Что-то реальное: в прокат выходит «Дюнкерк» Кристофера Нолана

20 июля 2017 года прокат выходит военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. История, основанная на реальных событиях времен Второй мировой о массовой эвакуации частей союзных войск, блокированных немцами на побережье Франции, на территорию Великобритании. Для Нолана это один из немногих фильмов, снятых о чем-то реальном, а не о том, что происходит в голове у его героя, в космосе или во вселенной DC. Для Warner Bros. - риск и эксперимент, а для молодых актеров, которые отодвинули на второй план Тома Харди и Кеннета Брана - отличный шанс. В общем, явление, интересное с разных сторон.



Битва за прокат

Американский Forbes замечает, что июль считался хорошим временем для Warner Bros. Действительно, именно в это время студия выпускала некоторые свои хиты – три фильма из восьми о Гарри Поттере (в том числе и последний), «Темный рыцарь», «Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Правда, в последние годы все несколько изменилось. В 2015-ом студия сдвинула «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» на весну 2016-го. И в середину лета тогда вклинился Disney с «Человеком-муравьем», на июль 2019-го он планирует и «Короля-Льва».

Причина выпуска «Дюнкерка» сейчас, во многом, это как раз сам Нолан, который не верит, что летний блокбастер должен обязательно быть сиквелом или супергеройским фильмом. Пока прокатные перспективы таковы: «Дюнкерк», в первый уикенд в Северной Америке способен заработать, по разным оценкам, от 30 до 40 млн. Это может стать самым скромным стартом для автора со времен «Престижа» 2006 года.

Нолан рассказывал романтическую историю о том, что фильм он задумал четверть века назад, когда со своей будущей женой Эммой Томас на яхте их приятеля переплывали Ла-Манш. Но ему понадобилось сначала стать тем, кем он является сегодня, чтобы студия позволила ему снять это кино. Про войну, но не про американцев, и при этом с американским в смысле размера бюджетом. Студия рискует, и кое-какие риски минимизированы. Это самый короткий фильм Кристофера Нолана (всего 106 минут), по словам автора, он стремился к тому, чтобы дать зрителю интенсивный опыт и «продавал» идею студии, как намерение отправить зрителя в воздух, в воду и на песок побережья, заставить его почувствовать все на себе.





В ролях фигурируют знаменитости типа Тома Харди, Киллиана Мерфи и Кеннета Брана, но они на втором плане. На первом - совсем молодые актеры. Сыгравший главную роль 19-летний Фьон Уайтхед еще полтора года назад работал в лондонской кофейне, регулярно ходил на прослушивания, но в его фильмографии была всего одна роль в телесериале. Сегодня он уже заявлен на следующем проекте и будет работать вместе со Стэнли Туччи и Эммой Томпсон. Правда, стремление минимизировать риск не сказалось на гонораре режиссера – пишут, что он составит 20 млн. долларов, не считая отчислений.

«Дюнкерк» - это чуть ли не единственный крупный проект Warner Bros. в 2017 году, который имеет отношение к реальности (для сравнения, 2017 год для студии – это «Чудо-женщина», «Лига справедливости», «Меч короля Артура», «Бегущий по лезвию 2049», «ЛЕГО Ниндзяго фильм», «Конг: Остров черепа»). Студия продвигает его в том числе и как фильм, который будет показываться в кинотеатрах IMAX с пленки 70 мм. Отрывок фильма (около 7 минут) показали зрителям в некоторых кинотеатрах США перед премьерой фильма «Изгой Один: Звездные войны. Истории». Нолан – известный адпет пленки и большую часть фильма снимал 2D-камерами IMAX с высоким разрешением. В итоге фильм будет показан с пленки в 125 кинотеатрах мира. За последние четверть века это самый широкий выпуск такого рода. В наши времена растущей популярности стриминговых сервисов, постоянных разговоров о сокращении окна между кино- и цифровым релизом, потере интереса зрителя даже к 3D и в целом снижения числа зрителей в кинотеатрах Warner Bros. ищет способы решить фундаментальную проблему возвращения людей в кино.

Американский интерес и немецкий вопрос

А теперь интересно вернуться к самой теме фильма. В следующем году будет 20 лет с тех пор, как на мировые экраны вышло выдающееся кино Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», «порвало» прокат и выиграло разнообразные награды. Фильмов о Второй Мировой в США всегда снималось достаточно. Другой вопрос, что выдающихся среди них немного, а выдающихся и при этом крупнобюджетных еще меньше («Первого мстителя», наверное, все-таки считать не будем). Лет пять-семь назад военное кино словно снова вошло в моду. Аналитик вашингтонского American Security Project Кэтэрин Кац видит причину этой моды в неуверенности американцев в сегодняшнем дне и недовольстве обстановкой в обществе. Тогда как 40-е были для американцев временем с четко определенной ролью США и их врагов. Потому зрители выберут фильмы об определенности, о людях, пусть не совершенных, но тех, кем можно гордиться.

И все же пока у таких фильмов более интересные перспективы в неамериканском прокате. Например «По соображениям совести» Мела Гибсона при бюджете в 40 млн. собрала в США 67,2 млн., а в мире – 108,1 млн. А ведь это было режиссерское возвращение Гибсона после долгих лет простоя по всем известной причине. Или можно вспомнить «Ярость» Дэвида Эйра и «Союзники» Роберта Земекиса (оба фильма – с Брэдом Питтом, но в США все-равно собрали меньше). Самый отчаянный, хоть и более старый пример – военная дилогия Клинта Иствуда, которая в общем и целом провалилась. Эта драма слишком болезненна для проката, какого-бы то ни было. «Флаги наших отцов» собрали в Северной Америке и в мире примерно поровну, а вот «Письма с Иводзимы» в мире заработали в четыре раза больше. Из недавних крупных военных лент, перепрыгнувших в домашнем прокате отметку в 100 млн. сборов на памяти только «Несломленный» Анджелины Джоли (при бюджете 65 млн. в США он собрал 115,6 млн., а в остальном мире всего 47,6). Но это была экранизация американского бестселлера.

Режиссеры и продюсеры, желающие снимать кино на тему Второй мировой, часто ищут финансирование в Германии. Здесь правительство поддерживает иностранные кинопроекты, особенно если за ними маячат, например, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино или Том Круз. Через национальный фонд, а также через систему региональных фондов создатели могут получить финансирование при непременном условии хотя бы частичной работы в Германии. Вот например в 2008-2009 гг., вскоре после создания в Германии специального фонда именно под крупные иностранные проекты, в мировой прокат вышли сделанные в немецкой копродукции «Чтец» Стивена Долдри с Кейт Уинслет, «Операция «Валькирия» с Томом Крузом и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, в 2014-ом – «Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни и «Воровка книг» Брайана Персиваля. Конечно, поддерживаются не только фильмы о войне и нацизме, но нет смысла отрицать, что немецкая киноиндустрия активно «продает» эту тему. Вроде бы все довольны, не считая того, что из-за сборов, которых все же недостаточно, фонды своих денег не возвращают – прибыль в первую очередь делится между частными инвесторами. Эту систему критикуют в немецкой прессе, пишут, что лучше бы деньги налогоплательщиков шли на более скромные проекты и на арт-кино. Особенно учитывая успехи Германии на этом поприще – к примеру, в конкурсе последнего Каннского кинофестиваля было сразу шесть фильмов, сделанных в немецкой копродукции. И все же правительство пока продолжает поддерживать работу с крупными проектами. Со следующего года финансирование киноиндустрии по линии Минкультуры будет удвоено и составит 150 млн. евро. Из них половина уйдет как раз в фонд, поддерживающий высокобюджетную (по немецким меркам) копродукцию. Так что скорее всего кинематографисты с именами будут и дальше сюда приезжать в поисках выгодной им работы.

Кристофер Нолан в этом смысле пошел другим путем. В Великобритании есть своя прекрасная история фильмов о войне и военном времени и собственные, либо копродукционные сногсшибательные успехи последних лет (например, «Игра в имитацию» Мортена Тильдума). Нолан убедил голливудскую студию снять военное кино об истории, которая является духоподъемной прежде всего для британцев, но не очень известна молодым американцам, определяющим летнюю кассу в США. Хотя и говорит в интервью, что это не столько военный фильм, сколько триллер в духе Хичкока. Оправдался ли риск студии, узнаем довольно скоро.



«Дюнкерк» Кристофера Нолана в российском прокате с 20 июля 2017 года. Дистрибьютор Каро Премьер.