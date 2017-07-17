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Что-то реальное: в прокат выходит «Дюнкерк» Кристофера Нолана



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17.07.2017 12:43:00

20 июля 2017 года прокат выходит военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. История, основанная на реальных событиях времен Второй мировой о массовой эвакуации частей союзных войск, блокированных немцами на побережье Франции, на территорию Великобритании. Для Нолана это один из немногих фильмов, снятых о чем-то реальном, а не о том, что происходит в голове у его героя, в космосе или во вселенной DC. Для Warner Bros. - риск и эксперимент, а для молодых актеров, которые отодвинули на второй план Тома Харди и Кеннета Брана - отличный шанс. В общем, явление, интересное с разных сторон.

Битва за прокат

Американский Forbes замечает, что июль считался хорошим временем для Warner Bros. Действительно, именно в это время студия выпускала некоторые свои хиты – три фильма из восьми о Гарри Поттере (в том числе и последний), «Темный рыцарь», «Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Правда, в последние годы все несколько изменилось. В 2015-ом студия сдвинула «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» на весну 2016-го. И в середину лета тогда вклинился Disney с «Человеком-муравьем», на июль 2019-го он планирует и «Короля-Льва». 

Причина выпуска «Дюнкерка» сейчас, во многом, это как раз сам Нолан, который не верит, что летний блокбастер должен обязательно быть сиквелом или супергеройским фильмом. Пока прокатные перспективы таковы: «Дюнкерк», в первый уикенд в Северной Америке способен заработать, по разным оценкам, от 30 до 40 млн. Это может стать самым скромным стартом для автора со времен «Престижа» 2006 года.

режиссер Кристофер Нолан

Нолан рассказывал романтическую историю о том, что фильм он задумал четверть века назад, когда со своей будущей женой Эммой Томас на яхте их приятеля переплывали Ла-Манш. Но ему понадобилось сначала стать тем, кем он является сегодня, чтобы студия позволила ему снять это кино. Про войну, но не про американцев, и при этом с американским в смысле размера бюджетом. Студия рискует, и кое-какие риски минимизированы. Это самый короткий фильм Кристофера Нолана (всего 106 минут), по словам автора, он стремился к тому, чтобы дать зрителю интенсивный опыт и «продавал» идею студии, как намерение отправить зрителя в воздух, в воду и на песок побережья, заставить его почувствовать все на себе. 

кадр из фильма Дюнкерк

В ролях фигурируют знаменитости типа Тома Харди, Киллиана Мерфи и Кеннета Брана, но они на втором плане. На первом - совсем молодые актеры. Сыгравший главную роль 19-летний Фьон Уайтхед еще полтора года назад работал в лондонской кофейне, регулярно ходил на прослушивания, но в его фильмографии была всего одна роль в телесериале. Сегодня он уже заявлен на следующем проекте и будет работать вместе со Стэнли Туччи и Эммой Томпсон. Правда, стремление минимизировать риск не сказалось на гонораре режиссера – пишут, что он составит 20 млн. долларов, не считая отчислений.

кадр из фильма Дюнкерк

«Дюнкерк» - это чуть ли не единственный крупный проект Warner Bros. в 2017 году, который имеет отношение к реальности (для сравнения, 2017 год для студии – это «Чудо-женщина», «Лига справедливости», «Меч короля Артура», «Бегущий по лезвию 2049», «ЛЕГО Ниндзяго фильм», «Конг: Остров черепа»). Студия продвигает его в том числе и как фильм, который будет показываться в кинотеатрах IMAX с пленки 70 мм. Отрывок фильма (около 7 минут) показали зрителям в некоторых кинотеатрах США перед премьерой фильма «Изгой Один: Звездные войны. Истории». Нолан – известный адпет пленки и большую часть фильма снимал 2D-камерами IMAX с высоким разрешением. В итоге фильм будет показан с пленки в 125 кинотеатрах мира. За последние четверть века это самый широкий выпуск такого рода. В наши времена растущей популярности стриминговых сервисов, постоянных разговоров о сокращении окна между кино- и цифровым релизом, потере интереса зрителя даже к 3D и в целом снижения числа зрителей в кинотеатрах Warner Bros. ищет способы решить фундаментальную проблему возвращения людей в кино.

Американский интерес и немецкий вопрос

А теперь интересно вернуться к самой теме фильма. В следующем году будет 20 лет с тех пор, как на мировые экраны вышло выдающееся кино Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», «порвало» прокат и выиграло разнообразные награды. Фильмов о Второй Мировой в США всегда снималось достаточно. Другой вопрос, что выдающихся среди них немного, а выдающихся и при этом крупнобюджетных еще меньше («Первого мстителя», наверное, все-таки считать не будем). Лет пять-семь назад военное кино словно снова вошло в моду. Аналитик вашингтонского American Security Project Кэтэрин Кац видит причину этой моды в неуверенности американцев в сегодняшнем дне и недовольстве обстановкой в обществе. Тогда как 40-е были для американцев временем с четко определенной ролью США и их врагов. Потому зрители выберут фильмы об определенности, о людях, пусть не совершенных, но тех, кем можно гордиться.

кадр из фильма Дюнкерк

И все же пока у таких фильмов более интересные перспективы в неамериканском прокате. Например «По соображениям совести» Мела Гибсона при бюджете в 40 млн. собрала в США 67,2 млн., а в мире – 108,1 млн. А ведь это было режиссерское возвращение Гибсона после долгих лет простоя по всем известной причине. Или можно вспомнить «Ярость» Дэвида Эйра и «Союзники» Роберта Земекиса (оба фильма – с Брэдом Питтом, но в США все-равно собрали меньше). Самый отчаянный, хоть и более старый пример – военная дилогия Клинта Иствуда, которая в общем и целом провалилась. Эта драма слишком болезненна для проката, какого-бы то ни было. «Флаги наших отцов» собрали в Северной Америке и в мире примерно поровну, а вот «Письма с Иводзимы» в мире заработали в четыре раза больше. Из недавних крупных военных лент, перепрыгнувших в домашнем прокате отметку в 100 млн. сборов на памяти только «Несломленный» Анджелины Джоли (при бюджете 65 млн. в США он собрал 115,6 млн., а в остальном мире всего 47,6). Но это была экранизация американского бестселлера. 

кадр из фильма Дюнкерк

Режиссеры и продюсеры, желающие снимать кино на тему Второй мировой, часто ищут финансирование в Германии. Здесь правительство поддерживает иностранные кинопроекты, особенно если за ними маячат, например, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино или Том Круз. Через национальный фонд, а также через систему региональных фондов создатели могут получить финансирование при непременном условии хотя бы частичной работы в Германии. Вот например в 2008-2009 гг., вскоре после создания в Германии специального фонда именно под крупные иностранные проекты, в мировой прокат вышли сделанные в немецкой копродукции «Чтец» Стивена Долдри с Кейт Уинслет, «Операция «Валькирия» с Томом Крузом и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, в 2014-ом – «Охотники за сокровищами» Джорджа Клуни и «Воровка книг» Брайана Персиваля. Конечно, поддерживаются не только фильмы о войне и нацизме, но нет смысла отрицать, что немецкая киноиндустрия активно «продает» эту тему. Вроде бы все довольны, не считая того, что из-за сборов, которых все же недостаточно, фонды своих денег не возвращают – прибыль в первую очередь делится между частными инвесторами. Эту систему критикуют в немецкой прессе, пишут, что лучше бы деньги налогоплательщиков шли на более скромные проекты и на арт-кино. Особенно учитывая успехи Германии на этом поприще – к примеру, в конкурсе последнего Каннского кинофестиваля было сразу шесть фильмов, сделанных в немецкой копродукции. И все же правительство пока продолжает поддерживать работу с крупными проектами. Со следующего года финансирование киноиндустрии по линии Минкультуры будет удвоено и составит 150 млн. евро. Из них половина уйдет как раз в фонд, поддерживающий высокобюджетную (по немецким меркам) копродукцию. Так что скорее всего кинематографисты с именами будут и дальше сюда приезжать в поисках выгодной им работы.

кадр из фильма Дюнкерк

Кристофер Нолан в этом смысле пошел другим путем. В Великобритании есть своя прекрасная история фильмов о войне и военном времени и собственные, либо копродукционные сногсшибательные успехи последних лет (например, «Игра в имитацию» Мортена Тильдума). Нолан убедил голливудскую студию снять военное кино об истории, которая является духоподъемной прежде всего для британцев, но не очень известна молодым американцам, определяющим летнюю кассу в США. Хотя и говорит в интервью, что это не столько военный фильм, сколько триллер в духе Хичкока. Оправдался ли риск студии, узнаем довольно скоро.

«Дюнкерк» Кристофера Нолана в российском прокате с 20 июля 2017 года. Дистрибьютор Каро Премьер.


Автор: Марина Латышева




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Фильм: «Дюнкерк»  


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