Владимиру Наумову – 90 лет!

Сегодня, 6 декабря 2017 года свой 90-летний юбилей отмечает кинорежиссер, сценарист и актер, продюсер и педагог Владимир Наумов. Среди его самых известных фильмов - «Бег», «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тегеран-43» и «Десять лет без права переписки». В своих работах он поднимал такие темы, как революционная романтика, крушение жизненных устоев в России в условиях Гражданской войны, сталинские репрессии и другие.





Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в семье кинооператора Наума Соломоновича Наумова-Стража и актрисы Агнии Бурмистровой. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко). Как практикант-ассистент режиссера он участвовал в работе над военно-исторической картиной Савченко «Третий удар» (1948). Также он выступал ассистентом режиссера еще одного фильма своего учителя — «Тарас Шевченко» (1951), после смерти Савченко вместе с сокурсником Александром Аловым он закончил работу над картиной как режиссер. С этой работы и началось многолетнее и плодотворное творческое сотрудничество Алова и Наумова.





На киевской киностудии им. А. Довженко творческий тандем в составе Алова и Наумова поставил фильм «Тревожная молодость», по трилогии В. Беляева «Старая крепость», затем – фильм «Павел Корчагин», по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». В 1957 году И. А. Пырьев пригласил двух молодых режиссеров на киностудию «Мосфильм». В 1961 году их картина «Мир входящему» удостоились нескольких наград на международных кинофестивалях. Одной из лучших работ Алова и Наумова считается фильм «Бег», поставленный по пьесе Михаила Булгакова. А лента «Тегеран-43» с участием Алена Делона, снятая в 1980 году, триумфально прошла в кинопрокате.





После смерти Александра Алова Владимир Наумов поставил фильмы «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки». Совместно с Тонино Гуэрра он написал сценарий специально для Марчелло Мастроянни, но тот заболел, и вместо него был приглашён Иннокентий Смоктуновский. Фильм «Белый праздник» вышел на экраны уже после смерти исполнителя главной роли.



Творчество Владимира Наумова было отмечено многими советскими и российскими наградами. В 1984 году ему присвоено звание Народный артист СССР. В 1985 году Наумов был удостоен Государственной премии СССР. Кроме того, кинематографист награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Дружбы народов (1987).





Владимир Наумов – первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств (с 2002), член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России, генеральный директор компании «Союз Навона» (с 1987), член правления киноконцерна «Мосфильм».