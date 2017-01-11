Константину Хабенскому – 45 лет

Сегодня, 11 января 2017 года 45-летний юбилей отмечает актер Константин Хабенский, популярность которому принес сериал «Убойная сила», а также фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор».



В 1995 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, с 1993 — СПбГАТИ) (мастерская В. М. Фильштинского), после был принят в Экспериментальный театр «Перекрёсток», где прослужил один год. В 1996 году Хабенский перешёл в московский театр «Сатирикон» им. А. И. Райкина. Сегодня Константин Хабенский состоит в труппе МХТ им. Чехова.



Популярность Хабенскому принес сериал «Убойная сила», а также фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Актер много работает в кино: наиболее примечательными его работами последних лет являются ленты «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение», «Выкрутасы», «Географ глобус пропил», «Хороший мальчик», «Коллектор» и другие.

В 2017 году в российский прокат выйдет несколько кинокартин с участием Константина Хабенского, среди которых – сразу две ленты из списка самых ожидаемых фильмов года: «Время первых» и «Селфи».

Первая из картин рассказывает о том, как в разгар Холодной войны две супердержавы – СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Фильм «Селфи» повествует о жизни успешного телепродюсера и писателя, у которого однажды появился двойник, да такой умелый, что никто вокруг не заметил подмены, и оригинальный персонаж вдруг, в один миг лишился всего.



Кроме того, Хабенский активно занимается общественной деятельностью. В 2008 году он создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года Константин начал открывать студии творческого развития по всей России.