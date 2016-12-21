Российское кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года

В конце 2016 года интернет-портал «ПрофиСинема» по традиции подводит итоги уходящего года, публикуя серию статей, посвященных разным аспектам кинобизнеса. В ближайшее время мы систематизируем кассовые показатели зарубежных фильмов, вышедших в российский прокат, проанализировав самые громкие истории успеха и поражения, а также расскажем об итогах мероприятий и инициатив, реализованных в рамках Года российского кино. В первой статье из цикла читайте о том, как выступили российские картины в прокате.

Самые кассовые российские фильмы 2016 года*:

* - по данным на 20 декабря 2016 года.

** - для релизов компании UPI в графе Экраны указано количество кинотеатров.



Из 121 российского релиза 2016 года (115 лент вышли в прокат на момент публикации, еще 6 стартуют в кинотеатрах до конца декабря), заветная цифра в миллиард рублей покорилась только «Экипажу» (в 2015 году картин-миллиардников не было, а в 2014 году эту отметку удалось преодолеть лишь «Вию»).



В целом для российских картин, вышедших в кинопрокат, за последний год возросли такие показатели, как сборы (более чем на миллиард рублей), посещаемость (количество купленных билетов более чем на 3 млн. превысило аналогичный показатель прошлого года) и средняя цена на билет. Наибольшее влияние на показатель сборов российских фильмов оказал «Экипаж» - на его долю приходится почти 17% посещений отечественных картин. Фильм вышел в формате IMAX, что сказалось на стоимости его билетов (цена билета для отечественных картин по сравнению с 2015 годом значительно возросла из-за того, что в прошлом году российские фильмы-лидеры по посещаемости не прокатывались в формате IMAX).



Что касается жанровой специфики самых кассовых российских картин 2016 года, то можно сказать, что уходящий год прошел под знаком масштабных высокобюджетных лент. К этой категории можно отнести сразу пять проектов: «Экипаж», «Дуэлянт», «28 панфиловцев», «Ледокол», «Мафия: Игра на выживание». Каждый из них имеет свои особенности.



«Экипаж» - фильм-катастрофа с большим количеством экшена, трюковых сцен и визуальных эффектов, которые несмотря на критику их неправдоподобности, работали на зрелищность картины, что и позволило «Экипажу» занять лидирующую позицию в рейтинге.

«Дуэлянт» - костюмная историческая драма, обладающая ярким визуальным миром.

«28 панфиловцев» - военная драма, ставшая одним из самых успешных краудфандинговых проектов в истории российской киноиндустрии и получившая неофициальный статус «народного кино».

«Ледокол» - фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях.

Обилие визуальных эффектов характеризует и фантастический экшн «Мафия: Игра на выживание».



Традиционно в числе лидеров – комедии, и в этом году их четыре: «Самый лучший день», «Жених», «День выборов 2» и «Страна чудес». «Самый лучший день» является в своем роде экспериментом – создатели позиционировали его как «первую караоке-комедию», и креативная рекламная кампания смогла привлечь достаточное число зрителей. «Жених», который должен был выйти в мае и носивший первоначальное название «Майские», оказался в прокате в сентябре, но смена названия и даты, по мнению экспертов, лишь пошли ему на пользу. Картина является комедией в чистом виде, равно как и день «День выборов 2». Оба проекта объединяет то, что главные роли в них исполнили признанные звезды комедийного жанра – Сергей Светлаков и участники Квартета И соответственно. Фильм «Страна чудес» - комедийный альманах о приключениях россиян под Новый год.



Остается востребованной и анимация – и хотя в ТОП-10 уходящего года всего одна анимационная картина (напоминаем, что в 2015 году их было две) - «Иван Царевич и Серый Волк 3», стоит учесть, что она расположилась на втором месте.



При этом всего две картины относятся к франшизам (в прошлом году их было 5): «Иван Царевич и Серый Волк 3» и «День выборов 2», что позволяет говорить о некотором сдвиге в сторону оригинального контента.



В ТОП 25 самых кассовых российских фильмов за последние 10 лет вошли две новые картины – «Экипаж» (второе место) и «Иван Царевич и Серый Волк 3» (15-е место). Лидерство в этом рейтинге за собой сохраняет «Сталинград».



Общие сборы ТОП 10 российских картин составили 5 млрд. 513 млн. рублей (по данным на 20 декабря 2016), что на полтора миллиарда выше показателя предыдущего года. В то же время на ТОП 10 зарубежных лент в российском прокате пришлось 15 млрд. 671 млн. Таким образом, доля самых кассовых отечественных лент 2016 года составила 35,1% от топовой десятки самых кассовых зарубежных картин, вышедших за этот же период.









В ТОП 10 фильмов в российском кинопрокате по итогам уходящего года (с учетом иностранных фильмов) всего одна российская картина, а именно «Экипаж», расположившаяся на пятом месте. В ТОП 20 два российских фильма: «Экипаж» и анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (20 позиция рейтинга).



В ТОП 25 самых кассовых фильмов в российском прокате за последние 10 лет (с учетом иностранных фильмов) вошли семь отечественных картин, в том числе «Экипаж», который занял 18-е место (в 2015 году ни одному отечественному проекту не удалось попасть в этот рейтинг).

ТОП-10 фильмов-лидеров по количеству копий в дебютный уикенд*

* - по данным на 20 декабря 2016 года.



Из 10 картин, расписанных максимально широко, семь вошли в ТОП-10 самых кассовых российских картин года: «Экипаж», «Дуэлянт», «Жених», «Иван Царевич и Серый Волк 3», «Самый лучший день», «Мафия: Игра на выживание» и «Ледокол», при этом лидер по кассовым сборам занимает первое место и по количеству копий. Однако статистика в очередной раз демонстрирует, широкая роспись – еще не гарантия большого бокс-офиса. К примеру, анимационная лента «Крякнутые каникулы», занимающая восьмое место по количеству копий, не вошла не только в десятку, но и двадцатку самых кассовых фильмов. Еще один анимационный проект - «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение», расписанный еще шире (3 место), по величине сборов среди российских картин занимает 18 место. Возможно, в дальнейшем продюсерам и дистрибьюторам стоит учитывать, что анимационный контент не всегда требует максимально широкой росписи.



Если же говорить о противоположном полюсе – максимально узком, или микропрокате (до 10 копий), то в такой точечный прокат вышли 15 картин (на одну позицию меньше, чем в 2015): «Бабоньки» (Самокат, 1 копия), «Пессимист» (Самокат, 1 копия), «Маша и медведь. Как хорошо мы подружились!» (КиноДетство, 1 копия), «Наган» (Самокат, 1 копия), «Карусели 2» (Самокат, 1 копия), «Птичка» (Самокат, 2 копии), «Инсайт» (Самокат, 3 копии), «Ближе, чем кажется» (Молодежные инициативы, 4 копии), «Первая мировая война. WWI» (Московское Кино, 5 копий), «Психи» (Самокат, 6 копий), «Русские евреи. Фильм первый. До революции» (ЦДК, 7 копий), «Прикосновение ветра» (Парадиз, 7 копий), «Кавказское трио» (Люксор, 8 копий), «Эликсир» (Reflexion Films, 9 копий), «Тайна Снежной королевы» (Московское Кино, 10 копий). Половина из представленных в списке лент прокатывались самокатом (тип дистрибьюции, когда прокатчиком выступает производящая компания), чем и обуславливается небольшое число копий.



Фильмы-лидеры по наработке на экран*

* - по данным на 20 декабря 2016 года.

** - для фильмов компании UPI в графе Экраны указано количество кинотеатров.



В список лент, показавших лучшую наработку на экран, вошли восемь картин из ТОП-10 по суммарным сборам: «Экипаж», «Самый лучший день», «Иван Царевич и Серый Волк 3», «День выборов 2», «28 панфиловцев», «Ледокол», «Страна чудес» и «Жених». Также в рейтинге оказалась семейная комедия «СуперБобровы» и один релиз микропроката – документальная лента «Русские евреи. Фильм первый. До революции».







В январе доля российского кино достигла своего пикового значения в этом году – 36,2%. Это стало возможным благодаря тому, что в числе самых кассовых фильмов месяца было две российских картины, из которых наибольший вклад в долю отечественного кино внесла анимационная комедия «Иван Царевич и Серый Волк 3». В феврале этот показатель упал до 16,3% от общего бокс-офиса месяца и держался на том же уровне до апреля, пока кривая не поползла вверх благодаря старту «Экипажа». Фильм-катастрофа Николая Лебедева в апреле и мае удерживал звание самой кассовой картины месяца, но в мае общая доля российского кино стала снижаться, пока в июле не достигла минимальной отметки за год – 1,4% – в этом месяце в прокат не выходило ни одной отечественной картины, которой удалось бы собрать адекватную кассу (в этот период в ТОП-10 самых кассовых картин за уикенд несколько недель подряд не было ни одной российской ленты). Однако в сентябре благодаря старту «Жениха» значение повысилось до 20,4%, после чего в октябре и ноябре оно плавно снижалось. Самым кассовым российским релизом октября стал фильм-катастрофа «Ледокол», а в ноябре это звание перешло к военной драме «28 панфиловцев».



Фестивальные хиты в прокате



Три главных фестивальных хита уходящего года: «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Зоология» Ивана И. Твердовского и «В лучах солнца» Виталия Манского в российском прокате заработали суммарно 18,9 млн. рублей. Из них 14 821 832 руб. пришлись на кассу «Ученика», 968 858 руб. – на «Зоологию» и 3 118 638 руб. – на «В лучах солнца». Что же касается участников и призеров главных российских киносмотров – «Кинотавра» и Московского кинофестиваля – то среди них наибольших успехов в прокате добилась комедия «Хороший мальчик», собравшая 75 017 331 руб. Но тут следует учесть, что фильм Оксаны Карас, завоевавший Гран-при «Кинотавра», нельзя в полной мере отнести к фестивальному кино. Скорее, его можно охарактеризовать как арт-мейнстрим. Равно как и бенефис Константина Хабенского в фильме «Коллектор», за главную роль в котором он удостоился приза «Кинотавра». Этот монофильм режиссера Алексея Красовского собрал в прокате 45 949 577 руб. Другие картины, фестивальная жизнь которых также началась с участия в программе «Кинотавра» впоследствии также обрели дистрибьюторов и добрались до больших экранов. «Тряпичный союз» Михаила Местецкого заработал 1 955 516 руб., документальная картина Сергея Мирошниченко «Кольца мира» - 873 368 руб., а драма Александра Котта «Инсайт» - 100 805 руб. Ленты, чьи премьеры состоялись на Московском кинофестивале, собрали: «Монах и бес» - 4 492 254 руб. и «Тэли и Толи» - 1 301 350 руб.

Фестивальное кино по определению ориентировано на ограниченную аудиторию. Для дистрибьюторов такие фильмы являются в большей мере имиджевыми, нежели бизнес проектами.



«Текущий год отличился выходом большого количества отечественных фильмов-событий, благодаря которым, по расчётам Минкультуры, доля российского кино в прокате по итогам года должна достичь 20%. Чего стоит один только выход в прокат кинокартины «Экипаж», сумевшей ворваться в двадцатку самых кассовых фильмов, когда-либо прокатываемых на территории РФ!» , - подводит итоги кинопрокатного года исполнительный директор компании Movie Research Александр Лужин.



Новогодняя битва приближается



Самое любимое время для выпуска российских блокбастеров у продюсеров - конец года, отсюда и высокая конкуренция, которая становится особенно острой в период новогодних праздников (не случайно за этим периодом закрепилось название «Новогодняя битва»). Однако в этом году ситуация изменилась. В период 29 декабря – 1 января в кино стартуют только три отечественных фильма широкого проката («Викинг», «Снежная Королева 3: Огонь и Лед», «Три Богатыря и Морской Царь»), в то время как в прошлом их было шесть («Срочно выйду замуж», «Мафия: Игра на выживание», «Страна чудес», «Иван Царевич и Серый Волк 3», «Млечный путь» и «Богатырша»).



С чем же связано сокращение количества релизов в этом году?

«Слабым фильмам не место в этой битве, они получают маленькое количество сеансов и явно не добирают по сравнению с ситуацией, если бы они выходили в другое время. В этот период на экран пытаются вывести наиболее сильные фильмы, имеющие высокий кассовый потенциал. В прошлом году в прокат вышли фильмы-середнячки, и они ожидаемо не добрали кассу. Так что это вполне нормально, что такого большого количества фильмов сейчас в прокате нет» , - комментирует Александр Лужин.



29 декабря на экраны выйдут три новых российских фильма, а также релиз ограниченного проката – французская комедия «3 счастливых поросенка». Кроме того, на второй неделе продолжат работать «Пассажиры», «Ёлки 5» и «Дед Мороз. Битва Магов». Но особого противостояния не получится – лидером проката в период Новогодних праздников вполне предсказуемо станет «Викинг». Масштабная рекламная кампания фильма началась в сентябре, ее пик пришелся на середину декабря. В рамках промо-кампании выходит книга в издательстве Эксмо, а в московском метрополитене запущен тематический квест. Более того, «Викинг» стал первым российским релизом, в продвижении которого задействована новая технология – виртуальная реальность (VR). Любопытно и то, что картина выходит в прокат в двух возрастных рейтингах: 12+ и 18+. Александр Лужин считает, что «Викинг» станет фильмом-событием и соберет кассу, близкую к кассе «Экипажа».



По прогнозам исполнительного директора компании Movie Research, два других российских релиза - «Снежная Королева 3» и «Три богатыря и морской царь» - будут востребованы у семейной аудитории. «Три богатыря…» могут рассчитывать на сборы более 800 млн. рублей, а «Снежная королева 3» - на кассу в районе 400 млн. рублей. У «богатырской» франшизы позиции более крепкие – ее предыдущие выпуски (такие, как «Три богатыря и Шамаханская царица», «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря: Ход конем») традиционно выходили под Новый Год, собирая приличную кассу. И это не считая других анимационных картин производства студии «Мельница» и компании СТВ (таких, как «Иван Царевич и Серый Волк» и два его сиквела, «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и т.д.), которые также работают на имидж бренда и стабильно привлекают зрителей в кинотеатры под Новый год. У «Снежной королевы» нет такой истории за плечами, это более молодой бренд, аудитория у которого не такая широкая, как у продукции студии «Мельница».



С большой долей вероятности можно говорить о том, что «Викинг» останется лидером и на второй неделе проката. Картины «Кредо убийцы», «Монстр-траки» и «Без тормозов» не смогут подвинуть фильм Андрея Кравчука с пьедестала, и он продолжит свое победное шествие по кинотеатрам. По сути, Новогоднюю битву в этом году можно считать сугубо номинальной, поскольку биться с «Викингом» не может ни один релиз.



«В будущем году кассовые сборы российских фильмов останутся на уровне этого года, как и доля российского кино: я не думаю, что в 2017 произойдёт сколько-нибудь значительный рост рынка, а доли останутся примерно такими же» , - прогнозирует исполнительный директор компании Movie Research Александр Лужин.



Благодарим за помощь в подготовке материала коллег, партнеров и друзей из компаний UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Премиум Фильм, Экспонента, а также из Фонда кино (ЕАИС) и компании Movie Research.

Автор: Фаина Фардо