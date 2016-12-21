Фонд кино поддержит кинотеатры в 46 регионах страны

|
№ п/п
|
Регион
|
Наименование населенного пункта
|
Наименование организации
|
1
|
Алтайский край
|
р.п. Благовещенка
|
МБУК "Межпоселенческий культурный центр" Благовещенского района Алтайского края
|
2
|
Алтайский край
|
г. Змеиногорск
|
МБУК "Централизованная клубная система" Змеиногорского района Алтайского края
|
3
|
Башкортостан республика
|
с. Бижбуляк
|
МАУ Бижбулякский Дворец культуры муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
|
4
|
Башкортостан республика
|
г. Мелеуз
|
МАУ "Городской Дворец культуры" городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
|
5
|
Башкортостан республика
|
с. Федоровка
|
МБУ Федоровский Районный Дом культуры
|
6
|
Бурятия Респ.
|
г. Закаменск
|
ООО "Тетерин Фильм"
|
7
|
Бурятия Респ.
|
г. Закаменск
|
ООО "Тетерин Фильм"
|
8
|
Владимирская обл.
|
г. Александров
|
МБУК "Киноконцертный зал "Южный" МО город Александров Владимирской области
|
9
|
Владимирская обл.
|
г. Муром
|
МБУК Дом культуры "Вербовский"
|
10
|
Владимирская обл.
|
г. Судогда
|
МУК города Судогда городское поселение "Культурно-досуговый центр "Родина"
|
11
|
Владимирская обл.
|
г. Суздаль
|
МБУК Центр культуры и досуга города Суздаля
|
12
|
Волгоградская обл.
|
г. Фролово
|
МБУ "Центр физической культуры, спорта, здоровья молодежи и детей" Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области
|
13
|
Воронежская обл.
|
г. Борисоглебск
|
ООО "Инвестком"
|
14
|
Воронежская обл.
|
г. Борисоглебск
|
ООО "Инвестком"
|
15
|
Воронежская обл.
|
г. Эртиль
|
МКУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга Эртильского муниципального района"
|
16
|
Ивановская обл.
|
г. Фурманов
|
МБУ "Центральный Дворец Культуры"
|
17
|
Ингушетия Респ.
|
г. Магас
|
ГБУ "Центр культурного развития"
|
18
|
Иркутская обл.
|
г. Алзамай
|
МКУК Дом культуры "Сибиряк"
|
19
|
Иркутская обл.
|
г. Черемхово
|
МБУК "Дворец культуры "Горняк"
|
20
|
Кабардино-Балкария
|
г. Майский
|
ГКУК Кабардино-Балкарской Республики "Киновидеоучреждение" Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
|
21
|
Калужская область
|
п. Бетлица
|
МКУК "Районная централизованная клубная система"
|
22
|
Калужская область
|
г. Боровск
|
МУК "Районный дом культуры"
|
23
|
Калужская область
|
г. Медынь
|
МКУ "Дом культуры города Медынь"
|
24
|
Карелия республика
|
г. Костомукша
|
МБУ "Дом молодежи и кино"
|
25
|
Карелия республика
|
г. Сегежа
|
МБУ Молодёжный центр
|
26
|
Кемеровская область
|
г. Киселевск
|
МАУК Киноконцертный зал
|
27
|
Кемеровская область
|
п. Новостройка
|
МБУ "Дом культуры Березовского поселения Кемеровского муниципального района"
|
28
|
Кировская обл.
|
г. Белая Холуница
|
МБУК "Белохолуницкий Дом культуры Кировской области"
|
29
|
Костромская обл.
|
г. Нея
|
МУ межпоселенческое культурно-досуговое объединение муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
|
30
|
Костромская обл.
|
г. Чухлома
|
МКУК Кинотеатр "Экран" городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области
|
31
|
Краснодарский край
|
ст-ца Брюховецкая
|
МБУК Кинотеатр "Октябрь" Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района
|
32
|
Краснодарский край
|
ст-ца Динская
|
БУК Муниципального образования Динский район "Районный киноцентр"
|
33
|
Краснодарский край
|
ст-ца Каневская
|
МАУ Киновидеоцентр "Космос" Муниципального образования Каневский район
|
34
|
Краснодарский край
|
ст-ца Крыловская
|
МБУК «Кинотеатр Октябрь»
|
35
|
Краснодарский край
|
ст-ца Крыловская
|
МБУК «Кинотеатр Октябрь»
|
36
|
Краснодарский край
|
ст-ца Староминская
|
МАУК "Центр кино и досуга" Староминского сельского поселения Староминского района
|
37
|
Краснодарский край
|
г. Усть-Лабинск
|
МАУК "Центр кино и досуга Знамя" муниципального образования Усть-Лабинский район
|
38
|
Крым Респ.
|
г. Керчь
|
МБУК Керченский Дворец культуры "Корабел" города Керчи Республики Крым
|
39
|
Крым Респ.
|
г. Керчь
|
МБУК Керченский Дворец культуры "Корабел" города Керчи Республики Крым
|
40
|
Крым Респ.
|
пгт Раздольное
|
МБУК "Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания" Раздольненского района Республики Крым
|
41
|
Крым Респ.
|
пгт Симеиз
|
ГАУК Крымская государственная филармония
|
42
|
Курская обл.
|
г. Курчатов
|
МАУК Дворец культуры
|
43
|
Марий Эл Респ.
|
г. Волжск
|
ООО "ДИСКАВЕРИ"
|
44
|
Марий Эл Респ.
|
г. Волжск
|
ООО "ДИСКАВЕРИ"
|
45
|
Марий Эл Респ.
|
г. Волжск
|
ООО "ДИСКАВЕРИ"
|
46
|
Московская обл.
|
г. Бронницы
|
МУК "Культурно-досуговый центр "Бронницы"
|
47
|
Московская обл.
|
г. Озёры
|
ООО Киномастерская "Дорога"
|
48
|
Московская обл.
|
г. Рошаль
|
МАУ физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
49
|
Нижегородская обл.
|
г. Ветлуга
|
МУК "Ветлужский районный культурно-досуговый центр"
|
50
|
Нижегородская обл.
|
г. Заволжье
|
МБУК "Дворец культуры города Заволжья"
|
51
|
Нижегородская обл.
|
р.п. Ковернино
|
МУК Ковернинского муниципального района Нижегородской области "Ковернинская централизованная клубная система"
|
52
|
Нижегородская обл.
|
г. Семенов
|
МУК "Централизованная клубная система" городского округа Сееновский Нижегородской области
|
53
|
Нижегородская обл.
|
г. Сергач
|
МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской области"
|
54
|
Нижегородская обл.
|
с. Сеченово
|
МБУК "Сеченовский районный Дом культуры"
|
55
|
Новгородская обл.
|
р.п. Крестцы
|
МБУК "Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система"
|
56
|
Новгородская обл.
|
г. Окуловка
|
МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" Окуловского муниципального района
|
57
|
Новгородская обл.
|
р.п. Хвойная
|
МБУК Централизованное культурно-досуговое объединение "Гармония"
|
58
|
Новгородская обл.
|
г. Холм
|
МАУК "Холмский центр культуры и досуга"
|
59
|
Новосибирская обл.
|
р.п. Краснозерское
|
МКУК Краснозерский Дом культуры
|
60
|
Новосибирская обл.
|
г. Куйбышев
|
МБУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области "Культурно-досуговый комплекс"
|
61
|
Омская обл.
|
с. Знаменское
|
МБУК "Районный дом культуры" Администрации Знаменского муниципального района Омской области
|
62
|
Омская обл.
|
с. Нижняя Омка
|
МБУ "Центр культуры и досуга" Нижнеомского муниципального района Омской области
|
63
|
Омская обл.
|
р.п. Нововаршавка
|
МБУК Нововаршавский Районный культурно- досуговый центр
|
64
|
Омская обл.
|
с. Одесское
|
МБУК "Одесский районный культурно-досуговый центр" Одесского муниципального района Омской области
|
65
|
Омская обл.
|
р.п. Оконешниково
|
МБУК "Оконешниковская межпоселенческая клубная система" МБУК "ОМКС"
|
66
|
Омская обл.
|
р.п. Павлоградка
|
МКУК "Районный информационно-методический досуговый центр" Павлоградского муниципального района Омской области
|
67
|
Омская обл.
|
р.п. Полтавка
|
КУ "Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района"
|
68
|
Омская обл.
|
р.п. Саргатское
|
МБУК Саргатского муниципального района Омской области "Саргатская централизованная клубная система"
|
69
|
Омская обл.
|
р.п. Тевриз
|
БУК "Централизованная клубная система" Тевризского муниципального района Омской области
|
70
|
Омская обл.
|
р.п. Черлак
|
МБУК Черлакского муниципального района Омской области "Черлакский районный Дом культуры"
|
71
|
Оренбургская обл.
|
п. Адамовка
|
МБУК "Районный центр кино и досуга "Восход" Адамовского района
|
72
|
Оренбургская обл.
|
с. Кваркено
|
МАУК "Централизованная клубная система" Кваркенского района
|
73
|
Оренбургская обл.
|
г. Орск
|
ГУП Оренбургской области "Облкиновидео"
|
74
|
Пензенская обл.
|
г. Заречный
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
75
|
Пензенская обл.
|
г. Заречный
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
76
|
Приморский край
|
г. Артем
|
ООО "АРТЕМ-КИНО"
|
77
|
Приморский край
|
пгт Восток
|
МКУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "МЕТАЛЛУРГ" п. Восток"
|
78
|
Приморский край
|
г. Дальнереченск
|
МБУ Дом культуры "Восток" Дальнереченского городского округа
|
79
|
Приморский край
|
с. Черниговка
|
МБУК "Черниговский районный центр культуры и досуга"
|
80
|
Псковская обл.
|
г. Дно
|
МУ Муниципальное учреждение "Дновский районный культурный центр"
|
81
|
Псковская обл.
|
г. Невель
|
МУК Невельского района "Культура и досуг"
|
82
|
Псковская обл.
|
г. Остров
|
МБУК Центр культуры "Юбилейный" муниципального образования "Островский район"
|
83
|
Ростовская обл.
|
г. Зверево
|
МУК Социально-Культурный Центр "Маяк"г.Зверево
|
84
|
Ростовская обл.
|
п. Зимовники
|
МУК "Социально-кульутурный центр "Сокол" Зимовниковского сельского поселения
|
85
|
Ростовская обл.
|
с. Песчанокопское
|
МБУК районный Дворец культуры "Юбилейный" Песчанокопского района
|
86
|
Ростовская обл.
|
г. Сальск
|
МБУК Сальского района "Районный Дворец культуры им.Р.В.Негребецкого"
|
87
|
Ростовская обл.
|
г. Семикаракорск
|
МБУК муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
|
88
|
Рязанская обл.
|
г. Касимов
|
ООО "Виктория трейдинг"
|
89
|
Самарская обл.
|
г. Кинель
|
МАУК городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры"
|
90
|
Саратовская обл.
|
с. Александров-Гай
|
МБУК «Централизованная клубная система» Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области
|
91
|
Саратовская обл.
|
г. Аркадак
|
МРУК "Централизованная клубная система" Аркадакского района
|
92
|
Саратовская обл.
|
г. Балаково
|
МАУК "Концертная организация "Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова" муниципального образования город Балаково
|
93
|
Саратовская обл.
|
г. Балашов
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
94
|
Саратовская обл.
|
г. Балашов
|
ООО "Люмен-Фильм НН"
|
95
|
Саратовская обл.
|
г. Петровск
|
МУК "Киноконцертный досуговый центр "Современник"
|
96
|
Свердловская обл.
|
с. Байкалово
|
МБУК "Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности"
|
97
|
Свердловская обл.
|
г. Верхняя Тура
|
МБУК "Киновидеодосуговый центр" ГО Верхняя Тура Свердловской области
|
98
|
Свердловская обл.
|
г. Красноуральск
|
МАУ "Дворец Культуры "Металлург"
|
99
|
Свердловская обл.
|
г. Первоуральск
|
ООО "СФЕРА СИНЕМА"
|
100
|
Свердловская обл.
|
г. Серов
|
ООО ХАДАР
|
101
|
Свердловская обл.
|
г. Серов
|
ООО ХАДАР
|
102
|
Смоленская обл.
|
г. Духовщина
|
МБУК «Кинотеатр «Заря» Духовщинского района Смоленской области
|
103
|
Ставропольский край
|
г. Георгиевск
|
ООО "Драйв"
|
104
|
Ставропольский край
|
г. Георгиевск
|
ООО "Драйв"
|
105
|
Ставропольский край
|
с. Иргаклы
|
МКУ "Иргаклинский культурно-досуговый центр" Степновского района Ставропольского края
|
106
|
Ставропольский край
|
г. Михайловск
|
МКУК "Социально-культурное объединение" города Михайловска
|
107
|
Тамбовская обл.
|
г. Моршанск
|
МБУ "Моршанский городской Дом культуры"
|
108
|
Татарстан Респ.
|
г. Азнакаево
|
МБУ "Киновидеообслуживание населения" Азнакаевского муниципального района
|
109
|
Татарстан Респ.
|
с. Актаныш
|
МБУ "Актанышский районный дом культуры"
|
110
|
Татарстан Респ.
|
г. Болгар
|
МБУ "Киноучреждение Спасского муниципального района Республики Татарстан"
|
111
|
Татарстан Респ.
|
пгт Джалиль
|
МБУ "Киноучреждение Сармановского муниципального района"
|
112
|
Татарстан Респ.
|
г. Нижнекамск
|
ООО "Дом народного творчества-Нижнекамскнефтехим"
|
113
|
Татарстан Респ.
|
с. Пестрецы
|
МБУ "Централизованная клубная система Пестречинского муниципального района"
|
114
|
Татарстан Респ.
|
с. Старое Дрожжаное
|
МБУ Межпоселенческий Дом культуры Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
|
115
|
Татарстан Респ.
|
г. Чистополь
|
АМУ Культурный центр "Чистай"
|
116
|
Тверская обл.
|
г. Калязин
|
МБУК "Калязинский районный Дом культуры"
|
117
|
Тверская обл.
|
г. Торжок
|
МБУК Муниципальное бюджетное учреждение города Торжка "Городской Дом культуры"
|
118
|
Томская обл.
|
с. Зырянское
|
МАУ "Центр культуры" Зырянского района
|
119
|
Томская обл.
|
с. Парабель
|
МБУК "Районный Дом культуры"
|
120
|
Томская обл.
|
с. Тегульдет
|
МКУ "Районный центр творчества и досуга с филиалами"
|
121
|
Тульская обл.
|
п. Чернь
|
МБУК "Чернский районный дом культуры"
|
122
|
Ульяновская обл.
|
р.п. Вешкайма
|
МКУ Вешкаймский Районный Дом культуры
|
123
|
Ульяновская обл.
|
р.п. Майна
|
МУК Майнский межпоселенческий центр культуры
|
124
|
Ульяновская обл.
|
р.п. Радищево
|
МУК "Радищевский районный Дом культуры" Радищевского района Ульяновской области
|
125
|
Ульяновская обл.
|
р.п. Старая Майна
|
АУ "Дом культуры муниципального образования "Старомайнское городское поселение"
|
126
|
Ульяновская обл.
|
р.п. Тереньга
|
ООО "Инновация"
|
127
|
Ульяновская обл.
|
с. Ундоры
|
МУК "Дом культуры" Ундоровского сельского поселения
|
128
|
Хакасия Респ.
|
г. Саяногорск
|
ООО "Тетерин Фильм"
|
129
|
Хакасия Респ.
|
г. Саяногорск
|
ООО "Тетерин Фильм"
|
130
|
Челябинская обл.
|
г. Чебаркуль
|
МУК Чебаркульского городского округа "Центр кинопоказа и детского досуга "Волна"
|
131
|
Чувашия Респ.
|
с. Батырево
|
АУ "Централизованная клубная система" Батыревского района
|
132
|
Чувашия Респ.
|
г. Козловка
|
МАУК "Централизованная клубная система" Козловского района Чувашской Республики
|
133
|
Чувашия Респ.
|
г. Новочебоксарск
|
АУ "Дворец культуры "Химик" города Новочебоксарска Чувашской Республики
|
134
|
Чувашия Респ.
|
д. Урмаево
|
МБУК "Централизованная клубная система" Комсомольского района Чувашской Республики
|
135
|
Чувашия Респ.
|
г. Ядрин
|
МАУ "Централизованная клубная система" Ядринского района Чувашской Республики
|
136
|
Чувашия Респ.
|
с. Янтиково
|
МБУК "Централизованная клубная система" Янтиковского района Чувашской Республики
|
137
|
Ямало-Ненецкий АО
|
г. Ноябрьск
|
МБУК Центр досуга "Вынгапур" муниципального образования города Ноябрьск
|
138
|
Ямало-Ненецкий АО
|
г. Ноябрьск
|
ООО "Релиз"
|
139
|
Ярославская обл.
|
г. Данилов
|
ООО УСПЕХ