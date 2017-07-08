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Карену Шахназарову – 65 лет!



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08.07.2017 08:36:00

Сегодня, 8 июля 2017 года свой 65-летний юбилей отмечает режиссёр, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Карен Георгиевич родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. В 1975 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Таланкина. У этого же режиссёра Карен Шахназаров работал ассистентом на съёмках фильма «Выбор цели».

Дебютировал в кино в 1979 году картиной «Добряки». В 1980 году по его сценарию была поставлена лирическая комедия «Дамы приглашают кавалеров».

кадр из фильма Мы из джаза

Широкую известность Карену Шахназарову как режиссёру и сценаристу принёс вышедший в 1983 году на экраны СССР музыкальный фильм «Мы из джаза». Эта лента, названная по опросу читателей журнала «Советский экран» лучшим фильмом года, была удостоена также нескольких международных призов. 

кадр из фильма Курьер

Среди других известных лент Шахназарова – фильмы «Зимний вечер в Гаграх» (1985), «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988), «Всадник по имени смерть» (2004), «Исчезнувшая империя» (2007) и «Палата №6» (2009). Его последним проектом, вышедшим на экраны, в настоящий момент является экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина. История Вронского».

С 1998 года является генеральным директором киноконцерна «Мосфильм», с 2008 года — член попечительского совета Высшей школы телевидения МГУ.



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