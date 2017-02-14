Итоги уикенда с 9 по 12 февраля 2017: Киану Ривз и анимационный Бэтмен стали на пятьдесят оттенков темнее

По итогам уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 44% сборов ТОП 10. Несмотря на лидерство в чарте, вторая часть собрала значительно меньше оригинального фильма, который два года назад заработал в свой дебютный уикенд более 705,2 млн. руб.

На второй позиции - криминальный экнш с Киану Ривзом «Джон Уик 2» от ЦПШ, вторая часть франшизы о наемном убийце, желающем уйти на покой, но вынужденном еще раз вступить в схватку с противниками.

Третью строчку занимает анимационная лента «Лего Фильм: Бэтмен» от Каро.

Таким образом, тройка лидеров полностью обновилась - в нее вошли фильмы, стартовавшие в минувший четверг. Помимо этих трех картин, в десятку вошла еще одна новинка проката - фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович.

В десятке лидеров, как и на прошлой неделе, всего один российский фильм - «Притяжение» от WDSSPR.

Дольше всех в числе лидеров держится мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ, идущий в прокате пять недель. Сборы ленты, которая является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 298,2 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 9 по 12 февраля 2017 года равняются 928,6 млн. рублей/16 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 267 млн. рублей / 16,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также ниже показателя 7 уикенда 2015 года (1 млрд. 331 млн. рублей/21,2 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Пятьдесят оттенков серого» от UPI.

Результаты уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 14 февраля 2017 г. - 57,7 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.