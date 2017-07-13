Минкульт отклонил больше сотни заявок неигровых фильмов

10 июля 2017 года Министерство культуры объявило результаты первого этапа отбора проектов неигровых картин, претендующих на государственное финансирование. Всего экспертный совет получил в установленные сроки 583 заявки, из которых подавляющее большинство — фильмы о культуре и искусстве, а также об истории Отечества и на военную тематику.



В установленные сроки было подано 583 заявки:



• 141 фильм о культуре и искусстве;

• 120 фильмов об истории Отечества и военной тематики;

• 37 научно-популярных фильмов и фильмов о популяризации научной и изобретательной деятельности;

• 18 образовательных фильмов для детей и подростков;

• 23 фильма о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе;

• 10 фильмов о противодействии экстремизму, терроризму и преступности;

• 8 фильмов о борьбе с алкоголизмом и наркоманией;

• 76 фильмов социально-нравственной тематики;

• 25 фильмов религиозной тематики;

• 47 фильмов о природе и экологии;

• 23 фильма о медицине и здоровье нации;

• 26 фильмов спортивной тематики;

• 29 дебютных фильмов.

К дальнейшему участию не допущены 111 проектов, как несоответствующие основным показателям и критериям отбора первого этапа: