«Групповой портрет с музыкальными инструментами»
|
464
|
ООО Видеостудия
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»
|
«Бурятские самоцветы художника Мандаганова»
|
300
|
ООО «АД Медиа»
|
«Андрей Тарковский в Италии»
|
283
|
ООО Центр культурных инициатив «Сретение»
|
«Сокровище Уильяма Брумфилда»
|
581
|
ООО Студия «Репортер»
|
«Возвращение»
|
334
|
ООО Киновидеостудия
«Дорога времени»
|
«Мост в Зазеркалье»
|
165
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Опередивший время»
|
391
|
«Продюсерская компания
«Новый курс»
|
«История Змея Горыныча»
|
175
|
ООО «Хижина – фильм»
|
«Изобретение века:
Искусственный Интеллект»
|
37
|
ООО «КИНО КУЛЬТ»
|
«Апостолы науки»
|
310
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ ПАТРИОТ ФИЛЬМ»
|
«Искусственный разум - жизнь или смерть»
|
326
|
ООО «ПродюсерЦентр»
|
«Отец электроники или «Огни Лосева»
|
331
|
ООО Киновидеостудия
«Дорога времени»
|
«Очипованный, или
Дон-Кихот от IT»
|
582
|
ООО Студия «Репортер»
|
«Поймать бозон Хиггса»
|
177
|
ООО «БЛЭК КЭТ ПИКЧЕРЗ»
|
«На краю света. Ямал»
|
183
|
ООО «ДжемСтудия»
|
«Заповедное Подлеморье»
|
197
|
ООО «Чибис Продакшн»
|
«Ничья земля?»
|
233
|
ООО «АйТи-Сервис»
|
«Возрождение зубров в
России»
|
477
|
ООО «Кинокомпания ВОРОН»
|
«Берег-оберег»
|
371
|
ООО «Киностудия «М»-Фильм»
|
«Пёстрое золото»
|
332
|
ООО Киновидеостудия
«Дорога времени»
|
«Страсти по дельфинам»
|
357
|
Ставропольское краевое отделение ООО «Союз журналистов России»
|
«О времени и о реке»
|
522
|
ООО Студия «Н»
|
«Планета Крым»
|
327
|
«Кинокомпания «ВОЛГА XXI ВЕК»
|
«Волга-Кама»
|
76
|
ООО «МосДокСинема»
|
«Когда-то здесь стоял мой дом»
|
54
|
ООО «ЛИНИЯ КИНО»
|
«Особые дети»
|
461
|
ООО «Продюсерский центр «КИНООСТРОВ»
|
«Верните наших детей!»
|
566
|
ООО «НСКД»
|
«Александр Панкратов»
|
314
|
ООО «Патриот продакшнс»
|
«Соучастие»
|
32
|
ООО «Мастерская Марины Разбежкиной»
|
«Комиссия»
|
181
|
ООО «ДжемСтудия»
|
«Я не могу иначе…»
|
278
|
OOO «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Дети герои» Часть 8.
|
277
|
OOO «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Дети герои» Часть 5.
|
178
|
ООО «Студия «КИНО ПЛЮС»
|
«Житие и Слово. Федор Абрамов»
|
279
|
OOO «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Дети герои» Часть 7.
|
276
|
OOO «БиСиБиДжи Продакшенс»
|
«Дети герои» Часть 6.
|
173
|
ООО «Фильм Смарт»
|
«Любить нельзя бросить»
|
355
|
ООО «Фирма «Киноконтакт»
|
«Русская дорога»
|
354
|
ООО «АУРУМ МЕДИА»
|
«По национальности»
|
414
|
ООО «Неотел»
|
«Здесь живу я, моя собака, да слепая кошка»
|
15
|
ООО «СТУДИЯ ЦЕНТР»
|
«Лучи света»
|
394
|
ООО «Продюсерская компания «Новый курс»
|
«Садоягодное»
|
171
|
ООО студия «Оранта»
|
«Исчезнувшая земля»
|
468
|
ООО «Докфильм»
|
«Сибирь на экране»
|
368
|
ООО «МЕМ Групп»
|
«Прекрасное далёко»
|
13
|
ООО «Кинокомпания
«КАДР ПЛЮС»
|
«Золотой гектар»
|
30
|
ООО «Продюсерская компания
«Фест-фильм»
|
«Мост»
|
469
|
ООО «Докфильм»
|
Дмитрий Бакуров. Время Героев.
|
572
|
ООО «СИЛК РОАД МЕДЕА»
|
«ОТ НИКИТЫ К УЛЬЯНИЦЕ»
|
339
|
ООО «Студия «Индиго-фильм»
|
«Бессмертный полк»
|
337
|
ООО «Кинокомпания «Экран»
|
«Герои Отечества. Атаман Пунин»
|
378
|
АО «Омская региональная телерадиовещательная компания»
|
«Битва за Сибирь»
|
284
|
ООО «Калисто»
|
«Девочка с собакой»
|
315
|
ООО «Патриот продакшнс»
|
«Корабли и капитаны»
|
478
|
ООО «Кинокомпания ВОРОН»
|
«…ночи здесь белые»
|
297
|
ООО «Кинохроника»
|
«Свидетели. Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной Войны»
|
369
|
ООО «Русская Продюсерская Компания»
|
«Седьмой век»
|
393
|
ООО «Продюсерская компания «Новый курс»
|
«Последний из великих»
|
232
|
ООО «ИРКУТСККИНО»
|
«Письма из прошлого»
|
169
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Загадка Шлиссельбургской иконы»
|
228
|
ООО Продюсерский центр «Микспродакшн»
|
«Паутина»
|
99
|
ООО «ЭКШН БРАЗЕРС»
|
«День фрирайдера»
|
90
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
«Корпорация «Допинг»
|
227
|
АНО Киновидеостудия «Архипелаг»
|
«Сибирские огни универсиады»
|
57
|
ООО «Этноскоп»
|
«Вертикальная Мекка»
|
366
|
ООО «Киностудия «Сказочная дорога»
|
«Василий Шуль»
|
555
|
ООО «Петербургская Киноартель»
|
«На языке музыки»
|
23
|
ООО «Студия Мираполис»
|
«Удивительная школа»
|
234
|
ООО Кинопроект «Каменный хлеб»
|
«Проводник»
|
229
|
ООО «Студия 19»
|
«Великий пастырь Земли Русской»
|
395
|
ООО «Продюсерская компания «Новый курс»
|
«Сысой»
|
166
|
ООО Студия «Оранта»
|
«Святой среди пиратов»
|
460
|
ООО «Продюсерский центр «КИНООСТРОВ»
|
«Выхода нет. Но он есть!»
|
100
|
ООО Студия «Богомол»
|
«ФМБА России. 70 лет. От прошлого к будущему.»
|
127
|
ООО «КИНОСТУДИЯ «РОЗА»
|
«Спасибо, доктор!»
|
583
|
ООО Студия «Репортер»
|
«Выбор доктора Большаковой»
|
473
|
ООО «Киностудия Азия-фильм»
|
«Мечтатели»
|
53
|
ООО «ЛИНИЯ КИНО»
|
«С Пушкиным по Крыму»
|
407
|
ОАО «Свердловская киностудия»
|
«Братья по коду»
|
396
|
ООО «РЕД АЙЗ»
|
«Наследники исчезнувших империй»
|
296
|
ООО Кинохроника
|
«Рядом с птицами»
|
519
|
ООО «Киносодружество»
|
«Родники дружбы»
|
379
|
ООО «Аватара»
|
«По следам черной кошки
|
556
|
ООО «Петербургская Киноартель»
|
«Собачья работа»
|
24
|
ООО «Студия Мираполис»
|
«Рабство. 21 век»
|
313
|
ООО «Аврора продакшнс»
|
«Бумажные города»
|
367
|
ООО «Киностудия «Сказочная дорога»
|
«Двинозавры Амалицкого»
|
335
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«Пропасть»