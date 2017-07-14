    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

Зрители выбирают фильм для показа на «Ночи кино»



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу
14.07.2017 10:40:00

27 августа 2017 года во второй раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой ночью по всей стране пройдут бесплатные показы российских фильмов. В этом году Фонд кино и Министерство культуры решили предоставить зрителям выбор, какие картины они хотят смотреть на большом экране. Интернет-голосованием до 25 июля определяются три победителя.

Каждый может проголосовать за любое количество лент.

Среди претендентов — 15 российских фильмов последних лет. Лидеры голосования на текущий момент — «Время первых» Дмитрия Киселёва, анимационный фильм «Снежная королева 3: Огонь и лед», «Ледокол» Николая Хомерики, «Экипаж» Николая Лебедева. Самым меньшим успехом пользуются «Ёлки 5», набравшие всего 49 голосов на момент публикации, и «Смешарики: Легенда о золотом драконе», хотя в прошлом году этот мультфильм победил в голосовании.

В прошлом году зрители выбрали для бесплатного показа в рамках «Ночи кино» три фильма — «Легенда №17» Николая Лебедева, «Батальонъ» Дмитрия Месхиева и «Смешарики. Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова.



Просмотров: 206   |      


Фильм: «Время первых»  Фильм: «Ледокол»  Фильм: «Снежная Королева 3: Огонь и Лед »  Фильм: «Экипаж»  

Все новости о фильмах

16.05.2017Итоги уикенда с 11 по 14 мая 2017: «Меч короля Артура» одолел межгалактическую команду Marvel
11.05.2017Итоги уикенда с 4 по 7 мая 2017: «Стражи Галактики 2» захватили кинотеатры
03.05.2017Итоги уикенда с 27 по 30 апреля 2017: «Форсаж 8» не сдает позиций уже третью неделю
25.04.2017Итоги уикенда с 20 по 23 апреля 2017: «Форсаж 8» не уступает
18.04.2017Итоги уикенда с 13 по 16 апреля 2017: «Форсаж 8» обогнал «Время первых»
13.04.2017«Время первых»: Киносети снижают число сеансов, а Миронов хочет снять сиквел
11.04.2017Итоги уикенда с 6 по 9 апреля 2017: «Босс-молокосос» уступил космонавтам
10.04.2017«Время первых» - не самый удачный старт проката
30.03.2017Релиз «Форсажа 8» переносить не будут
28.03.2017Киносети обещают снять с проката «Время первых», если выход «Форсажа 8» отложат

Все статьи по теме Фонд кино

06.07.2017Фонд кино потребовал у Enjoy Movies возврат средств через суд
05.07.2017Касса отечественного кинопроката: Итоги первого полугодия 2017 года
01.07.2017Отчет Фонда кино за 25 неделю 2017 года: Рекордов нет, падения - тоже
24.06.2017Отчет Фонда кино за 24 неделю 2017 года: Посещаемость кинотеатров оставляет желать лучшего
23.06.2017Фонд кино поддержал 16 проектов компаний-лидеров

Все статьи по теме Министерство культуры РФ

13.07.2017Минкульт отклонил больше сотни заявок неигровых фильмов
12.07.2017Минкульт раздал субсидии дебютантам
12.07.2017Господдержка для детского кино
12.07.2017Итоги конкурса Минкульта среди авторских и экспериментальных проектов
06.07.2017У «Александра Невского» и «Андрея Рублева» теперь есть субтитры и тифлокомментарии

  Новости кино



 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006