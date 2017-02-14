Итоги уикенда с 9 по 12 февраля 2017: Киану Ривз и анимационный Бэтмен стали на пятьдесят оттенков темнее

По итогам уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 44% сборов ТОП 10. Несмотря на лидерство в чарте, вторая часть собрала значительно меньше оригинального фильма, который два года назад заработал в свой дебютный уикенд более 705,2 млн. руб.
На второй позиции - криминальный экнш с Киану Ривзом «Джон Уик 2» от ЦПШ, вторая часть франшизы о наемном убийце, желающем уйти на покой, но вынужденном еще раз вступить в схватку с противниками.
Третью строчку занимает анимационная лента «Лего Фильм: Бэтмен» от Каро.
Таким образом, тройка лидеров полностью обновилась - в нее вошли фильмы, стартовавшие в минувший четверг. Помимо этих трех картин, в десятку вошла еще одна новинка проката - фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович.
В десятке лидеров, как и на прошлой неделе, всего один российский фильм - «Притяжение» от WDSSPR.
Дольше всех в числе лидеров держится мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ, идущий в прокате пять недель. Сборы ленты, которая является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 298,2 млн. рублей.
Общие сборы за уикенд с 9 по 12 февраля 2017 года равняются 928,6 млн. рублей/16 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 267 млн. рублей / 16,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также ниже показателя 7 уикенда 2015 года (1 млрд. 331 млн. рублей/21,2 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Пятьдесят оттенков серого» от UPI.
Результаты уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
На пятьдесят оттенков темнее
|
09.02.2017
|
UPI
|
1
|
1336
|
380'693'819
|
6'597'813
|
380'693'819
|
6'597'813
|
2
|
Джон Уик 2
|
09.02.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1054
|
161'494'587
|
2'798'866
|
161'494'587
|
2'798'866
|
3
|
Лего Фильм: Бэтмен
|
09.02.2017
|
Каро
|
1
|
1203
|
125'582'720
|
2'176'477
|
125'582'720
|
2'176'477
|
4
|
Обитель зла: Последняя глава
|
09.02.2017
|
WDSSPR
|
1
|
724
|
96'541'224
|
1'673'158
|
96'541'224
|
1'673'158
|
5
|
Притяжение
|
26.01.2017
|
WDSSPR
|
3
|
1224
|
96'094'690
|
1'665'419
|
932'496'216
|
16'161'113
|
6
|
Звонки
|
02.02.2017
|
ЦПШ
|
2
|
1076
|
23'107'054
|
400'469
|
172'050'285
|
2'981'807
|
7
|
Балерина
|
26.01.2017
|
Вольга
|
3
|
540
|
20'790'254
|
360'316
|
190'169'887
|
3'295'839
|
8
|
Ла-Ла Ленд
|
12.01.2017
|
ЦПШ
|
5
|
211
|
11'502'269
|
199'346
|
298'171'721
|
5'167'621
|
9
|
Идеальные незнакомцы
|
02.02.2017
|
Экспонента
|
2
|
126
|
7'439'765
|
128'939
|
20'749'338
|
359'607
|
10
|
Голос монстра
|
02.02.2017
|
Вольга
|
2
|
630
|
5'312'771
|
92'076
|
34'360'311
|
595'499
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
928'559'153
|
16'092'879
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 14 февраля 2017 г. - 57,7 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.