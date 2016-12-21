Российский блок производства анимационного фильма «Гурвинек и волшебный музей» завершен

В декабре 2016 года кинокомпания «КиноАтис» завершила работу над новым полнометражным анимационным фильмом «Гурвинек и волшебный музей», который производится совместно с чешской компанией «Rolling Pictures, spol. s r.o.» и бельгийской студией «Grid Animation». Мультфильм стал первым масштабным анимационным копродукционным проектом, в производстве которого принимает участие отечественная студия. С российской стороны продюсерами выступают Сергей Зернов и Вадим Сотсков.





«Совместное производство – тяжелый процесс, потому что решения многих вопросов затягиваются из-за трехсторонних проблем. В копродукции нужно учитывать временной люфт и увеличивать сроки производства. Тем не менее, результат стоил всех трудностей: совместный бюджет позволил сделать проект очень качественно, проработать его детально, а также приложить совместные усилия к продвижению», - рассказывает Вадим Сотсков, генеральный продюсер «КиноАтис».



Сотрудники «КиноАтис» воплотили в трёхмерном пространстве историю и персонажей мультфильма по эскизам коллег из Чехии. Теперь материал отправляется на бельгийскую студию «Grid Animation» на рендеринг и композитинг. После этапа пост-продакшена «КиноАтис» планирует перемонтировать версию для российского проката, а также сделать озвучку мультфильма с участием известных актёров.





Российский релиз «Гурвинек и волшебный музей» планируется на весну 2017 года. Анимационный фильм будут представлять на 102 Российском Кинорынке, а также Каннском кинорынке Marche du Film.



«Я думаю, что в Европе его ждёт успех, потому что фильм европейский по ментальности. Но и в России он тоже будет понятен. Сейчас мы находимся в поиске прокатчика. Как показывает практика, лучших результатов в прокате добиваются те фильмы, в которые дистрибьютор верит, а не просто формально отрабатывают», – отмечает Вадим Сотсков.





Режиссёром с российской стороны выступила одна из создателей знаменитой анимационной франшизы «Белка и Стрелка», Инна Евланникова, за плечами которой также работа в зарубежной компании – Varga Studio (Венгрия).



«Опыт в международных проектах очень помог мне сделать фильм «Гурвинек и волшебный музей». Мы работали с чешским продюсером Мартином Котиком, дорабатывали и меняли части истории. Честно говоря, у нас возникли некоторые расхождения в видении, поэтому, скорее всего, фильм будет немного изменен при финальном монтаже. Тем не менее, сотрудничество с европейскими производителями – хороший опыт для нашей студии, который положительно скажется на результате: коллеги очень дотошны и уделяют внимание каждой детали», - рассказывает Инна Евланникова.





В красочном мире мультфильма «Гурвинек и волшебный музей» встретятся яркие российские и иностранные персонажи, которые подарят зрителям увлекательное 3D-приключение и вернут веру в дружбу и семейные ценности.



У проекта интересная предыстория. В советское время было два очень популярных детских журнала: «Мурзилка» и «Веселые картинки». Одним из героев журналов и был Гурвинек – чех по происхождению. Впервые персонаж, созданный знаменитым кукловодом Йосефом Скупой, появился в Чехословакии еще в двадцатые годы прошлого века и быстро завоевал популярность среди чешских детей. Подобно нашему Петрушке, Гурвинек был постоянным героем кукольных постановок в театрах. С появлением мультипликации он стал персонажем чешских мультфильмов, постепенно получив известность и в СССР. Новый международный проект, создаваемый признанными российскими и зарубежными мастерами анимации, призван поведать увлекательную историю и подарить зрителям незабываемое 3D-приключение. Тем не менее, в продвижении создатели проекта не собираются делать акцент на том, что Гурвинек – советский герой. Скорее всего, анимационный фильм будет переименован в российском прокате.