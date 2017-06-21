Удар автопробегом: В прокате «Трансформеры: Последний рыцарь»

22 июня 2017 года в прокат выходит фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь» - пятая часть франшизы «Трансформеры», совместного детища Майкла Бэя и продюсера Стивена Спилберга (дистрибьютор - компания ЦПШ). Тем временем Бэй уже упоминал аж о 14 сюжетах, которые сценаристы разрабатывают на будущее. Правда, сам он снова обещал, что режиссером тут работать больше не планирует. Эстафету должен принять Трэвис Найт, аниматор (номинация на «Оскар» за «Кубо. Легенда о самурае»), экс-рэпер и сын основателя Nike. Вспоминаем, чего можно ждать от пятой части, что такое «Трансформеры» в современном Голливуде, а также как фильмы про инопланетные машины помогают региону, когда-то реально поднявшемуся за счет автопромышленности, а потом оказавшемуся на краю пропасти.





Винни-Пух и все-все-все



Итак, что известно о сюжете новой серии. Синопсис гласит, что Оптимус Прайм куда-то делся, люди воюют с трансформерами, а ключ к будущему сокрыт в тайнах прошлого. Спасать человечество предстоит Кейду Йегеру и Бамблби, а также британскому лорду и профессору английской литературы из Оксфорда. Йегер (Марк Уолберг) в качестве главного героя появился в прошлой серии. Бамблби – «Шевроле Камаро» и в целом важный автобот. На роль британского лорда логичным образом пригласили сэра Энтони Хопкинса, а оксфордский профессор – дама в исполнении Лоры Хэддок (Лукреция из «Демонов Да Винчи» и Мередит Квилл из «Стражей Галактики. Часть 2»).



Кроме того, в одном из первых роликов в кадре возникла девочка-подросток Изабелла, которая когда-то была простой школьницей, жившей в обычном мире – так она же сама о себе сообщала за кадром. Судя по трейлерам, в фильме будут драконы, нацисты, портрет Авраама Линкольна и конец света. Судя по титрам – еще и король Артур, сэры-герои-рыцари Ланселот, Персиваль и Гавейн, а также Мерлин (причем эта роль в титрах закреплена за Стэнли Туччи, который появлялся в прошлой части в драматической роли крупного предпринимателя, чуть не погубившего человечество), наконец, британский премьер-министр, ученые из Намибии и дамы высшего света.



Такая кошмарная солянка из героев для Бэя не новость, у него и раньше с инопланетными роботами соседствовали советские космонавты, президент Кеннеди и Чернобыль. Но на сей раз такое чувство, будто он добрался до трудов Фоменко и под их влиянием решительно спрессовал всю человеческую историю в одном фильме про инопланетных роботов.





Чудесным образом Бэю удается заманивать на второй, а порой и на первый план действительно больших актеров типа Берни Мака, Джона Туртурро, Фрэнсис МакДорманд, Джона Малковича и упомянутых Энтони Хопкинса и Стэнли Туччи. Понятно, что гонорары, но, видимо, привлекает он их не только этим. Некоторые потом азартно поют ему дифирамбы. Так Хопкинс назвал Бэя гением в том смысле, как упорно он работает и при этом контролирует все, и даже сравнил его с Оливером Стоуном, Стивеном Спилбергом и Мартином Скорсезе.



Критика давно сошлась на том, что вся эта франшиза – немножечко порно. Дело даже не в том, что девушки тут в основном представлены в кадре своей нижней частью или наоборот ртом, но по самой сути. Это плотное непрерывное удовольствие без особого психологизма, к концу которого зритель чувствует себя раздавленным (грузом разной степени тяжести) или удовлетворенным. Да, определенно Бэя меньше всего интересуют разные дурацкие подробности жизни его персонажей и в целом драматургия – неувязок, ненужных деталей, да и просто ненужных персонажей полно почти в каждом фильме. Все вокруг сверкает, грохочет, мчится и взрывается, небоскреб валится на бок, а с неба падают металлические динозавры – все это в масштабах, которые пока никто из коллег не переплюнул.



Но его восторженное отношение к самому процессу, его упоение возможностями технологии – это то, что и превратило его в режиссера, олицетворяющего современное голливудское кино, культурную и индустриальную область, в которой оно находится. На него не очень принято смотреть так пристально, как на, допустим, Кристофера Нолана или Джеймса Кэмерона, тоже увлекающихся технической стороной вопроса, к нему относятся, мягко говоря, иронично. Но ведь современные технологии по своей сути – это и есть возможность превратить все окружающее во что-то иное, это и есть интерес не столько к объекту в физическом пространстве, сколько к самому пространству. Когда Джошуа Джойс в исполнении Стэнли Туччи в «Эпохе истребления» держал в руках шматок трансформия и приговаривал: «Теперь мы можем превратить что угодно во что угодно», - он и только он символизировал эту суть.





В помощь Детройту



Интересно, что создатели франшизы стараются поддерживать штат Мичиган и конкретно Детройт, когда-то автомобильную столицу мира и «город-мотор», после кризиса 70-х годов в итоге пришедший в упадок, в котором целые районы и сегодня пустуют и похожи на призраки.



В Детройте снимались эпизоды почти всех фильмов о Трансформерах. Работа над «Последним рыцарем» с Мичиганом шла в рамках специального договора. Paramount Pictures заключила соглашение со штатом, согласно которому она потратила 80 млн. долларов на работу именно тут и получила налоговые льготы на 21 млн. Кроме того, из 850 членов команды фильма более половины были наняты в Мичигане. Возможность подзаработать получили и местные актеры и просто местные жители – для съемок нужно было дополнительно около 700 человек в массовку, их набирали на месте. Сами съемки проходили в том числе в студии Motown Motion Picture Studios, на заброшенном заводе Packard Automotive Plant, в местных барах и казино, на центральном вокзале города, в Кэпитол парке, в бывшем здании Государственного банка. «Мичиган так прекрасно принимал Майкла Бэя и его фильмы на протяжении многих лет, и мы очень рады вернуться», - заявил один из руководителей Paramount Pictures Ли Розенталь. Штат тоже, естественно, доволен. «То, что одна из самых известных кинофраншиз делается в Мичигане – это мощнейший экономический стимул и свидетельство талантов местных профессионалов киноиндустрии», - считает глава агентства по кино и цифровым медиа Мичигана Дженнел Леонард.





И о коммерческих перспективах



Трансформеры в кино – это суперуспешное мероприятие. Четыре фильма франшизы с общим производственным бюджетом 755 млн. долларов собрали в прокате 3,774 млрд. А ведь поначалу Бэй не был фанатом игрушек Hasbro, на которых основан весь этот балаган, не хотел снимать, по его собственному выражению, «глупое игрушечное кино». Но так мечтал работать с продюсером Стивеном Спилбергом, что все же согласился.



Пока планируется, что пятый фильм с его бюджетом 260 млн. долларов может стать не самым удачным во франшизе: по Северной Америке сборы первых трех дней предположительно составят 70 млн. (самый низкий дебют фильмов серии), а в целом – 195 млн. (по прогнозам pro.boxoffice.com). Правда, высоки ожидания от сборов в Китае, который по сути и сделал прошлую часть, «Эпоху истребления», самым большим фильмом года: в Поднебесной «Последний рыцарь» в итоге может собрать от 290 млн. до 400 млн.



«Трансформеры: Последний рыцарь» в российском прокате с 22 июня 2017 года в форматах IMAX, 2D и 3D.





Автор: Марина Латышева