«Логан»: Время прощаться с Росомахой

2 марта 2017 года в российский прокат выходит фантастический экшн «Логан» с Хью Джекманом в главной роли (дистрибьютор – 20 Век Фокс). В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, которая планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни. Смотрите новый трейлер заключительного фильма об одном из любимейших супергероев вселенной Marvel.



