Вадим Сотсков: «Фестиваль в Анси — площадка, где можно встретиться с аниматорами со всего мира»

16 июня во Франции завершился рынок анимационного контента MIFA, проходивший в рамках 41-го Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. Вадим Сотсков, генеральный директор и продюсер студии «КиноАтис», которую по праву можно считать ветераном среди российских участников кинорынка при фестивале, рассказал о том, как менялся MIFA в течение 10 лет, почему важно участвовать в такого рода мероприятиях и какие планы у компании по копродукции.







Впервые приехали в 2008 году, когда еще не было российского стенда и приходилось организовывать все своими силами. Сейчас, конечно, присутствие на рынке стало более доступным. Спасибо Министерству культуры за поддержку представительства страны на кинорынке в Анси.Рынок постоянно расширяется и трансформируется. Десять лет назад он был более европейским, даже западно-европейским. В 2008 году только КиноАтис представлял Россию, а на второй год появились стенды «Союзмультфильма» и «Мастер-фильма». Сейчас здесь большой стенд Ассоциации анимационного кино, более заметно российское присутствие. Начинает заявлять о себе и рынок СНГ: в этом году первый раз открыла стенд Украина. Также впервые участвуют анимационные студии из Филиппин, и, в целом, очень сильно азиатское влияние.Это достаточно крупный рынок, но тут скорее самое важное не масштаб, а престиж, то есть статус присутствия, как в конкурсной программе самого фестиваля, так и на кинорынке. Это мероприятие для международной кооперации. Наша студия еще слабо участвует в этом процессе, но мы двигаемся в направлении совместного производства: сейчас заканчиваем первый проект в европейской копродукции. Замечательный опыт, когда несколько стран участвует в производстве фильма: и себя можно проявить, и научиться у других.В России большой рынок, плюс соседние государства, на которые мы влияем. В принципе, мы на своей территории можем отбить затраты, а в маленьких европейских странах это практически невозможно. Поэтому они вынуждены делать копродукцию, но и мы, перекладывая часть своих затрат, очень выигрываем. Фактически, уменьшаем риски…Да, в Анси два года назад мы с чешской компанией «Rolling Pictures, spol. s r.o.» и бельгийской студией «Grid Animation» подписали документ о копродукции, а на этом кинорынке заключили дополнительное соглашение, которое расставляет все точки над i. Наше участие в производстве фильма завершилось в прошлом году, но наши партнеры все еще заканчивают свои части работ. Сейчас с 21 июня мы начинаем озвучание — героям дадут голоса наши звездные артисты, среди которых Михаил Ефремов, Константин Райкин, Юрий Стоянов.22 августа 2017 года в Праге пройдет международная премьера. С 1 сентября « Гурвинек и волшебный музей » стартует в прокате в Чехии и Словакии. Затем начнется мировой прокат. Российский релиз тоже намечен на осень 2017 года.Мы, конечно, исследуем этот рынок, но он достаточно сложный. Из азиатских регионов, «КиноАтис» работает с Индией. Китай, конечно, очень перспективен, но специфичен, нужно хорошо понимать их ментальность.Участвовать в таких мероприятиях дорого, но необходимо по многим причинам, одна из которых глобальная — присутствие поддерживает статус страны. Тут участвуют все крупные мировые студии — европейские, азиатские, российские.С AFM не стоит сравнивать, поскольку Анси — чисто анимационный рынок. На AFM же присутствует и кино, и анимация.Кинорынок в Анси — площадка, где можно встретиться с аниматорами со всего мира, пообщаться и понять тенденции, куда двигается мировое анимационное сообщество. Очень важно не вариться в собственном соку, а исследовать тенденции. В этом плане MIFA очень подходящее место. Здесь проводят также полезные мастер-классы, доступные и очень интересные. Это подпитка для аниматора, после мероприятия чувствуешь прилив энергии.Возможно, мы заключим договор с большой французской компанией, но пока об этом рано говорить — все на этапе обсуждения. Как правило, проходит год между первичными переговорами и подписанием документа.Что касается «Гурвинека и волшебного музея», спустя три года после первого обсуждения проект реализован. Возможно, через несколько лет мы узнаем о крупном международном проекте, в котором будет принимать участие российская студия — не обязательно «КиноАтис».Первый год проходит в переговорах — студии присматриваются друг к другу. Дальше подписывают первые документы. Потом через 2-3 года проект реализуется, хотя период может быть короче, ведь партнер, как правило, входит с подготовкой.На подобном рынке очень важна системность. Необходимо постоянно принимать участие в течение многих лет. Как только пропускаешь, выпадаешь из общего процесса. Если по какой-либо причине Россия не будет присутствовать на кинорынке в Анси пару лет — придется начинать все сначала.

Автор: Матвей Ромодановский