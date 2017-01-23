Российское кино усилят протекционизмом

23 января 2017 года в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Года российского кино. Министр культуры Российской Федерации и глава оргкомитета Года российского кино Владимир Мединский рассказал о программах, реализованных за 2016 год, и наметил перспективы дальнейшего развития российского кинематографа.



Также в мероприятии приняли cоветник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин и генеральный директор продюсерской компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов.



Подводя итоги Года российского кино, Мединский выделил четыре важных пункта. Первый – это кинофикация малых городов: «Программа кинофикации малых населенных пунктов проводится впервые за последние 30 с лишним лет. Фонд кино распределил деньги на открытие 437 новых кинозалов в 70 субъектах страны, из них 174 кинозала в 51 субъекте России уже открылись». Министр культуры отметил, что программа доказала свою эффективность, и будет расширена – по его прогнозам, к концу 2018 года откроются 1000 новых залов. Он считает, что новые кинозалы должны появиться как минимум в каждом районном центре.

Вторая важная программа – кинофикация российских цирков. «К настоящему моменту установлено оборудование в 24 цирках, на некоторых площадках уже начались показы», - сказал глава ведомства.

Кроме того, в конце декабря 2016 года в новое здание переехал Музей кино. Мединский выразил надежду, что Музей официально распахнет свои двери для посетителей в июне, во время проведения Московского международного кинофестиваля.

Наконец, были подведены результаты проката российских фильмов в минувшем году. Министр культуры объявил, что доля российского кино в 2016 году достигла почти 18,5%: «И это мы еще не посчитали сборы «Викинга» - если бы мы их учли, то этот показатель составил бы 22-23%». Суммарно отечественные картины заработали 8,6 млрд. рублей (на миллиард рублей больше, чем в 2015 году).



Тем не менее, не все фильмы, на которые возлагались надежды, смогли их оправдать. По словам cоветника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого, некоторые качественные российские ленты недобрали кассу. В пример он привел фильм-катастрофу «Ледокол» и костюмную драму «Дуэлянт». «Мне кажется, что решением такой проблемы в будущем является более тщательная работа со зрителем и грамотная промо-кампания. Но в целом подобные вещи – это нормальное явление. Не каждый фильм становится событием», - прокомментировал Толстой.



Говоря о работе Фонда кино в 2016 году, его исполнительный директор Антон Малышев выделил два момента – открытие кинозалов в малых городах, на чем уже подробно остановился Владимир Мединский, и запуск мобильного приложения ЕАИС. Последняя инициатива позволила увеличить прозрачность данных о кассовых сборах. «Скачать созданное нами приложение и наблюдать за сборами того или иного фильма ежедневно, в режиме реального времени, может любой желающий. Так, данные ЕАИС свидетельствуют о том, что во время Новогодней битвы 67% зрителей выбрали российское кино», - сказал глава Фонда кино.



Его поддержал генеральный директор продюсерской компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов: «ЕАИС – это очень важное начинание. Фонд кино дал нам градусник, и теперь мы точно знаем, какая у нас погода». Продюсер добавил, что очень важно укреплять бренд «российское кино», и для этого необходимо преодолеть недоверие зрителя, и это «командная игра», в которой принимают участие все российские кинематографисты. В свою очередь, генеральный директор кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин высказался, что ведется системная работа по продвижению российских фильмов и привлечению зрителей в кинотеатры для просмотра отечественных картин, и он уверен, что «в 2016 году бренд «российское кино» прозвучал очень громко».



Итог встрече подвел Владимир Мединский – говоря о задачах развития кинематографа в 2017 году, он выделил шесть приоритетных направлений:

1. Борьба с пиратством.

2. Усиление протекционизма (конкретные меры пока озвучены не были).

3. Развитие сети кинопоказа в регионах.

4. Усиление и ужесточение экспертизы проектов, претендующих на поддержку Министерства культуры и Фонда кино.

5. «Расчищение» сетки проката для самых перспективных отечественных релизов.

6. Создание фильмов-событий.