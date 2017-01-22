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«Логан»: Время прощаться с Росомахой



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22.01.2017 08:55:00

2 марта 2017 года в российский прокат выходит фантастический экшн «Логан» с Хью Джекманом в главной роли (дистрибьютор – 20 Век Фокс). В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, которая планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни. Смотрите новый трейлер заключительного фильма об одном из любимейших супергероев вселенной Marvel.




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Фильм: «Логан (Росомаха 3)»  

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