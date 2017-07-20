В Фонде кино проходит очная защита проектов компаний-нелидеров

20 июля 2017 года в информационном агентстве ТАСС проходит очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства. Свои будущие фильмы защищают Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Николай Досталь, Алексей Учитель и другие. Всего на суд Экспертного и Попечительского советов Фонда кино будет представлено 57 проектов.
|
№
|
Время
|
Организация кинематографии
|
Название кинопроекта
|
1
|
9:00
|
ООО «РВК-СТУДИЯ»
|
Севастополь 1942
|
2
|
9:06
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина»
|
Братство
|
3
|
9:12
|
ООО «Карго»
|
Герой
|
4
|
9:18
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
Неидеальные
|
5
|
9:24
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|
Переходный возраст
|
6
|
9:30
|
ООО «Кинокомпания Большое кино»
|
Кома
|
7
|
9:36
|
ООО «РФГ Корп»
|
Путешествие в Индию
|
8
|
9:42
|
ООО «МИР КИНО»
|
Лес Рук и Зубов
|
9
|
9:48
|
ООО «ТПО «РОК»
|
Стрельцов
|
10
|
9:54
|
ООО «ТПО «РОК»
|
Цой
|
11
|
10:00
|
ООО «КИНОКВАНТ КО»
|
Танцующий лес
|
12
|
10:06
|
ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм»
|
Лицо
|
13
|
10:12
|
ООО «Кинодом»
|
Дитя успеха
|
14
|
10:18
|
ООО «Мармот-фильм»
|
Гипноз
|
15
|
10:24
|
«Киностудия Сагиттариус-Д»
|
Гардемарины IV
|
16
|
10:30
|
ООО «АБС»
|
Клятва
|
17
|
10:36
|
ООО «Кинокомпания «Общественное мнение»
|
Один вдох
|
18
|
10:42
|
ООО «Русский Голливуд»
|
Бультерьер
|
19
|
10:48
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
Конверт
|
20
|
10:54
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
Пиковая дама. Зазеркалье
|
21
|
11:00
|
ООО «ТриоФильм»
|
Кольская сверхглубокая
|
22
|
11:06
|
ООО «Революция Фильм»
|
План "Ж"
|
23
|
11:12
|
ООО «КЕДР ПРО»
|
Времена года Мендельсона
|
24
|
11:18
|
ООО «Киностудия КИТ»
|
Озеро мертвых: Русалка
|
25
|
11:24
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
Вернувшийся
|
26
|
11:30
|
ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»
|
Сбитые прогрессом
|
27
|
11:36
|
ООО «Ангел»
|
Дед Мороз: новая битва
|
28
|
11:42
|
ООО «СОК»
|
Тварь
|
29
|
11:48
|
ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ
|
Сокровища Валькирии
|
30
|
11:54
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
Печень
|
Перерыв
|
31
|
12:45
|
ООО «Шаттер Медиа»
|
Глаза ночи
|
32
|
12:51
|
ОАО «Свердловская киностудия»
|
Искусственный интеллект
|
33
|
12:57
|
ООО «Аристократъ»
|
Межсезонье
|
34
|
13:03
|
ООО «Ол Медиа Компани»
|
Русские
|
35
|
13:09
|
ООО «СПП»
|
Жених 2
|
36
|
13:15
|
ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн»
|
Секрет
|
37
|
13:21
|
ООО «МЕМ»
|
Проект "Холоп"
|
38
|
13:27
|
АО «Вайт Медиа»
|
Большая земля
|
39
|
13:33
|
ООО «РВВ Филм»
|
Дивный мир
|
40
|
13:39
|
ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»
|
Любовницы
|
41
|
13:45
|
ООО «Кинокомпания Белый Зонт»
|
Игра Признаний
|
42
|
13:51
|
ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК»
|
Ой, Мороз, Мороз!
|
43
|
13:57
|
ООО «Продюсерский центр «Новое Время»
|
Дикая Лига
|
44
|
14:03
|
ООО «Каро Продашн»
|
Созвездие Марии
|
45
|
14:09
|
ООО «СинеЛаб Продакшн»
|
За гранью
|
46
|
14:15
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
Энский Робинзон
|
47
|
14:21
|
ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»
|
Клуб Червонных Валетов
|
48
|
14:27
|
ООО «КиноАтис»
|
Белка и Стрелка 3
|
49
|
14:33
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
Волки и овцы 2
|
50
|
14:39
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
Снежная королева 4
|
51
|
14:45
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
Большое Путешествие
|
52
|
14:51
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала
|
53
|
14:57
|
ООО «СКА «Петербург»
|
Супер - Тома
|
54
|
15:03
|
ООО «Смешарики»
|
Бременские музыканты
|
55
|
15:09
|
ЗАО «Аэроплан»
|
Фиксики. Полный метр 2
|
56
|
15:15
|
ООО «Водород 2011»
|
Телефоны
|
57
|
15:21
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
Москва влюбленная