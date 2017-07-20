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В Фонде кино проходит очная защита проектов компаний-нелидеров



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20.07.2017 09:00:00

20 июля 2017 года в информационном агентстве ТАСС проходит очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства. Свои будущие фильмы защищают Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Николай Досталь, Алексей Учитель и другие. Всего на суд Экспертного и Попечительского советов Фонда кино будет представлено 57 проектов.


Время

Организация кинематографии

Название кинопроекта

1

9:00

ООО «РВК-СТУДИЯ»

Севастополь 1942

2

9:06

ООО «Мастерская Павла Лунгина»

Братство

3

9:12

ООО «Карго»

Герой

4

9:18

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

Неидеальные

5

9:24

ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»

Переходный возраст

6

9:30

ООО «Кинокомпания Большое кино»

Кома

7

9:36

ООО «РФГ Корп»

Путешествие в Индию

8

9:42

ООО «МИР КИНО»

Лес Рук и Зубов

9

9:48

ООО «ТПО «РОК»

Стрельцов

10

9:54

ООО «ТПО «РОК»

Цой

11

10:00

ООО «КИНОКВАНТ КО»

Танцующий лес

12

10:06

ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм»

Лицо

13

10:12

ООО «Кинодом»

Дитя успеха

14

10:18

ООО «Мармот-фильм»

Гипноз

15

10:24

«Киностудия Сагиттариус-Д»

Гардемарины IV

16

10:30

ООО «АБС»

Клятва

17

10:36

ООО «Кинокомпания «Общественное мнение»

Один вдох

18

10:42

ООО «Русский Голливуд»

Бультерьер

19

10:48

ООО «РБ ПРОДАКШН»

Конверт

20

10:54

ООО «РБ ПРОДАКШН»

Пиковая дама. Зазеркалье

21

11:00

ООО «ТриоФильм»

Кольская сверхглубокая

22

11:06

ООО «Революция Фильм»

План "Ж"

23

11:12

ООО «КЕДР ПРО»

Времена года Мендельсона

24

11:18

ООО «Киностудия КИТ»

Озеро мертвых: Русалка

25

11:24

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

Вернувшийся

26

11:30

ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»

Сбитые прогрессом

27

11:36

ООО «Ангел»

Дед Мороз: новая битва

28

11:42

ООО «СОК»

Тварь

29

11:48

ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ

Сокровища Валькирии

30

11:54

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

Печень

Перерыв

31

12:45

ООО «Шаттер Медиа»

Глаза ночи

32

12:51

ОАО «Свердловская киностудия»

Искусственный интеллект

33

12:57

ООО «Аристократъ»

Межсезонье

34

13:03

ООО «Ол Медиа Компани»

Русские

35

13:09

ООО «СПП»

Жених 2

36

13:15

ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн»

Секрет

37

13:21

ООО «МЕМ»

Проект "Холоп"

38

13:27

АО «Вайт Медиа»

Большая земля

39

13:33

ООО «РВВ Филм»

Дивный мир

40

13:39

ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»

Любовницы

41

13:45

ООО «Кинокомпания Белый Зонт»

Игра Признаний

42

13:51

ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК»

Ой, Мороз, Мороз!

43

13:57

ООО «Продюсерский центр «Новое Время»

Дикая Лига

44

14:03

ООО «Каро Продашн»

Созвездие Марии

45

14:09

ООО «СинеЛаб Продакшн»

За гранью

46

14:15

ООО «2Д Целлулоид»

Энский Робинзон

47

14:21

ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»

Клуб Червонных Валетов

48

14:27

ООО «КиноАтис»

Белка и Стрелка 3

49

14:33

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

Волки и овцы 2

50

14:39

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

Снежная королева 4

51

14:45

ООО «Лицензионные бренды»

Большое Путешествие

52

14:51

ООО «Лицензионные бренды»

Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала

53

14:57

ООО «СКА «Петербург»

Супер - Тома

54

15:03

ООО «Смешарики»

Бременские музыканты

55

15:09

ЗАО «Аэроплан»

Фиксики. Полный метр 2

56

15:15

ООО «Водород 2011»

Телефоны

57

15:21

ООО «Арк Пикчерс»

Москва влюбленная



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