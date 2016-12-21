Фонд кино поддержит кинотеатры в 46 регионах страны

19 декабря 2016 года Фонд кино подвел итоги «третьей волны» конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На данном этапе претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов смогли организации, работающие в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. В итоге финансовая поддержка будет выделена на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах Российской Федерации. Эти кинозалы расположены в 46 регионах страны, в числе которых ранее не охваченный программой кинофикации регион – Республика Бурятия.



Как и в предыдущих конкурсах, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн. рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

№ п/п Регион Наименование населенного пункта Наименование организации 1 Алтайский край р.п. Благовещенка МБУК "Межпоселенческий культурный центр" Благовещенского района Алтайского края 2 Алтайский край г. Змеиногорск МБУК "Централизованная клубная система" Змеиногорского района Алтайского края 3 Башкортостан республика с. Бижбуляк МАУ Бижбулякский Дворец культуры муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 4 Башкортостан республика г. Мелеуз МАУ "Городской Дворец культуры" городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 5 Башкортостан республика с. Федоровка МБУ Федоровский Районный Дом культуры 6 Бурятия Респ. г. Закаменск ООО "Тетерин Фильм" 7 Бурятия Респ. г. Закаменск ООО "Тетерин Фильм" 8 Владимирская обл. г. Александров МБУК "Киноконцертный зал "Южный" МО город Александров Владимирской области 9 Владимирская обл. г. Муром МБУК Дом культуры "Вербовский" 10 Владимирская обл. г. Судогда МУК города Судогда городское поселение "Культурно-досуговый центр "Родина" 11 Владимирская обл. г. Суздаль МБУК Центр культуры и досуга города Суздаля 12 Волгоградская обл. г. Фролово МБУ "Центр физической культуры, спорта, здоровья молодежи и детей" Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области 13 Воронежская обл. г. Борисоглебск ООО "Инвестком" 14 Воронежская обл. г. Борисоглебск ООО "Инвестком" 15 Воронежская обл. г. Эртиль МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района" 16 Ивановская обл. г. Фурманов МБУ "Центральный Дворец Культуры" 17 Ингушетия Респ. г. Магас ГБУ "Центр культурного развития" 18 Иркутская обл. г. Алзамай МКУК Дом культуры "Сибиряк" 19 Иркутская обл. г. Черемхово МБУК "Дворец культуры "Горняк" 20 Кабардино-Балкария г. Майский ГКУК Кабардино-Балкарской Республики "Киновидеоучреждение" Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 21 Калужская область п. Бетлица МКУК "Районная централизованная клубная система" 22 Калужская область г. Боровск МУК "Районный дом культуры" 23 Калужская область г. Медынь МКУ "Дом культуры города Медынь" 24 Карелия республика г. Костомукша МБУ "Дом молодежи и кино" 25 Карелия республика г. Сегежа МБУ Молодёжный центр 26 Кемеровская область г. Киселевск МАУК Киноконцертный зал 27 Кемеровская область п. Новостройка МБУ "Дом культуры Березовского поселения Кемеровского муниципального района" 28 Кировская обл. г. Белая Холуница МБУК "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области" 29 Костромская обл. г. Нея МУ межпоселенческое культурно-досуговое объединение муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 30 Костромская обл. г. Чухлома МКУК Кинотеатр "Экран" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области 31 Краснодарский край ст-ца Брюховецкая МБУК Кинотеатр "Октябрь" Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района 32 Краснодарский край ст-ца Динская БУК Муниципального образования Динский район "Районный киноцентр" 33 Краснодарский край ст-ца Каневская МАУ Киновидеоцентр "Космос" Муниципального образования Каневский район 34 Краснодарский край ст-ца Крыловская МБУК «Кинотеатр Октябрь» 35 Краснодарский край ст-ца Крыловская МБУК «Кинотеатр Октябрь» 36 Краснодарский край ст-ца Староминская МАУК "Центр кино и досуга" Староминского сельского поселения Староминского района 37 Краснодарский край г. Усть-Лабинск МАУК "Центр кино и досуга Знамя" муниципального образования Усть-Лабинский район 38 Крым Респ. г. Керчь МБУК Керченский Дворец культуры "Корабел" города Керчи Республики Крым 39 Крым Респ. г. Керчь МБУК Керченский Дворец культуры "Корабел" города Керчи Республики Крым 40 Крым Респ. пгт Раздольное МБУК "Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания" Раздольненского района Республики Крым 41 Крым Респ. пгт Симеиз ГАУК Крымская государственная филармония 42 Курская обл. г. Курчатов МАУК Дворец культуры 43 Марий Эл Респ. г. Волжск ООО "ДИСКАВЕРИ" 44 Марий Эл Респ. г. Волжск ООО "ДИСКАВЕРИ" 45 Марий Эл Респ. г. Волжск ООО "ДИСКАВЕРИ" 46 Московская обл. г. Бронницы МУК "Культурно-досуговый центр "Бронницы" 47 Московская обл. г. Озёры ООО Киномастерская "Дорога" 48 Московская обл. г. Рошаль МАУ физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" 49 Нижегородская обл. г. Ветлуга МУК "Ветлужский районный культурно-досуговый центр" 50 Нижегородская обл. г. Заволжье МБУК "Дворец культуры города Заволжья" 51 Нижегородская обл. р.п. Ковернино МУК Ковернинского муниципального района Нижегородской области "Ковернинская централизованная клубная система" 52 Нижегородская обл. г. Семенов МУК "Централизованная клубная система" городского округа Сееновский Нижегородской области 53 Нижегородская обл. г. Сергач МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской области" 54 Нижегородская обл. с. Сеченово МБУК "Сеченовский районный Дом культуры" 55 Новгородская обл. р.п. Крестцы МБУК "Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система" 56 Новгородская обл. г. Окуловка МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского муниципального района 57 Новгородская обл. р.п. Хвойная МБУК Централизованное культурно-досуговое объединение "Гармония" 58 Новгородская обл. г. Холм МАУК "Холмский центр культуры и досуга" 59 Новосибирская обл. р.п. Краснозерское МКУК Краснозерский Дом культуры 60 Новосибирская обл. г. Куйбышев МБУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области "Культурно-досуговый комплекс" 61 Омская обл. с. Знаменское МБУК "Районный дом культуры" Администрации Знаменского муниципального района Омской области 62 Омская обл. с. Нижняя Омка МБУ "Центр культуры и досуга" Нижнеомского муниципального района Омской области 63 Омская обл. р.п. Нововаршавка МБУК Нововаршавский Районный культурно- досуговый центр 64 Омская обл. с. Одесское МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области 65 Омская обл. р.п. Оконешниково МБУК "Оконешниковская межпоселенческая клубная система" МБУК "ОМКС" 66 Омская обл. р.п. Павлоградка МКУК "Районный информационно-методический досуговый центр" Павлоградского муниципального района Омской области 67 Омская обл. р.п. Полтавка КУ "Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района" 68 Омская обл. р.п. Саргатское МБУК Саргатского муниципального района Омской области "Саргатская централизованная клубная система" 69 Омская обл. р.п. Тевриз БУК "Централизованная клубная система" Тевризского муниципального района Омской области 70 Омская обл. р.п. Черлак МБУК Черлакского муниципального района Омской области "Черлакский районный Дом культуры" 71 Оренбургская обл. п. Адамовка МБУК "Районный центр кино и досуга "Восход" Адамовского района 72 Оренбургская обл. с. Кваркено МАУК "Централизованная клубная система" Кваркенского района 73 Оренбургская обл. г. Орск ГУП Оренбургской области "Облкиновидео" 74 Пензенская обл. г. Заречный ООО "Люмен-Фильм НН" 75 Пензенская обл. г. Заречный ООО "Люмен-Фильм НН" 76 Приморский край г. Артем ООО "АРТЕМ-КИНО" 77 Приморский край пгт Восток МКУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "МЕТАЛЛУРГ" п. Восток" 78 Приморский край г. Дальнереченск МБУ Дом культуры "Восток" Дальнереченского городского округа 79 Приморский край с. Черниговка МБУК "Черниговский районный центр культуры и досуга" 80 Псковская обл. г. Дно МУ Муниципальное учреждение "Дновский районный культурный центр" 81 Псковская обл. г. Невель МУК Невельского района "Культура и досуг" 82 Псковская обл. г. Остров МБУК Центр культуры "Юбилейный" муниципального образования "Островский район" 83 Ростовская обл. г. Зверево МУК Социально-Культурный Центр "Маяк"г.Зверево 84 Ростовская обл. п. Зимовники МУК "Социально-кульутурный центр "Сокол" Зимовниковского сельского поселения 85 Ростовская обл. с. Песчанокопское МБУК районный Дворец культуры "Юбилейный" Песчанокопского района 86 Ростовская обл. г. Сальск МБУК Сальского района "Районный Дворец культуры им.Р.В.Негребецкого" 87 Ростовская обл. г. Семикаракорск МБУК муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" 88 Рязанская обл. г. Касимов ООО "Виктория трейдинг" 89 Самарская обл. г. Кинель МАУК городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры" 90 Саратовская обл. с. Александров-Гай МБУК «Централизованная клубная система» Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области 91 Саратовская обл. г. Аркадак МРУК "Централизованная клубная система" Аркадакского района 92 Саратовская обл. г. Балаково МАУК "Концертная организация "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального образования город Балаково 93 Саратовская обл. г. Балашов ООО "Люмен-Фильм НН" 94 Саратовская обл. г. Балашов ООО "Люмен-Фильм НН" 95 Саратовская обл. г. Петровск МУК "Киноконцертный досуговый центр "Современник" 96 Свердловская обл. с. Байкалово МБУК "Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности" 97 Свердловская обл. г. Верхняя Тура МБУК "Киновидеодосуговый центр" ГО Верхняя Тура Свердловской области 98 Свердловская обл. г. Красноуральск МАУ "Дворец Культуры "Металлург" 99 Свердловская обл. г. Первоуральск ООО "СФЕРА СИНЕМА" 100 Свердловская обл. г. Серов ООО ХАДАР 101 Свердловская обл. г. Серов ООО ХАДАР 102 Смоленская обл. г. Духовщина МБУК «Кинотеатр «Заря» Духовщинского района Смоленской области 103 Ставропольский край г. Георгиевск ООО "Драйв" 104 Ставропольский край г. Георгиевск ООО "Драйв" 105 Ставропольский край с. Иргаклы МКУ "Иргаклинский культурно-досуговый центр" Степновского района Ставропольского края 106 Ставропольский край г. Михайловск МКУК "Социально-культурное объединение" города Михайловска 107 Тамбовская обл. г. Моршанск МБУ "Моршанский городской Дом культуры" 108 Татарстан Респ. г. Азнакаево МБУ "Киновидеообслуживание населения" Азнакаевского муниципального района 109 Татарстан Респ. с. Актаныш МБУ "Актанышский районный дом культуры" 110 Татарстан Респ. г. Болгар МБУ "Киноучреждение Спасского муниципального района Республики Татарстан" 111 Татарстан Респ. пгт Джалиль МБУ "Киноучреждение Сармановского муниципального района" 112 Татарстан Респ. г. Нижнекамск ООО "Дом народного творчества-Нижнекамскнефтехим" 113 Татарстан Респ. с. Пестрецы МБУ "Централизованная клубная система Пестречинского муниципального района" 114 Татарстан Респ. с. Старое Дрожжаное МБУ Межпоселенческий Дом культуры Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 115 Татарстан Респ. г. Чистополь АМУ Культурный центр "Чистай" 116 Тверская обл. г. Калязин МБУК "Калязинский районный Дом культуры" 117 Тверская обл. г. Торжок МБУК Муниципальное бюджетное учреждение города Торжка "Городской Дом культуры" 118 Томская обл. с. Зырянское МАУ "Центр культуры" Зырянского района 119 Томская обл. с. Парабель МБУК "Районный Дом культуры" 120 Томская обл. с. Тегульдет МКУ "Районный центр творчества и досуга с филиалами" 121 Тульская обл. п. Чернь МБУК "Чернский районный дом культуры" 122 Ульяновская обл. р.п. Вешкайма МКУ Вешкаймский Районный Дом культуры 123 Ульяновская обл. р.п. Майна МУК Майнский межпоселенческий центр культуры 124 Ульяновская обл. р.п. Радищево МУК "Радищевский районный Дом культуры" Радищевского района Ульяновской области 125 Ульяновская обл. р.п. Старая Майна АУ "Дом культуры муниципального образования "Старомайнское городское поселение" 126 Ульяновская обл. р.п. Тереньга ООО "Инновация" 127 Ульяновская обл. с. Ундоры МУК "Дом культуры" Ундоровского сельского поселения 128 Хакасия Респ. г. Саяногорск ООО "Тетерин Фильм" 129 Хакасия Респ. г. Саяногорск ООО "Тетерин Фильм" 130 Челябинская обл. г. Чебаркуль МУК Чебаркульского городского округа "Центр кинопоказа и детского досуга "Волна" 131 Чувашия Респ. с. Батырево АУ "Централизованная клубная система" Батыревского района 132 Чувашия Респ. г. Козловка МАУК "Централизованная клубная система" Козловского района Чувашской Республики 133 Чувашия Респ. г. Новочебоксарск АУ "Дворец культуры "Химик" города Новочебоксарска Чувашской Республики 134 Чувашия Респ. д. Урмаево МБУК "Централизованная клубная система" Комсомольского района Чувашской Республики 135 Чувашия Респ. г. Ядрин МАУ "Централизованная клубная система" Ядринского района Чувашской Республики 136 Чувашия Респ. с. Янтиково МБУК "Централизованная клубная система" Янтиковского района Чувашской Республики 137 Ямало-Ненецкий АО г. Ноябрьск МБУК Центр досуга "Вынгапур" муниципального образования города Ноябрьск 138 Ямало-Ненецкий АО г. Ноябрьск ООО "Релиз" 139 Ярославская обл. г. Данилов ООО УСПЕХ