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Итоги уикенда с 9 по 12 февраля 2017: Киану Ривз и анимационный Бэтмен стали на пятьдесят оттенков темнее



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14.02.2017 20:43:00

По итогам уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 44% сборов ТОП 10. Несмотря на лидерство в чарте, вторая часть собрала значительно меньше оригинального фильма, который два года назад заработал в свой дебютный уикенд более 705,2 млн. руб.

На второй позиции - криминальный экнш с Киану Ривзом «Джон Уик 2» от ЦПШ, вторая часть франшизы о наемном убийце, желающем уйти на покой, но вынужденном еще раз вступить в схватку с противниками. 

Третью строчку занимает анимационная лента «Лего Фильм: Бэтмен» от Каро.

Таким образом, тройка лидеров полностью обновилась - в нее вошли фильмы, стартовавшие в минувший четверг. Помимо этих трех картин, в десятку вошла еще одна новинка проката - фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович.

В десятке лидеров, как и на прошлой неделе, всего один российский фильм - «Притяжение» от WDSSPR

Дольше всех в числе лидеров держится мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ, идущий в прокате пять недель. Сборы ленты, которая является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 298,2 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 9 по 12 февраля 2017 года равняются 928,6 млн. рублей/16 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 267 млн. рублей / 16,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также ниже показателя 7 уикенда 2015 года (1 млрд. 331 млн. рублей/21,2 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Пятьдесят оттенков серого» от UPI.

Результаты уикенда с 9 по 12 февраля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

На пятьдесят оттенков темнее

09.02.2017 UPI 1 1336 380'693'819
 6'597'813 380'693'819
 6'597'813

2

Джон Уик 2

09.02.2017
 ЦПШ 1 1054 161'494'587 2'798'866 161'494'587
 2'798'866

3

Лего Фильм: Бэтмен 09.02.2017
 Каро 1 1203 125'582'720
 2'176'477 125'582'720
 2'176'477

4

Обитель зла: Последняя глава

09.02.2017
 WDSSPR
 1 724 96'541'224
 1'673'158 96'541'224
 1'673'158

5

Притяжение 26.01.2017
 WDSSPR
 3 1224 96'094'690
 1'665'419 932'496'216
 16'161'113

6

Звонки
 02.02.2017
 ЦПШ
 2 1076 23'107'054 400'469 172'050'285
 2'981'807

7

Балерина
 26.01.2017
 Вольга
 3 540 20'790'254 360'316 190'169'887
 3'295'839

8

Ла-Ла Ленд
 12.01.2017
 ЦПШ
 5 211 11'502'269 199'346 298'171'721
 5'167'621

9

Идеальные незнакомцы
 02.02.2017
 Экспонента
 2 126
 7'439'765
 128'939 20'749'338

359'607

10

Голос монстра
 02.02.2017
 Вольга
 2 630 5'312'771 92'076 34'360'311
 595'499

ТОТАL

928'559'153

16'092'879

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 14 февраля 2017 г. - 57,7 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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