Год кино в эпоху кинофикации цирков

В завершении 2016 года интернет-портал «ПрофиСинема» по традиции публикует серию итоговых материалов. В прошлых выпусках мы проанализировали результаты российского кино в прокате, а также систематизировали кассовые показатели зарубежных релизов. 2016 год в России ознаменован Годом отечественного кино, поэтому аналитика не обходится без привязки к этому событию. Есть ли направление в российском кинематографе, которому в Год кино жить стало лучше?





Зритель. Нет интереса или нет интересного?



Мероприятия государственной программы Года кино можно разделить на общественные и индустриальные, и те, что проводятся из года в год, но почему-то причислены к оным. К последним относятся многочисленные российские фестивали, премии и конкурсы.



В первую очередь, по словам руководителя Фонда кино Антона Малышева , Год кино – это общественное мероприятие, не связанное с экономикой. Как значится на сайте Года кино, «целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» является привлечение внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям». С помощью брендированных поездов в метро, рекламы в транспорте, специальных роликов в кинотеатрах, показов фильмов на рейсах «Аэрофлота» и «РЖД», народных мероприятий вроде акции «Ночь кино» государство пыталось напомнить российскому зрителю, что у него есть кинематограф. Оценить прямой эффект от этих инициатив действительно сложно и остаётся обратить внимание только на количество и кассовые сборы российских фильмов, которые зависят от множества других факторов.





По мнению генерального директора «Невафильм» Олега Березина, брендированные поезда в метро не работают ни на продвижение российского кино, ни как имиджевая реклама. В то же время он считает, что можно найти несколько примеров интересных российских проектов, напрямую не связанных с Годом кино:

«На таком коротком промежутке времени тенденции нельзя выстраивать, тем более, глобальные. Фильмы, которые сейчас выходят в кинотеатрах, не имеют отношения к Году кино. В целом, есть интересные российские картины, но из-за того, что некоторые ожидаемые блокбастеры не выстрелили, возникло ощущение, что всё рухнуло. Я считаю, что это нормальное положение вещей: индустрия не может существовать без взлётов и падений, без экспериментов. Российские кинематографисты начинают перенимать, условно говоря, голливудскую форму и масштаб, но пока не удается наполнить её реальным содержанием» .



Продюсер, основатель кинокомпании Mars Media Рубен Дишдишян доволен результатами Года кино: «Зрители стали избирательнее: уделяют внимание исключительно качественному, оригинальному кино, неважно, российскому или зарубежному. В целом, результаты этого года внушают оптимизм – российские фильмы собрали уже больше, чем за 2015 год, а впереди – новогодние праздники.

Думаю, немалую роль в этом сыграла поддержка, оказанная Минкультом и Фондом кино в рамках Года российского кино. Это и открытие новых площадок для кинопоказа в малых городах, и проморолики в кинотеатрах, на ТВ, в интернете. То, что российскому кино удалось удержать долю в 18%, несмотря на обилие в нашем прокате голливудских блокбастеров – уже победа. А впереди еще «Вигинг», «Елки», «Три богатыря», которые, надеюсь, смогут эту долю увеличить» .



Менее оптимистична оценка продюсера Юрия Боброва, генерального директора компании «Парамир» и президента Гильдии организаторов кинопроизводства и проката фильмов Союза кинематографистов России:

«Как я прогнозировал в начале года, Год кино себя не оправдал.

В культурной жизни страны отечественное кино как было почти незаметно, так и осталось. Кроме десятка дополнительных праздных мероприятий, ничего нового не удаётся отметить:



фильмов больше не стало;

фильмов-кинособытий, даже из анонсируемого ожидаемого десятка, не увеличилось (как всегда, 2-3 за год);

законодательно отрасль не поддержана;

новых государственных или частных инвестиций в кинопроизводство не пришло;

сомнительные и непрозрачные механизмы господдержки кинопроектов Минкультом не изменились».

Лучше всего почувствовать изменения в зрительском интересе могут те, кто находится к аудитории ближе всего, то есть кинотеатры. Директор сети кинотеатров «Премьер зал» Владимир Петелин отметил, что доля российского кино сети подросла примерно с 20% до 23%, но ощутимого взлёта интереса аудитории к российским фильмам нет: «Сложно оценить эффективность имиджевых роликов и различных акций для зрителя. Я думаю, что эта история должна быть планомерной и стабильной – только тогда можно будет почувствовать эффект».



«Как человек, работающий в кинобизнесе с 2000 года, я не почувствовала влияния мероприятий Года кино на аудиторию кинотеатров. Акции ничем не отличались от тех, которые проходили в предыдущие годы, за исключением того, что везде добавляли слова: «В Год российского кино…». Зрительский интерес к хорошим российским проектам был и раньше, и сейчас, и будет всегда. В России замечательный думающий зритель и он будет ходить на качественное кино, независимо от того, отечественное оно или зарубежное», - подчеркивает Ольга Фитенко, директор по прокату сети кинотеатров «Центрфильм» и директор московского кинотеатра «Победа».

Кинофикация малых городов. Даёшь консерваторию в каждый райцентр?



Главной целью государство ставит увеличение доли российского кино в прокате, которая, достигается, в том числе, за счёт кинофикации малых городов. Однако есть сомнения, что в конечном итоге программа будет эффективна с экономической точки зрения.



Безусловно, общий рост количества кинотеатров на 40% (500 единиц) в перспективе двух-трех лет выглядит впечатляюще. С другой стороны, увеличение числа площадок, вероятнее всего, даст довольно незначительный рост числа зрителей. Соответственно, по расчётам генерального директора компании «Невафильм» Олега Березина, общие кассовые сборы подрастут на 3-5%.

Предполагается, что открытие новых кинотеатров в отдаленных уголках нашей страны решает также социальную задачу, позволяя населению приобщиться к кино. Однако Олег Березин считает, что при развитии современных технологий доставки контента (интернет, спутниковое ТВ) проблема с доступом к кино, в том числе и современному российскому, не стоит так остро для населения малых городов.

«В 2006 году, когда министром культуры был Александр Сергеевич Соколов, ректор Московской консерватории, на одном из совещаний в очередной раз встал вопрос о кинофикации. Даниил Борисович Дондурей тогда задал резонный вопрос: если мы хотим, чтобы в каждом малом городе был кинотеатр, то почему не стремимся открыть в каждом населенном пункте консерваторию?» - вспоминает Олег Березин.





Кроме того, критику вызывает и поспешность, с которой эта программа реализуется. Возникает вопрос, кто будет заниматься обслуживанием сложного проекционного оборудования в условиях тотального отсутствия кадров.

«Безусловно, есть города, даже с небольшим населением, где появление кинотеатра может быть экономически оправдано, как есть и эффективные региональные кинотеатры. В глобальном смысле идея программы правильна, так как государство должно поддерживать регионы, но в её реализации не были учтены ещё, как минимум, три системные задачи», - говорит Олег Березин.



Первую задачу эксперт называет «губернаторским муниципальным партнёрством», то есть вовлечением власти в реализацию программы. Например, когда губернатор выделяет деньги на оборудование тем компаниям, которые своими средствами обеспечат ремонт кинотеатра и его содержание.

Вторая задача – удержание бюджета, выделенного на оборудование, в российской экономике. Фактически, эти средства за исключением НДС, 5-7% на монтаж и торговые наценки уходят за рубеж. Олег Березин предполагает, что можно было обозначить цель хотя бы частичной локализации российским производителям оборудования, при этом отодвинув реализацию программы.

Третья задача связана с выстраиванием сложной системы, работающей по принципу хозяйственного расчёта. Советская власть выделяла субсидии кинотеатрам, которые в дальнейшем должны были отчислять из кассовых сборов средства в Госкино на производство национальных фильмов, а также содержать на заработанные средства площадку. В текущей ситуации, по мнению Олега Березина, кинотеатры спустя время не смогут позволить себе техническое обслуживание. Эксперт считает, что для новых площадок справедлива прокатная плата в 25% или минимальная гарантия, но равная себестоимости издержек дистрибьютора.



Эдуард Пичугин утверждает, что поддержка кинотеатров в малых городах – это эффективная мера и большая помощь, в том числе, производителям, поскольку открывается больше возможностей прийти к зрителю: «Продюсеры имеют больше шансов и возможностей вернуть средства в производство именно за счёт кинопроката. Наш опыт в малых городах Тульской области, который, кстати, лёг в основу программы Фонда кино, показал огромный интерес зрителя к просмотру фильмов в кинотеатрах. И именно на площадках, открытых при поддержке Фонда кино, протекционизм государства в виде 50% квоты выглядит оправданным».



Открытие новых кинотеатров по программе Фонда кино генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев считает большим прорывом. Определенный конфликт интересов дистрибьюторов и новых игроков кинопоказа он объясняет тем, что кинотеатры открываются, в основном, при домах культуры, где кинопоказ никогда не являлся основным видом культурной и досуговой деятельности. Стороны должны искать компромисс, чтобы сохранить кинопоказ и не злоупотреблять расходами дистрибьюторов на логистику, рекламу, электронный ключ, печать дополнительного исходника и так далее. «Наша компания делает это с помощью платформенного партнёра-оператора в области, который берёт шефство над прокатом в малых городах, в том числе, часть расходов», - отмечает Алексей Рязанцев.



Рынок. Кинопоказ и дистрибьюция. Протекционизм или лоббирование?



В Год кино кинопрокат – единственное звено киноиндустрии, которое остаётся без государственной поддержки. Более того, в некоторой степени, крупные дистрибьюторы, принимая миссию кинофикации и увеличения доли отечественного кино, подстраивают под неё свою коммерческую политику. В таких условиях возникают опасения, не превратится ли государственный протекционизм в лоббирование российских фильмов, которое усилилось с июня 2016 года, когда Министерство культуры официально получило полномочия регулировать релизный график.



Дистрибьюторы, которые начинают работать с новыми кинотеатрами, сталкиваются с неокупаемыми издержками и устанавливают минимальную гарантию для площадок в малых городах. Подробнее о том, как эта проблема проявила себя в отношении одного из больших отечественных релизов, читайте в материале «Битва за «28 панфиловцев»: Гарантия за показ фильма – необходимость или препятствие?»». Крупные игроки готовы поддерживать отечественные фильмы, но ожидают от государства установления понятных правил игры и большей прозрачности.



«Мы не ощутили на рынке дистрибьюции конкретных протекционистских мер со стороны государства. В тоже время, были моменты, так сказать, мягкой продразверстки, – комментирует Алексей Рязанцев, генеральный директор компании «Каро Премьер». – Это связано с целью увеличения доли российского кино в кинотеатральном прокате, которую поняли и приняли все игроки индустрии. Отсюда и согласие кинотеатров предоставлять не менее 20% экранного времени российскому кино, и готовность дистрибьюторов обеспечивать сборы серьезных отечественных картин, поддержанных государством. Единственное, хотелось бы открытости и большего понимания правил этой игры. Чтобы все игроки рынка заведомо знали конкретное количество, так скажем, «неприкасаемых» картин, которым не стоит мешать заработать прогнозируемые сборы. Речь идет о разумном количестве таких проектов на первой-второй неделе проката, потому что протекционистские меры не помогут фильму, который не может привлечь аудиторию в этот период. Мы видим результаты картин «Ледокол» и «Дуэлянт», не оправдавшие ожиданий, что вызвало разочарование рынка. Однако в то же время «28 панфиловцев» и «Жених» продемонстрировали обратную ситуацию. Таких примеров и в будущем будет немало».



В контексте регулирования графиков релизов ряд экспертов также говорит, что государственный протекционизм может пойти на пользу индустрии, если будет разумно реализован.



Продюсер кинокомпаний Enjoy Movies и «Большое кино» Гевонд Андреасян считает, что можно поддерживать 6-7 стратегически важных релизов и именно вокруг них освобождать даты: «Когда нет регулирования, большие кинокомпании зачастую ставят двухсотмиллионные блокбастеры на даты отечественных фильмов. Регулированием, конечно, нельзя злоупотреблять, но нелогичные действия голливудских студий нужно останавливать».



«Это нововведение тоже должно подчиняться правилам игры, понятным киносообществу, то есть касаться того конкретного количества фильмов, которые поддерживает государство. У Министерства культуры нет задачи ухудшить сборы частных кинотеатров», - подчеркивает Алексей Рязанцев.



Более настороженно относится к новым правилам выдачи прокатных удостоверений исполнительный директор «Люксор дистрибьюшн» Сергей Сорочкин: «Контроль за графиком релизов нужно оставлять на уровне комиссий из букеров крупных сетей, которые дают рекомендации Министерству культуры по распределению российских проектов в течение года. Если речь идет о выдаче прокатных удостоверений с лоббированием российских фильмов, то боюсь, как бы не пострадали кинотеатры с частными инвестициями. Я понял бы эти меры, если бы у нас в стране был переизбыток кинотеатров или государственная сеть».



Алексей Рязанцев считает, что в долгосрочной перспективе программы кинофикации, Министерство культуры действительно может задуматься о создании сети государственных кинотеатров. По мнению генерального директора «Каро Премьер», тогда российские фильмы получат 100% гарантию, смогут играть в длительном прокате и получать больше зрителей: «Таким образом, могла бы подняться возрастная аудитория, которая не следит активно за новинками, а ходит в кино «по случаю». Длительная горизонталь проката народного блокбастера в многозальных кинотеатрах – это нормальная букинговая практика».



По мнению программного директора Российского Кинорынка Екатерины Бордачевой, такие отраслевые меры, как открытие новых кинотеатров при поддержке Фонда кино и вовлеченность государства в релизные графики в совокупности сыграли позитивную роль для всей киноиндустрии:

«В этом году 6-7 российских фильмов, начиная с «Экипажа» и заканчивая «Викингом», расчищали вокруг себя пространство и становились «якорными», звёздными проектами для всех кинотеатров. Если со стороны дистрибьютора, крупного или небольшого, есть адекватный подход к эстимейту, маркетингу и роли фильма в бокс-офисе месяца, недели, года и так далее, то и кинотеатр, лучше чувствующий аудиторию, отвечает взаимностью. Вспомним грамотную тактику с точечными превью «28 панфиловцев» за неделю до широкого старта, благодаря которым стал понятен потенциал фильма».



Программный директор Кинорынка также обращает внимание на то, что в индустрии нет ни одной компании, даже маленького нишевого бюро, занимающегося дистрибьюцией, в пакете которого не было бы представлено российское кино: «В этом году все фильмы из программы «Кинотавра», даже включая спорные проекты вроде «Рыба-мечта» или «Чайки», вышли на экраны. Это ещё одно подтверждение тому, что если грамотно планировать прокат и оценивать реальные возможности, то все будет работать».



Рынок. Производство. Кто конкурент?



Непосредственно производства государственная поддержка в Год кино коснулась паузой для возвратной системы финансирования фильмов.



«В отношении производства поддержка государства в Год кино осталась на уровне финансирования, с помощью которого продюсеры могут покрыть 20-40% бюджета фильма. Я думаю, что государство должно прийти к тому, чтобы поддерживать в первую очередь компании, которые себя зарекомендовали, как надежные партнеры, которые возвращают деньги в Фонд, преумножают их, и двигают киноиндустрию вперед. Частных инвестиций на рынке мало, но они есть, и без них мы бы не существовали. В «Защитниках», например, 60% - это возвратные инвестиционные деньги. Теперь частные инвесторы, несколько раз споткнувшись на сотрудничестве с неактуальными продюсерами, начали понимать, с кем работать и в какие проекты вкладываться», - считает Гевонд Андреасян.



Не приходится говорить о конкуренции внутри рынка, потому что российские производители бросают все силы на то, чтобы конкурировать с голливудским продуктом.



«Что касается роста конкуренции на российском рынке, я считаю, что между российскими фильмами ее нет и не должно быть. У российского кино главный конкурент – кино зарубежное, и если мы будем между собой ругаться, то точно проиграем, потому что сейчас индустрия не в лучшем положении», - отмечает Гевонд Андреасян.



Эдуард Пичугин также считает, что конкуренция внутри российского кинематографа фактически невозможна: «Здесь все российские кинопроизводители, продюсеры – товарищи по оружию. Конкурировать с Голливудом сложно, но российские кинопроизводители с каждым годом оттачивают своё мастерство и результаты налицо: в 2016 году в национальном прокате российские фильмы посмотрело рекордное количество зрителей, вышли в прокат замечательные фильмы — «Дуэлянт», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», в скором времени выйдет «Викинг» и многие другие».



Екатерина Бордачева утверждает, что российское кино стало более чутко ориентироваться на аудиторию: кому, что и когда показывать, в каких объёмах и форматах. Она положительно отмечает тенденцию, что появляется больше идеологических фильмов: героические блокбастеры, картины об известных персонах и так далее.

«Все разговоры о том, что в киноиндустрии не хватает профессионалов, идей и сценариев, на мой взгляд, не оправданы. Если у нас, наконец, сформируется пул продюсеров, которые хотят зарабатывать не на производстве, а в прокате, все будет хорошо. К сожалению, пока ситуация обратная», - отмечает Екатерина Бордачева.



Тем не менее, она считает, что в последнее время производство и выпуск российских фильмов все больше соответствует мировым стандартам, в бизнес-жизнь плотно вошёл европейский и американский подход. Он заключается в том, что за меньшие деньги, но с грамотно отработанной концепцией, создаются фильмы и занимают свое пространство в росписи. Те проекты, которые применяют грамотный маркетинг, становятся конкурентоспособным продуктом.



Таким образом, какой бы ни была государственная поддержка, рынок остаётся ответственным за своё развитие.



Государственная политика в Год кино



Самым печальным итогом прошедшего Года кино стало отсутствие системной государственной стратегии развития кинематографии. В результате проблемы, которые требуют комплексного подхода, решаются однобоко или не решаются вовсе. Это касается и уже затронутых вопросов кинофикации малых городов, а также множества других: кинообразования, технологий, профильных СМИ, исследований, международной деятельности и т.д.





Назрела необходимость пересмотра самого понятия «кинематография». Как полагает Олег Березин, классическая схема взаимодействия игроков, то есть цепочка «продюсер – дистрибьютор – кинотеатр», себя исчерпала: «Кроме кинотеатров, у нас есть телевизионные системы коммуникации и онлайн-площадки. Необходимо разрабатывать стратегию развития аудиовизуального рынка с привлечением всех заинтересованных ведомств и игроков: онлайн-кинотеатров, продюсеров, ТВ, дистрибьюторов, кинотеатров».



Гевонд Андреасян положительно оценивает потенциал и востребованность зрителями онлайн-платформ, но считает, что этот рынок структурно находится на стадии становления: «Несмотря на то, что «экранка» по «Землетрясению» появилась в день релиза утром на торрентах, люди пошли в кинотеатры. Зрители стали уважать себя и смотрят фильмы на большом экране или на легальных платформах. Онлайн-площадок много, но я надеюсь, они со временем придут к прозрачности своей деятельности. Также как с обычными кинотеатрами 5-6 лет назад, продюсеры не понимают, что происходит на этом рынке, поэтому работают, в основном, по минимальным гарантиям».



Кардинальных перемен требует ситуация, в которой всё кинопроизводство, финансовые, творческие и технические ресурсы, централизованы в Москве и нескольких других крупных городах. В этом плане позитивным шагом становится проект введения системы ребейтов, общемировая практика компенсации затрат, понесенных организациями кинематографии при производстве фильмов в конкретном регионе. В разных масштабах проект реализуется в Астраханской и Калининградской областях, Приморском крае и Крыму.



Олег Березин считает, что производство должно идти в регионы, стимулируя местные компании и локальную экономику, и только в этом случае возможна коммерческая эффективность и развитие: «Все ресурсы, финансовые и творческие, сосредоточены в Москве. Еще 15 лет назад мы с ведущими кинематографистами обсуждали идею создания региональных кластеров, но этого не произошло. Государственное финансирование необходимо сделать региональным, но не по происхождению денег, а по его расходованию. Часть средств, выделяемых Фондом кино, должно пойти на проекты, основное производство которых будет проходить в Северо-Западном административном округе, в Дальневосточном и т.д. Тем самым мы будем стимулировать сервисные компании, кинокомпании, кинокомиссии в регионах. Пусть финансовый поток будет небольшой, но он начнет работать».

Вся система финансирования кинематографии, по мнению Олега Березина, должна быть изменена: «Нынешняя система государственной поддержки токсична, потому что при финансировании конечного продукта не развивается индустрия в целом. Мы дошли до точки, когда нужно не перекрашивать вагоны метрополитена, а всем заинтересованным игрокам принимать участие в преобразовании отрасли. Нам нужны профессионалы, которые могут дать системные рекомендации. Экспертные советы Фонда кино – хорошая практика, но они не обладают полной властью: почему их решения переутверждаются попечительским советом, Министерством культуры и министром лично?».



Чем запомнился Год кино?



Стала ли индустрия лучше в Год кино? Будут ли эффективны меры государственной поддержки? Удастся ли отечественному кино стать лучше и успешнее в прокате? Как известно, Год кино в России сменяется Годом экологии, и, возможно, в конце 2017 года, эксперты в этой области тоже будут анализировать государственную политику и задаваться глобальными вопросами, на которых нет готовых ответов. Стало ли людям легче дышать в Год экологии? А когда станет? Кто ответственный за воздух?



2016 год, как и любой другой, запомнится каждому игроку индустрии разными достижениями. Мы попросили наших спикеров назвать самые яркие для них события уходящего года.





Эдуард Пичугин:

«2016 год был насыщенным. Ленфильм отметил 120-летие первого киносеанса, который прошел в театре «Аквариум», где сейчас располагается 4 павильон студии. Мы выпустили два полнометражных игровых фильма: «Контрибуция» Сергея Снежкина и дебютную работу Ксении Баскаковой «Птица». Но, конечно, для меня и для «Ленфильма» главное событие года – киностудию посетил Президент России Владимир Путин. Это огромная честь. Кстати, это был первый визит главы государства на киностудию. Мы смогли представить новое оборудование, прошлись по выставочной экспозиции, рассказали об уже реализованных и будущих проектах, посетили кинозал, где показали небольшой ролик о деятельности студии. Именно после этого визита Президент дал поручение о приостановке приватизации государственных киностудий и поручил проработать меры по их поддержке».



Гевонд Андреасян:

«Я отмечу два важных события. Во-первых, это успех «Экипажа», в котором сыграло роль множество факторов. Если бы не этот фильм, российское кино в 2016 году оценивалось суммами 300-500 млн. рублей. «Экипаж» стал примером, к чему надо стремиться. Во-вторых, личной победой для меня, как продюсера и маркетолога, стало то, что мы вместе с Рубеном Дишдишяном смогли вывести на хорошие результаты «Землетрясение». Многие коллеги, восторженно отзываясь о картине, все же прогнозировали нам убытки, поскольку это тяжелейшее кино. Тем не менее, мы смогли правильно преподнести картину, без огромных рекламных бюджетов и поддержки телеканалов, и сборы фильма – это наша победа и победа зрителя».



Рубен Дишдишян:

«Для нашей кинокомпании – это удачный прокат фильма «Землетрясение» и тот «сарафан», который мы получили с первых дней показа, работающий до сих пор».



Сергей Сорочкин:

«Я бы назвал событием появление крупных российских блокбастеров, вроде фильма «Экипаж». Кроме того, результаты некоторых выстреливших зарубежных проектов, на которые никто не делал ставки, вроде «Выжившего»».



Алексей Рязанцев:

«В первую очередь, это объявление 2016 года – Годом кино. То, что в этот год не оправдались пессимистические прогнозы ряда экспертов о том, что отрасль многое потеряет в кризис, народ отвернется от кино, а санкции доберутся до кинопоказа. Наоборот, есть не самые весомые, но всё же заметные результаты по увеличению зрительской аудитории и доходной части. Конечно, она теперь выглядит меньше в иностранной валюте, но выросла в рублевом эквиваленте.

Это был хороший год для «Каро Премьер»: у нас два фильма-миллиардера, большие планы на будущее, в том числе, начало линейки DC Comics, возобновленная вселенная Гарри Поттера во франшизе «Фантастические твари и где они обитают». У компании «Каропрокат» также случился свой рекорд с фильмом «Жених», который по итогам года стал вторым наиболее успешным игровым фильмом, после «Экипажа». Мы отметили 18 лет, и, по-моему, выдающийся результат выражается в сотрудничестве на протяжении такого долгого времени с голливудской студией в практически не изменяющемся составе сотрудников».



Владимир Петелин:

«Для нашей компании самым важным событием стало то, что в состав сети вошло 55 кинотеатров, поддержанных Фондом кино. Это значительное число и серьезная нагрузка для сотрудников. Мы ведем эти кинотеатры, стараемся обучить, подсказать, как запустить кинопоказ и, главное, работать в направлении контроля за 50% долей российского кино».



Екатерина Бордачева:

«Я бы отметила успех российских картин, которые становились лидерами на своих датах: «Экипаж», «Ледокол» и «Дуэлянт», несмотря на многие вопросы, связанные с последним. Можно также привести в пример «Коллектора», который тоже стал явлением для проката».



Олег Березин:

«Кинофикация цирков!»

Автор: Кристина Манжула