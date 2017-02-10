Берлинале 2017: Призрак бродит по Европе и не только по ней

9 февраля 2017 года в немецкой столице начался 67-й Берлинский международный кинофестиваль / Berlin International Film Festival. Он считается самым политизированным кинофорумом мира, но в этом году переплюнул даже самого себя. Редко фильмы программ Берлинале так интенсивно следят за текущей политической ситуацией, отмечал в приветственном слове директор фестиваля Дитер Косслик. Открывавший программу «Джанго» Этьена Комара вполне соответствует этой заявленной активности.





Художник и власть



«Джанго» - режиссерский дебют Этьена Комара, французского сценариста и продюсера. В главной роли Реда Катеб, кино- и театральный актер алжиро-итальяно-чешского происхождения. «Джанго» - история Жана Рейнхардта, знаменитого гитариста и композитора цыганского происхождения. Комара заинтересовал конкретный отрезок его жизни. В 40-е Джанго жил и играл во Франции, и когда по всей Европе нацисты уже истребляли его соплеменников, он словно ничего не замечал. В оккупированной Франции на его концертах висят таблички «танцевать запрещено», но публика все равно танцует, так виртуозно он играет. А вот когнитивно диссонируют с привычным нам образом военные в нацистских мундирах, которые тоже почти приплясывают, эдакие нацистские стиляги. Далеко не все, конечно, кто-то наоборот встает и выходит из зала, гитлеровская Германия, мягко говоря, не приветствовала джаз. Привычная жизнь музыканта заканчивается, когда его приглашают в тур по Германии и настоятельно рекомендуют поехать. Джанго понимает, что это уже совсем другой коленкор. «Во Франции вам многое позволяют, у нас такое невозможно», - говорит ему пришедший за кулисы немецкий офицер. Музыкант пытается отказаться от гастролей и вместе с семьей пускается в бега.





Режиссерский дебют Комара получился средним, с неплохими актерскими работами. Но как фильм открытия он явно не дотягивает до уровня, допустим, «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона или «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэнов, не так давно в разные годы открывавших Берлинале. Возможно решение отборщиков объясняется месседжем этого фильма об искусстве и авторитарной власти: художник не может оставаться безучастным и игнорировать происходящее в мире. Эта мысль повторяется в кадре буквально и довольно настырно. Начинается «Джанго» с увертюры – гибели слепого поющего цыгана, отказывающегося замечать опасность и поплатившегося за это. «Я играю музыку, мне все равно, кто приходит слушать», - так говорит уже сам Джанго. «Ты заставляешь плохих людей танцевать», - успокаивает его, опасающегося гастролей по нацистской Германии, жена. Комар подтвердил очевидное: он снимал свое кино о человеке, который не видит, что мир меняется, и только когда война подкрадывается персонально к нему, глаза его открываются.





Тема отношений художника и власти, художника, вовлеченного в политику, политики в искусстве будет прослеживаться и в других фильмах фестиваля. Документальный «Процесс: Россия против Олега Сенцова» Аскольда Курова - об обвинении и осуждении режиссера Олега Сенцова (Berlinale Special), «Бойс», конкурсная документальная лента Андреса Файеля - о знаковом художнике, который сделал политическую деятельность частью своего искусства. Очевидно более зрительская «Королева Испании» Фернандо Труэба с Пенелопой Крус - об актрисе, которая снимается в кино во франкистской Испании (Berlinale Special).





Мы живем в такое время, когда никто больше не может чувствовать себя в безопасности, даже если мнит себя аполитичным. Во внеконкурсном «Баре» Алекса де ла Иглесиа посетители питейного заведения стали жертвами снайпера, а в сериале «Под поверхностью» Каспера Барфоэда террористы захватили поезд в метро (первые эпизоды этого сериала покажут в программе Berlinale Special Series). И тем не менее, Дитер Косслик очень подробно в своем приветствии говорил о надеждах: «Призрак бродит – и не только по Европе: растерянность есть результат очевидного провала великих утопий и разочарования в глобальном мире. Многие авторы ищут объяснение вселяющему неуверенность настоящему в прошлом. Но постепенно они обнаруживают, что мир все же способен доставлять удовольствие, он достаточно любопытен и может заставить нас удивляться и смеяться. Есть не только большие, но и маленькие утопии, которые говорят нам о том, что завтрашний день наступит. Без утопий мы не сотворим этот мир». В фильмах, которые в Берлине покажут в ближайшие десять дней, несмотря на все вышеуказанные риски и разочарования, похоже, действительно будет много смешного. Есть, безусловно, «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки, фильм, который в берлинском конкурсе ждут с особенным нетерпением. А «ПрофиСинема» хотелось бы отметить «темную лошадку» нынешней программы, «Дикую мышь», режиссерский дебют популярного австрийского комика Йозефа Хадера. Судя по анонсу, публику ждет жесткая и бескомпромиссная комедия о социальной борьбе маленького человека с экс-боссом одного из героев.



О безопасности и Дональде Трампе



Ну а вокруг Берлинале, в бытовой его части, политика и почти никакого юмора. В этом году фестиваль усиливает меры безопасности, памятуя о рождественской атаке на город. «У нас нет данных о том, что готовится спланированное нападение во время фестиваля, но мы будем находиться в состоянии повышенной готовности, - заявил представитель полиции немецкой столицы Винфрид Венцель. – Полицейский с автоматом, к сожалению, уже привычная картина для города после нападения, эта картина будет привычной и во время фестиваля». Он сообщил также, что доступ транспортных средств к основным фестивальным центрам будет ограничен, а в районе фестивального дворца будут использованы специальные барьеры, чтобы предотвратить повторение рождественской трагедии. Кроме того, полицейские в штатском смешаются с толпой у красной ковровой дорожки. «Никто не отменил свой визит из страха, спрос со стороны международных гостей в этом году даже больше обычного, они нам доверяют, и они могут нам доверять», - считает Дитер Косслик. Кстати, прибывающие звезды пользуются случаем и совмещают красную дорожку с чем-то полезным. Ричард Гир, представляющий тут «Ужин» Орена Мовермана, встречается с канцлером страны Ангелой Меркель, чтобы побеседовать о положении дел в Тибете. Меркель благоволит кинематографистам. Она посещала съемочную площадку фильма Стивена Спилберга «Шпионский мост», охотно фотографировалась с самим Спилбергом и с Томом Хэнксом. А в прошлом году встречалась с приехавшим на Берлинале Джорджем Клуни, чтобы поговорить о ситуации с беженцами в Германии.





Не обошлось без политики и на пресс-конференции жюри. На самую модную сегодня тему – Дональд Трамп и его инициативы – высказывался еще раньше и Дитер Косслик: он назвал Трампа «самым переоцененным президентом», перефразируя президента США, назвавшего Мерил Стрип «одной из самых переоцененных актрис Голливуда». На пресс-конференции жюри мексиканец Диего Луна сообщил, что приехал в Берлин разбираться в технологии сноса стен: «Тут, видимо, много специалистов в этой сфере, я хочу внимательно все изучить и донести информацию до Мексики», - сказал он, имея ввиду грядущую стену на границе США и Мексики. Еще один член жюри, американская актриса Мэгги Джилленхол сообщила, что очень хочет, чтобы люди в мире знали, сколько людей в Америке готовы противостоять Трампу. Режиссер Пол Верховен заявил, что судить он и его коллеги будут без каких-либо политических предрассудков. Также председатель жюри Берлинале сказал, что надеется увидеть много разных и, хочется верить, спорных фильмов и готов к жарким дебатам с коллегами по жюри.



67-й Берлинский кинофестиваль проходит в немецкой столице с 9 по 19 февраля. В этом году в его программах заявлено 399 фильмов, 104 из них сделаны с участием Германии. Обладатели берлинских «Медведей» станут известны на церемонии закрытия, которая состоится в субботу, 18 февраля.