Вадим Сотсков: «"КиноАтис" производит продукт международного уровня»

В декабре 2016 года компания «КиноАтис» завершила работу над анимационным фильмом «Гурвинек и волшебный музей», который производится совместно с Чехией и Бельгией. Студия, впервые выпустившая отечественный 3D-мультфильм, становится первопроходцем и в копродукции. Специально для ПрофиСинема генеральный продюсер «КиноАтис» Вадим Сотсков рассказал о новых достижениях компании, побочных эффектах совместного производства и о том, куда смотрит мировая анимационная индустрия.



Корреспондент:

Что бы вы назвали самым важным событием для «КиноАтис» в уходящем году?



Вадим Сотсков:

Несмотря на то, что в этом году мы не выпускали полнометражных фильмов, он прошёл продуктивно и полон важных событий. Пожалуй, самым прорывным стал релиз «Белка и Стрелка. Лунные приключения» в США в сотрудничестве с Universal Pictures и Epic Pictures. То, что крупная голливудская студия заинтересовалась нашим мультфильмом, говорит о том, что «КиноАтис» производит продукт международного уровня. В 2016 году мы закончили свою часть работы над международным проектом «Гурвинек и волшебный музей», который делаем с коллегами из Чехии и Бельгии, а также начали производство новой части «Белки и Стрелки».



Корреспондент:

Каковы результаты проката «Белки и Стрелки» в США?



Вадим Сотсков:

Прокат, конечно, был ограниченный: фильм вышел на 200 экранах, но это много шире, чем выход первой части в США, которая и на тот момент показала впечатляющие результаты. Релиз «Белка и Стрелка. Лунные приключения» сопровождался большой рекламной кампанией, освещался в СМИ и был приурочен к Международному дню собаки, что было основным мотивом для PR. Фильм вышел на трёх языках – русском, английском и испанском, что тоже позволило привлечь больше зрителей.



Корреспондент:

На каком этапе сейчас работа над «Белкой и Стрелкой 3»? Когда вы планируете завершить производство?



Вадим Сотсков:

Мы готовим пилот, делаем раскадровки и дорабатываем сценарий, стараемся сделать историю не только русской, но и интернациональной. По окончании подготовительного периода, мы хотим вновь привлечь режиссёра Майка Дису (Mike Disa), который работал над версией для американского проката предыдущей части. Планируем завершить производство фильма в 2018 году.



Корреспондент:

В 2016 году вы завершили свою часть первого копродукционного проекта отечественной анимации «Гурвинек и волшебный музей». Как распределялась работа с иностранными коллегами из Чехии и Бельгии?



Вадим Сотсков:

Коллеги из чешской студии «Rolling Pictures, spol. s r.o.» выступили инициаторами проекта, авторами и идеи и сценария. Они предложили «КиноАтис» сотрудничество, и мы активно принимали участие в режиссуре, сделали персонажей по их эскизами и всю анимацию. Теперь бельгийская компания «Grid Animation» делает финальную «картинку»: рендеринг и композитинг. Когда мы получим от них материал, планируем переозвучить фильм, пригласив известных актёров.



Корреспондент:

Когда планируется прокат картины?



Вадим Сотсков:

Мы хотели презентовать материал уже на декабрьском Кинорынке, но не стали торопиться. К весеннему мероприятию обзаведемся дистрибьютором и покажем материалы. Есть договоренности с крупными прокатчиками, но объявлять ещё рано.

В российский прокат планируем выпустить фильм весной 2017 года, раньше, чем «Гурвинек и волшебный музей» стартует в Чехии и Бельгии. Главным мероприятием для проекта станет Каннский кинорынок, поэтому дата релиза, скорее всего, будет привязана к этому событию. В следующем году «Гурвинек и волшебный музей» выйдет на зарубежные территории – в Европе, Азии, США, Канаде. Я думаю, что в Европе его ждёт успех, потому что фильм европейский по ментальности.



Корреспондент:

Как вам опыт сотрудничества с иностранными партнерами?



Вадим Сотсков:

С одной стороны, тяжело, потому что решения многих вопросов затягиваются из-за бюрократии. Теперь я понимаю, что в совместном производстве нужно учитывать временной люфт и увеличивать сроки, чего мы, признаться, не сделали. С другой стороны, преимущество в том, что совместный бюджет позволяет сделать проект очень качественно, проработать его детально, а также приложить совместные усилия к мировому продвижению фильма.



Корреспондент:

Главный герой мультфильма пришел из советского времени, был популярен в Чехии. Как вы собираетесь напомнить о нем современному российскому зрителю? Какие планы по продвижению?



Вадим Сотсков:

Это очень интересный, смешной и качественный проект сам по себе, без привязки к истории персонажа. Скорее всего, мы не будем делать акцент на том, что Гурвинек – советский герой. Возможно, фильм даже будет переименован. Те, кто помнит Гурвинека, сейчас в зрелом возрасте и не относятся напрямую к нашей целевой аудитории, а детям и молодёжи, вероятно, нужно более «харизматичное» название.

В течение всего производства мы освещаем деятельность по проекту в СМИ, рассказываем о герое в печати, представляем на всех мероприятиях, в которых принимаем участие, в том числе, с помощью ростовых кукол. Летом в программе «Утро России» на телеканале Россия-1 выходил репортаж, в котором показывали кадры из фильма, а сотрудники «КиноАтис» и иностранные партнёры рассказали о работе над «Гурвинеком».



Корреспондент:

Два года назад вы открыли филиал студии в Технопарке «Саров». Как проявила себя саровская команда в этом году?



Вадим Сотсков:

Эта затея превзошла все ожидания. Филиалом управляет Максим Мешков, который работал в нашей московской студии. Он не только отличный профессионал, но и местный житель, понимающий специфику региона. Саровская команда очень помогает в производстве наших проектов. В Сарове ограниченное количество кадров, поэтому нужно приложить серьёзные усилия для подготовки молодых аниматоров. Думаю, правительство региона нам поможет, поскольку это сказывается на развитии культурной среды региона. В ноябре мы устраивали Большой праздник анимации в Сарове для детей и их родителей, который вызвал невероятный ажиотаж. Аншлаг был такой, что в следующий раз мы думаем всё же регулировать вход билетами, потому что просто невозможно уместить такое количество людей. Мастер-классы, рассчитанные на группы до 15 человек, собирали толпы. Людям очень не хватает культурно-развлекательных мероприятий, и мы хотим расширить эту область: планируем сделать в следующем году для взрослых выставку художников «КиноАтиса» и, возможно, даже местный Музей анимации.



Корреспондент:

В августе вы представили на пичтинге в Министерстве культуры документальный фильм «Анимация. Цифровая революция» о переходе от рисованной анимации к графике, но проект не получил финансирования. Насколько это изменило ваши планы?



Вадим Сотсков:

У меня нет никаких претензий к Министерству культуры. Это их решение, которое мы уважаем. Мы начали производство на личные средства – конечно, это дополнительные затраты, но очень хочется реализовать эту идею.

Основные интервью с представителями голливудских компаний я снял во время поездки в США. Мыслями о цифровой революции со мной поделились режиссёры и топ-менеджеры Pixar, Disney, Nickelodeon, Warner Brothers Animation и другие профессионалы.

Я бы очень хотел пообщаться с людьми, с которыми очень тяжело выйти на контакт, но мы стараемся: это Джеффри Катценберг, который создал DreamWorks Animation и продюсировал крупнейшие проекты студии, и Джон Лассетер, лидер Walt Disney Animation Studios и создатель студии Pixar. Еще хотелось бы встретиться с Хаяо Миядзаки и некоторыми аниматорами во Франции и Японии. В России я возьму интервью у Юрия Норштейна и, конечно, Александра Петрова, который знаменит своей уникальной техникой рисунка маслом на стекле. Он уже рассказывал мне, как начал использовать в своих фильмах компьютерные технологии, и его позицию мы тоже представим в фильме. В принципе, материала уже хватает на большое кино, но хочется приложить все усилия, чтобы создать полноценный во всех отношениях фильм.



Корреспондент:

Как будет раскрываться тема фильма?



Вадим Сотсков:

В кино всегда должен возникать конфликт и проблема, и «Анимация. Цифровая революция» о том, что революция не обходится без жертв. В анимации до 90-х годов не происходило никаких существенных изменений, а первым шагом радикальных преобразований стало изобретение ксерокса, который смог автоматизировать работу аниматора.

В конце 90-х вышел первый полностью цифровой полнометражный мультфильм «История игрушек» (Toy Story), после чего стало понятно, что компьютерная анимация может серьезно конкурировать с рукотворной. Затем все большие мировые студии стали закрывать рисованные проекты и резко переходить на 3D технологии, при этом уволив большое количество классических аниматоров. Впрочем, фильм посвящен не только истории цифровой революции, а будет анализировать современную ситуацию. Хочется понять, что дала цифровая революция сегодняшнему дню, происходит ли возврат к рукотворной анимации и как будет развиваться индустрия в самом ближайшем будущем.



Корреспондент:

В ноябре вы традиционно посетили Международный саммит анимации и визуальных эффектов в США. Какие главные тренды индустрии обсуждают международные эксперты?



Вадим Сотсков:

На саммите традиционно рассказывают о текущих фильмах, и с каждым годом продукция становится все лучше. Однако индустрия пытается нащупать нечто новое, высокотехнологичное, экспериментальное, чтобы дать рынку новый толчок, которым в свое время стал стереоскопический формат.

Некоторые компании создают сферические кинотеатры, другие экспериментируют с виртуальной реальностью. Сейчас в России всего несколько тысяч устройств VR, но эксперты прогнозируют рост до десятков тысяч через пару лет. Это очень горячая тема и серьёзные перспективные разработки, которые кинематографисты и аниматоры надеются освоить. Виртуальная реальность даёт полное погружение в историю, вплоть до того, что персонажи взаимодействуют со зрителем и пытаются распознать эмоции. Интересно, что в то время как многие рвутся к будущему, другие обращаются к прошлому и экспериментируют с рисованной и кукольной анимацией.

Автор: Кристина Манжула