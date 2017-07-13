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Минкульт отклонил больше сотни заявок неигровых фильмов



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13.07.2017 11:57:00

10 июля 2017 года Министерство культуры объявило результаты первого этапа отбора проектов неигровых картин, претендующих на государственное финансирование. Всего экспертный совет получил в установленные сроки 583 заявки, из которых подавляющее большинство — фильмы о культуре и искусстве, а также об истории Отечества и на военную тематику.  

В установленные сроки было подано 583 заявки:

141 фильм о культуре и искусстве;

120 фильмов об истории Отечества и военной тематики;

37 научно-популярных фильмов и фильмов о популяризации научной и изобретательной деятельности;

18 образовательных фильмов для детей и подростков;

23 фильма о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе;

10 фильмов о противодействии экстремизму, терроризму и преступности;

8 фильмов о борьбе с алкоголизмом и наркоманией;

76 фильмов социально-нравственной тематики;

25 фильмов религиозной тематики;

47 фильмов о природе и экологии;

23 фильма о медицине и здоровье нации;

26 фильмов спортивной тематики;

29 дебютных фильмов.

К дальнейшему участию не допущены 111 проектов, как несоответствующие основным показателям и критериям отбора первого этапа:

 Рег.
Наименование организации кинематографии Название проекта
386 ООО «Киностудия «АРС» «Русское рондо Натальи Шаховской»
392 ООО «Продюсерская компания «Новый курс» «Не плачьте обо мне…»
385 ООО «АПОЛЛО-ФИЛЬМ» «Высоцкий глазами одесситов»
370 ООО «Киностудия «М»-Фильм» «Шалва из Монастери»
17 ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент» «10-10: Десять главных российских фильмов десятилетия» (Фильм 1)
307 ООО «АД Медиа» «Опрокинутое небо.  Поиски рая»
167 ООО Студия «Оранта» «Бал в Эрмитажном театре»
308 ООО «Содружество женщин кино» «Памяти убитых поэтов»
185 ООО «Студия 217» «Юрий Степанов. 
Сибирский характер»
338 ООО «Петербург-Культура» «Рудольф Фурманов.
Человек-оркестр»
333 ООО Киновидеостудия
«Дорога времени» 		«Поэт и война»
4 ООО «ЛевинФильм» «Жизнь после жизни»
226 АНО Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ» «Акриловые Войны»
309 ООО «КИНОКОМПАНИЯ ПАТРИОТ ФИЛЬМ» «Юрий Любимов. Против течения»
179 ООО «ДжемСтудия» «Притяжение Верколы. Писатель Федор Абрамов»
115 ФГУП «Творческо-производственное объединение «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники» «Когда-то давно жили…»
128 ООО «КИНОСТУДИЯ «РОЗА» «Тургенев»
298 ООО «АД Медиа» «Эрос и Танатос. Русские художники в Италии»
521 ООО Студия «Н» «Дыхание»
299 «АД Медиа» «Итальянские архитекторы в России»
168 ООО Студия «Оранта» «Для потомков он будет легендой»
170 ООО Студия «Оранта» «Продолжение эпоса»
470 ООО «Докфильм» «Я явилась не гостить»
415 ООО «НЕОТЕЛ» «Групповой портрет с музыкальными инструментами»
464 ООО Видеостудия
«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА» 		«Бурятские самоцветы художника Мандаганова»
300 ООО «АД Медиа» «Андрей Тарковский в Италии»
283 ООО Центр культурных инициатив «Сретение» «Сокровище Уильяма Брумфилда»
581 ООО Студия «Репортер» «Возвращение»
334 ООО Киновидеостудия
«Дорога времени» 		«Мост в Зазеркалье»
165 ООО Студия «Оранта» «Опередивший время»
391 «Продюсерская компания
«Новый курс» 		«История Змея Горыныча»
175 ООО «Хижина – фильм» «Изобретение века: 
Искусственный Интеллект»
37 ООО «КИНО КУЛЬТ» «Апостолы науки»
310 ООО «КИНОКОМПАНИЯ ПАТРИОТ ФИЛЬМ» «Искусственный разум - жизнь или смерть»
326 ООО «ПродюсерЦентр» «Отец электроники или «Огни Лосева»
331 ООО Киновидеостудия
«Дорога времени» 		«Очипованный, или
Дон-Кихот от IT»
582 ООО Студия «Репортер» «Поймать бозон Хиггса»
177 ООО «БЛЭК КЭТ ПИКЧЕРЗ» «На краю света. Ямал»
183 ООО «ДжемСтудия» «Заповедное Подлеморье»
197 ООО «Чибис Продакшн» «Ничья земля?»
233 ООО «АйТи-Сервис» «Возрождение зубров в
России»
477 ООО «Кинокомпания ВОРОН» «Берег-оберег»
371 ООО «Киностудия «М»-Фильм» «Пёстрое золото»
332 ООО Киновидеостудия
«Дорога времени» 		«Страсти по дельфинам»
357 Ставропольское краевое отделение ООО «Союз журналистов России» «О времени и о реке»
522 ООО Студия «Н» «Планета Крым»
327 «Кинокомпания «ВОЛГА XXI ВЕК» «Волга-Кама»
76 ООО «МосДокСинема» «Когда-то здесь стоял мой дом»
54 ООО «ЛИНИЯ КИНО» «Особые дети»
461 ООО «Продюсерский центр «КИНООСТРОВ» «Верните наших детей!»
566 ООО «НСКД» «Александр Панкратов»
314 ООО «Патриот продакшнс» «Соучастие»
32 ООО «Мастерская Марины Разбежкиной» «Комиссия»
181 ООО «ДжемСтудия» «Я не могу иначе…»
278 OOO «БиСиБиДжи Продакшенс» «Дети герои» Часть 8.
277 OOO «БиСиБиДжи Продакшенс» «Дети герои» Часть 5.
178 ООО «Студия «КИНО ПЛЮС» «Житие и Слово. Федор Абрамов»
279 OOO «БиСиБиДжи Продакшенс» «Дети герои» Часть 7.
276 OOO «БиСиБиДжи Продакшенс» «Дети герои» Часть 6.
173 ООО «Фильм Смарт» «Любить нельзя бросить»
355 ООО «Фирма «Киноконтакт» «Русская дорога»
354 ООО «АУРУМ МЕДИА» «По национальности»
414 ООО «Неотел» «Здесь живу я, моя собака, да слепая кошка»
15 ООО «СТУДИЯ ЦЕНТР» «Лучи света»
394 ООО «Продюсерская компания «Новый курс» «Садоягодное»
171 ООО студия «Оранта» «Исчезнувшая земля»
468 ООО «Докфильм» «Сибирь на экране»
368 ООО «МЕМ Групп» «Прекрасное далёко»
13 ООО «Кинокомпания
«КАДР ПЛЮС» 		«Золотой гектар»
30 ООО «Продюсерская компания 
«Фест-фильм» 		«Мост»
469 ООО «Докфильм» Дмитрий Бакуров. Время Героев.
572 ООО «СИЛК РОАД МЕДЕА» «ОТ НИКИТЫ К УЛЬЯНИЦЕ»
339 ООО «Студия «Индиго-фильм» «Бессмертный полк»
337 ООО «Кинокомпания «Экран» «Герои Отечества. Атаман Пунин»
378 АО «Омская региональная телерадиовещательная компания» «Битва за Сибирь»
284 ООО «Калисто» «Девочка с собакой»
315 ООО «Патриот продакшнс» «Корабли и капитаны»
478 ООО «Кинокомпания ВОРОН» «…ночи здесь белые»
297 ООО «Кинохроника» «Свидетели. Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной Войны»
369 ООО «Русская Продюсерская Компания» «Седьмой век»
393 ООО «Продюсерская компания «Новый курс» «Последний из великих»
232 ООО «ИРКУТСККИНО» «Письма из прошлого»
169 ООО Студия «Оранта» «Загадка Шлиссельбургской иконы»
228 ООО Продюсерский  центр «Микспродакшн» «Паутина»
99 ООО «ЭКШН БРАЗЕРС» «День фрирайдера»
90 ООО «Арк Пикчерс» «Корпорация «Допинг»
227 АНО Киновидеостудия «Архипелаг» «Сибирские огни универсиады»
57 ООО «Этноскоп» «Вертикальная Мекка»
366 ООО «Киностудия «Сказочная дорога» «Василий Шуль»
555 ООО «Петербургская Киноартель» «На языке музыки»
23 ООО «Студия Мираполис» «Удивительная школа»
234 ООО Кинопроект «Каменный хлеб» «Проводник»
229 ООО «Студия 19» «Великий пастырь Земли Русской»
395 ООО «Продюсерская компания «Новый курс» «Сысой»
166 ООО Студия «Оранта» «Святой среди пиратов»
460 ООО «Продюсерский центр «КИНООСТРОВ» «Выхода нет. Но он есть!»
100 ООО Студия «Богомол» «ФМБА России. 70 лет. От прошлого к будущему.»
127 ООО «КИНОСТУДИЯ «РОЗА» «Спасибо, доктор!»
583 ООО Студия «Репортер» «Выбор доктора Большаковой»
473 ООО «Киностудия Азия-фильм» «Мечтатели»
53 ООО «ЛИНИЯ КИНО» «С Пушкиным по Крыму»
407 ОАО «Свердловская киностудия» «Братья по коду»
396 ООО «РЕД АЙЗ» «Наследники исчезнувших империй»
296 ООО Кинохроника «Рядом с птицами»
519 ООО «Киносодружество» «Родники дружбы»
379 ООО «Аватара» «По следам черной  кошки
556 ООО «Петербургская Киноартель» «Собачья работа»
24 ООО «Студия Мираполис» «Рабство. 21 век»
313 ООО «Аврора продакшнс» «Бумажные города»
367 ООО «Киностудия «Сказочная дорога» «Двинозавры Амалицкого»
335 ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН» «Пропасть»



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