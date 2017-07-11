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Гран-при «Балтийских дебютов» достался «Лицемерам»



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11.07.2017 11:05:00

8 июля 2017 года в городе Светлогорске Калининградской области торжественной церемонией завершился XIV Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». Лучшим фильмом признана картина эстонского режиссера Валли Тоомла «Лицемеры». В номинации «Лучшая работа режиссера» победила Тини Тульман из Германии с фильмом «Фредди Эдди». Наград также удостоились две российские ленты.

Специальный приз жюри «За позитивную энергию и чувство юмора» получил фильм «Рок» Ивана Шахназарова. Режиссер также награжден Специальным призом «Литературной газеты» – национальную премию «Золотой Дельвиг» – «За яркую верность традициям отечественного кино».

Приз зрительских симпатий был отдан картине Валерия Тодоровского «Большой», а Председатель конкурсного жюри Владимир Грамматиков стал обладателем Приза губернатора калининградской области. 

Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», глава Калининградской области Антон Алиханов и режиссер Владимир Грамматиков

Всего в конкурсной программе «Балтийских дебютов-2017 было представлено девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них созданы в совместном производстве; пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.

В состав жюри XIV кинофорума вошли: актер театра и кино Кирилл Кяро (Эстония), программный директор кинофестиваля в Котбусе Бернд Будер (Германия), актриса и сценарист Алина Томников (Финляндия), кинообозреватель Вита Рамм (Литва). Возглавил конкурсное жюри кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков (Россия).

В программе «Балтийских дебютов-2017» состоялись показы самых последних российских премьер: на открытии кинофестиваля Карен Шахназаров представил публике свою новую картину «Анна Каренина История Вронского», а Борис Хлебников выступил перед показом кинофильма «Аритмия». Молодые режиссеры-конкурсанты также представляли свои картины, среди них Тини Тульман (Германия), Станислав Токалов (Латвия) и Валло Тоомла (Эстония). 

Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты»

Среди гостей и участников кинофестиваля — народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РФ Татьяна Догилева, народный артист РФ Владимир Стеклов, народная артистка РФ Наталья Егорова, русский писатель, драматург, сценарист, Аркадий Инин, актриса театра и кино Мария Порошина и многие другие известные кинодеятели и актеры.

В рамках «Балтийских дебютов» состоялся Специальный показ «Быть всем… Сто лет Фёдору Хитруку». О фильме зрителям рассказала известный кинокритик Ирина Любарская. В этот же день она представила еще один Специальный показ: сборник короткометражных фильмов «Коротко и ярко». 

Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты». Режиссер Валли Тоомла

В период проведения кинофестиваля для самых юных зрителей «Балтийских дебютов» демонстрировались новые анимационные фильмы из программы знаменитого Суздальского кинофестиваля.

Кинофестиваль проводился с 4 по 8 июля в Светогорске при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.

Смотрите фоторепортаж с церемонии закрытия:

 
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты»

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», режиссер Владимир Грамматиков

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», жюри кинофорума
 
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», глава Калининградской области Антон Алиханов 

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», режиссер Владимир Грамматиков и глава Калининградской области Антон Алиханов 

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», режиссер Владимир Грамматиков
 
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», режиссер Владимир Грамматиков

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», ректор ВГИК Владимир Малышев

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», ректор ВГИК Владимир Малышев
 
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты»

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», режиссер Владимир Грамматиков и ректор ВГИК Владимир Малышев
 
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты»

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты»

  
Закрытие XIV Кинофестиваля «Балтийские дебюты», главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков

  

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