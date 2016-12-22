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В Коврове открылся первый цифровой суперкинотеатр с технологией RealD 3D



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22.12.2016 16:21:00

22 декабря 2016 года в Коврове состоялось открытие первого цифрового многозального суперкинотеатра с технологией RealD 3D в ТРЦ «Ковров Молл», самом крупном современном торгово-развлекательном центре города Коврова. Он стал 39-м кинотеатром Национальной сети Синема Парк. Теперь киносеть объединяет 350 кинозалов в 23-х городах России. 

Кинотеатр выполнен в новой ультрамодной дизайн-концепции современного кинолофта, которая была специально разработана для Коврова московской креативной командой архитекторов. Она органично сочетает в себе модный интерьер и кинозалы с последними технологиями, обеспечивающими высокое качество звука и изображения, а также отдельные тематические зоны отдыха. 

Синема Парк в Коврове

Всего на площади более 1500 кв.м. разместились 4 кинозала, оборудованные технологией RealD, а также специальный детский зал KIDS, оснащенный игровой комнатой для максимально комфортного отдыха маленьких гостей и их родителей. Комфортные кресла в кинозалах разработаны и изготовлены специально для сети Синема Парк. Особое внимание будет уделено людям с ограниченными физическими возможностями. В каждом кинозале предусмотрены специальные места для маломобильных групп.

«Мы счастливы завершить этот год долгожданным открытием в Коврове, особенно приятно, что Синема Парк – это первый современным кинотеатр в городе. Для нас этот проект, в том числе выполняет социальную миссию – дарить эмоции, общение, а главное, возможность смотреть одними из первых на большом экране мировые кинопремьеры, – отмечает Надежда Баимбетова, директор Департамента маркетинга Национальной сети кинотеатров Синема Парк. – При создании концепции  нового кинотеатра мы ориентируемся на очень требовательного зрителя, и нам неважно, живет он в огромном мегаполисе или в небольшом городе. География нашей сети раскинулась от Калининграда до Красноярска и во всех кинотеатрах городах нашего присутствия мы обеспечиваем одинаково высокий уровень безупречного сервиса, инновационного кинопоказа и насыщенного репертуара по разумной цене».

Новая поляризационная технология 3D-проекции RealD является одной из самых востребованных и популярных в мире. Благодаря специальным серебряным экранам достигается высокая яркость и чёткость изображения. Для кинопросмотра используются особые поляризационные RealD очки, в которых не происходит раздвоение изображения, а стереоэффект сохраняется при любых наклонах головы благодаря круговой поляризации света. Картинки на киноэкране для правого и левого глаза меняются со скоростью 144 кадра в секунду, по 72 кадра в секунду для каждого глаза. 

«Мы очень рады открытию нового суперкинотеатра Синема Парк и гордимся тем, что все его кинозалы оснащены передовыми технологиями кинопоказа RealD. У зрителей Коврова есть уникальная возможность смотреть фильмы на специальном серебряном экране с высокой яркостью и чёткостью изображения, достижимыми только при использовании 3D-технологии RealD, а также совершенным трёхмерным звуком», – отмечает Евгений Лебедев, генеральный директор RealD Russia.



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