Гран-при «Балтийских дебютов» достался «Лицемерам»

8 июля 2017 года в городе Светлогорске Калининградской области торжественной церемонией завершился XIV Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». Лучшим фильмом признана картина эстонского режиссера Валли Тоомла «Лицемеры». В номинации «Лучшая работа режиссера» победила Тини Тульман из Германии с фильмом «Фредди Эдди». Наград также удостоились две российские ленты.



Специальный приз жюри «За позитивную энергию и чувство юмора» получил фильм «Рок» Ивана Шахназарова. Режиссер также награжден Специальным призом «Литературной газеты» – национальную премию «Золотой Дельвиг» – «За яркую верность традициям отечественного кино».



Приз зрительских симпатий был отдан картине Валерия Тодоровского «Большой», а Председатель конкурсного жюри Владимир Грамматиков стал обладателем Приза губернатора калининградской области.

Всего в конкурсной программе «Балтийских дебютов-2017 было представлено девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них созданы в совместном производстве; пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.



В состав жюри XIV кинофорума вошли: актер театра и кино Кирилл Кяро (Эстония), программный директор кинофестиваля в Котбусе Бернд Будер (Германия), актриса и сценарист Алина Томников (Финляндия), кинообозреватель Вита Рамм (Литва). Возглавил конкурсное жюри кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков (Россия).



В программе «Балтийских дебютов-2017» состоялись показы самых последних российских премьер: на открытии кинофестиваля Карен Шахназаров представил публике свою новую картину «Анна Каренина История Вронского», а Борис Хлебников выступил перед показом кинофильма «Аритмия». Молодые режиссеры-конкурсанты также представляли свои картины, среди них Тини Тульман (Германия), Станислав Токалов (Латвия) и Валло Тоомла (Эстония).





Среди гостей и участников кинофестиваля — народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РФ Татьяна Догилева, народный артист РФ Владимир Стеклов, народная артистка РФ Наталья Егорова, русский писатель, драматург, сценарист, Аркадий Инин, актриса театра и кино Мария Порошина и многие другие известные кинодеятели и актеры.

В рамках «Балтийских дебютов» состоялся Специальный показ «Быть всем… Сто лет Фёдору Хитруку». О фильме зрителям рассказала известный кинокритик Ирина Любарская. В этот же день она представила еще один Специальный показ: сборник короткометражных фильмов «Коротко и ярко».





В период проведения кинофестиваля для самых юных зрителей «Балтийских дебютов» демонстрировались новые анимационные фильмы из программы знаменитого Суздальского кинофестиваля.



Кинофестиваль проводился с 4 по 8 июля в Светогорске при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.

Смотрите фоторепортаж с церемонии закрытия:

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