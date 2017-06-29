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«Ленфильм» открывает представительство в Калининградской области



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29.06.2017 12:06:00

28 июня 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча, по итогам которой глава Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин заключили соглашение о намерениях. Согласно подписанному документу, стороны выстраивают уникальный формат взаимодействия старейшей кинокомпании России с субъектом федерации – создании калининградского представительства «Ленфильма». Киностудия планирует организовать в регионе собственную современную кинопроизводственную базу, способную обслуживать кино и телепроекты проекты любой сложности. В соглашение также включен пункт об организации показа фильмов в кинотеатрах Калининградской области.

заключение соглашения о намерениях между Ленфильмом и Калининградской областью

Власти региона высоко оценивают потенциал партнёрства с «Ленфильмом». «Это легендарный бренд в российском кинематографе, знак качества настоящего, хорошего кино. С приходом «Ленфильма» в регион мы делаем большой шаг вперёд на пути развития собственной киноиндустрии - современной креативной отрасли, способной «генерить» новые рабочие места, смежные бизнесы, продвигать туристическую привлекательность Янтарного края», - прокомментировал соглашение Антон Алиханов.

В свою очередь, «Ленфильм» привлекают условия работы в самом западном регионе России. «Калининградская область обладает ценным для кинематографа историко-культурным колоритом, атмосферой прибалтийской территории. Но главное, в регионе действует многоуровневая эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, запущена система рибейтов; кинематограф получает приоритетное внимание со стороны властей региона. Это хорошая площадка для старта взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Эдуард Пичугин.

заключение соглашения о намерениях между Ленфильмом и Калининградской областью

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов. Теперь кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съемки своих фильмов территорию региона. Около 20% этих выплат обеспечивает бюджет Калининградской области. В 2017 году на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.

В этом году в Калининградской области ведутся съемки двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города балтийского побережья выбраны для съемок драмы-детектива «Пробуждение» с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы «Жёлтый глаз тигра».

В июне этого года к развитию киноиндустрии в Калининградской области также присоединилась компания «Киноквант» Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Она планирует заниматься в регионе производством собственных телевизионных и кинематографических фильмов и организовать в Калининграде детско-юношескую киношколу.

заключение соглашения о намерениях между Ленфильмом и Калининградской областью



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