Зрители выбирают фильм для показа на «Ночи кино»

27 августа 2017 года во второй раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой ночью по всей стране пройдут бесплатные показы российских фильмов. В этом году Фонд кино и Министерство культуры решили предоставить зрителям выбор, какие картины они хотят смотреть на большом экране. Интернет-голосованием до 25 июля определяются три победителя.



Каждый может проголосовать за любое количество лент.



Среди претендентов — 15 российских фильмов последних лет. Лидеры голосования на текущий момент — «Время первых» Дмитрия Киселёва, анимационный фильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», «Ледокол» Николая Хомерики, «Экипаж» Николая Лебедева. Самым меньшим успехом пользуются «Ёлки 5», набравшие всего 49 голосов на момент публикации, и «Смешарики: Легенда о золотом драконе», хотя в прошлом году этот мультфильм победил в голосовании.



В прошлом году зрители выбрали для бесплатного показа в рамках «Ночи кино» три фильма — «Легенда №17» Николая Лебедева, «Батальонъ» Дмитрия Месхиева и «Смешарики. Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова.