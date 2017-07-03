«Нелюбовь» взяла главный приз кинофестиваля в Мюнхене

1 июля 2017 года подвел итоги своей работы 35-й Международный кинофестиваль в Мюнхене / Filmfest München. Главный приз в основной конкурсной программе CineMasters получила драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского, Сергея Мелькумова и Глеба Фетисова. Ленте удалось обойти такие фильмы, как «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие.





«Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене, - комментирует продюсер фильма Александр Роднянский, прилетевший получить приз Мюнхенского фестиваля. - Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира. Уверен, что успех фильма «Нелюбовь» на международных кинофестивалях способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».





Кинофестиваль в Мюнхене ежегодно проводится с 1983-го года и является одним из крупнейших зрительских кинематографических событий в Германии. Главный приз международного конкурса кинофестиваля в Мюнхене (ARRI/OSRAM AWARD) традиционно поддерживается двумя лидирующими немецкими компаниями – ARRI (специализируется на производстве киносъемочного оборудования) и OSRAM (ведущий производитель светотехнического оборудования).





Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри. В российский прокат картина вышла 1 июня 2017 года (дистрибьютор - компания WDSSPR).