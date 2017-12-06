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ПрофиСинема.ру
 

Владимиру Наумову – 90 лет!



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06.12.2017 10:20:00

Сегодня, 6 декабря 2017 года свой 90-летний юбилей отмечает кинорежиссер, сценарист и актер, продюсер и педагог Владимир Наумов. Среди его самых известных фильмов - «Бег», «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тегеран-43» и «Десять лет без права переписки». В своих работах он поднимал такие темы, как революционная романтика, крушение жизненных устоев в России в условиях Гражданской войны, сталинские репрессии и другие.

режиссер Владимир Наумов

Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража и актрисы Агнии Бурмистровой. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко). Как практикант-ассистент режиссера он участвовал в работе над военно-исторической картиной Савченко «Третий удар» (1948). Также он выступал ассистентом режиссера еще одного фильма своего учителя — «Тарас Шевченко» (1951), после смерти Савченко вместе с сокурсником Александром Аловым он закончил работу над картиной как режиссер. С этой работы и началось многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество Алова и Наумова.

режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов

На киевской киностудии им. А. Довженко творческий тандем в составе Алова и Наумова поставил фильм «Тревожная молодость», по трилогии В. Беляева «Старая крепость», затем – фильм «Павел Корчагин», по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». В 1957 году И. А. Пырьев пригласил двух молодых режиссеров на киностудию «Мосфильм». В 1961 году их картина «Мир входящему» удостоились нескольких наград на международных кинофестивалях. Одной из лучших работ Алова и Наумова считается фильм «Бег», поставленный по пьесе Михаила Булгакова. А лента «Тегеран-43» с участием Алена Делона, снятая в 1980 году, триумфально прошла в кинопрокате. 

кадр из фильма Тегеран-43

После смерти Александра Алова Владимир Наумов поставил фильмы «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки». Совместно с Тонино Гуэрра он написал сценарий специально для Марчелло Мастроянни, но тот заболел, и вместо него был приглашён Иннокентий Смоктуновский. Фильм «Белый праздник» вышел на экраны уже после смерти исполнителя главной роли.

Творчество Владимира Наумова было отмечено многими советскими и российскими наградами. В 1984 году ему присвоено звание Народный артист СССР. В 1985 году Наумов был удостоен Государственной премии СССР. Кроме того, кинематографист награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Дружбы народов (1987).

39 Московский международный кинофестиваль, закрытие, режиссер Владимир Наумов с семьей

Владимир Наумов – первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств (с 2002), член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России, генеральный директор компании «Союз Навона» (с 1987), член правления киноконцерна «Мосфильм».



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