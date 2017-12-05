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За месяц Минкомсвязи заблокировало в четыре раза меньше «зеркал» пиратских сайтов, чем прогнозировалось



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05.12.2017 12:33:00

4 декабря 2017 года Минкомсвязи признало 255 сайтов «зеркалами» заблокированных в России пиратских сайтов, в результате доступ к ним был прекращен, сообщил Ведомостям замминистра связи Алексей Волин. «Мы рассчитывали получить в 4 раза больше заявок от правообладателей, которые активно настаивали на необходимости блокировки зеркал», – прокомментировал Волин.

Блокировка зеркал – часть пакета мер по борьбе с пиратством в рунете. По закону, чтобы закрыть доступ к сайту, где размещены нелегальные копии сериалов, фильмов, книг и т.д., правообладателю необходимо обратиться в Мосгорсуд. При положительном решении суда Роскомнадзор уведомляет сайт, и, если тот не удаляет пиратский контент, служба выдает предписание провайдерам блокировать ресурс. Если правообладатель доказывает, что сайт систематически размещает нелегальный контент, суд принимает решение о вечной блокировке ресурса. Но и такая мера оказалась не слишком эффективной, поскольку пираты могут быстро клонировать заблокированный сайт по новому адресу (создать «зеркало» можно буквально за полчаса).

С 1 октября в России началась блокировка «зеркал» пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда. 2 октября правительство России предоставило Министерству связи и массовых коммуникаций право принимать решения насчет признания сайтов «зеркалами» заблокированных интернет-ресурсов. Новая норма фактически начала действовать с начала ноября, поскольку чиновникам потребовалось время на выпуск подзаконных актов и формирование комиссии, принимающей решение, является ли тот или иной сайт «зеркалом» заблокированного.

По словам представителей отрасли, у системы блокирования «зеркал» есть несколько ограничений. В частности, подать на блокировку «зеркала» может только тот правообладатель, который добился закрытия оригинального сайта. Кроме того, Минкомсвязи принимает не более 10 заявок на блокировку в сутки – больше чиновники и эксперты обработать пока не могут, да и эта квота выполняется далеко не каждый день. Тем не менее, эксперты надеются, что в скором времени скорость обработки заявок увеличится.




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