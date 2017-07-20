В Фонде кино проходит очная защита проектов компаний-нелидеров

20 июля 2017 года в информационном агентстве ТАСС проходит очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства. Свои будущие фильмы защищают Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Николай Досталь, Алексей Учитель и другие. Всего на суд Экспертного и Попечительского советов Фонда кино будет представлено 57 проектов.

№ Время Организация кинематографии Название кинопроекта 1 9:00 ООО «РВК-СТУДИЯ» Севастополь 1942 2 9:06 ООО «Мастерская Павла Лунгина» Братство 3 9:12 ООО «Карго» Герой 4 9:18 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» Неидеальные 5 9:24 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» Переходный возраст 6 9:30 ООО «Кинокомпания Большое кино» Кома 7 9:36 ООО «РФГ Корп» Путешествие в Индию 8 9:42 ООО «МИР КИНО» Лес Рук и Зубов 9 9:48 ООО «ТПО «РОК» Стрельцов 10 9:54 ООО «ТПО «РОК» Цой 11 10:00 ООО «КИНОКВАНТ КО» Танцующий лес 12 10:06 ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм» Лицо 13 10:12 ООО «Кинодом» Дитя успеха 14 10:18 ООО «Мармот-фильм» Гипноз 15 10:24 «Киностудия Сагиттариус-Д» Гардемарины IV 16 10:30 ООО «АБС» Клятва 17 10:36 ООО «Кинокомпания «Общественное мнение» Один вдох 18 10:42 ООО «Русский Голливуд» Бультерьер 19 10:48 ООО «РБ ПРОДАКШН» Конверт 20 10:54 ООО «РБ ПРОДАКШН» Пиковая дама. Зазеркалье 21 11:00 ООО «ТриоФильм» Кольская сверхглубокая 22 11:06 ООО «Революция Фильм» План "Ж" 23 11:12 ООО «КЕДР ПРО» Времена года Мендельсона 24 11:18 ООО «Киностудия КИТ» Озеро мертвых: Русалка 25 11:24 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» Вернувшийся 26 11:30 ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ» Сбитые прогрессом 27 11:36 ООО «Ангел» Дед Мороз: новая битва 28 11:42 ООО «СОК» Тварь 29 11:48 ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ Сокровища Валькирии 30 11:54 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» Печень Перерыв 31 12:45 ООО «Шаттер Медиа» Глаза ночи 32 12:51 ОАО «Свердловская киностудия» Искусственный интеллект 33 12:57 ООО «Аристократъ» Межсезонье 34 13:03 ООО «Ол Медиа Компани» Русские 35 13:09 ООО «СПП» Жених 2 36 13:15 ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» Секрет 37 13:21 ООО «МЕМ» Проект "Холоп" 38 13:27 АО «Вайт Медиа» Большая земля 39 13:33 ООО «РВВ Филм» Дивный мир 40 13:39 ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» Любовницы 41 13:45 ООО «Кинокомпания Белый Зонт» Игра Признаний 42 13:51 ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» Ой, Мороз, Мороз! 43 13:57 ООО «Продюсерский центр «Новое Время» Дикая Лига 44 14:03 ООО «Каро Продашн» Созвездие Марии 45 14:09 ООО «СинеЛаб Продакшн» За гранью 46 14:15 ООО «2Д Целлулоид» Энский Робинзон 47 14:21 ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» Клуб Червонных Валетов 48 14:27 ООО «КиноАтис» Белка и Стрелка 3 49 14:33 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» Волки и овцы 2 50 14:39 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» Снежная королева 4 51 14:45 ООО «Лицензионные бренды» Большое Путешествие 52 14:51 ООО «Лицензионные бренды» Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала 53 14:57 ООО «СКА «Петербург» Супер - Тома 54 15:03 ООО «Смешарики» Бременские музыканты 55 15:09 ЗАО «Аэроплан» Фиксики. Полный метр 2 56 15:15 ООО «Водород 2011» Телефоны 57 15:21 ООО «Арк Пикчерс» Москва влюбленная