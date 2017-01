Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»

24 января 2017 года стали известны номинанты 88-ой церемонии награждения лауреатов американской киноакадемии «Оскар». По традиции мероприятие проводится ранним утром (в 16:18 по московскому времени). Стали известны имена попавших в заветные пятерки в 24 категориях. Их объявила президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс объявит номинантов на премию «Оскар». В этом ей помогли сразу несколько кинематографистов, лауреатов и номинантов на «Оскар» прошлых лент, членов Американской киноакадемии, среди которых Дженнифер Хадсон, Бри Ларсон, Джейсон Райтман и Кен Ватанабе. Прямая трансляция шла на весь мир.





За звание лучшего фильма поборются девять картин: «Прибытие», «Ограды», «Ла-Ла Ленд», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «По соображениям совести» и «Любой ценой».

Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» - он представлен в 14 категориях. Таким образом, лента стала третьим фильмом за всю историю существования премии, который получил такое количество номинаций (ранее это удалось лишь картинам «Все о Еве» и «Титаник»).





«Лунный свет» и «Прибытие» претендуют на победу в восьми номинациях.

Картина Андрея Кончаловского «Рай», выдвинутая от России на премию Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, не вошла в число номинантов.





Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 28 февраля 2016 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2015 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.

Предлагаем вашему вниманию список номинантов на премию Оскар по итогам 2016 года:

Лучший фильм

Прибытие

По соображениям совести

Ограды

Любой ценой

Скрытые фигуры

Ла-Ла Ленд

Лев

Манчестер у моря

Лунный свет



Лучшая мужская роль

Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»

Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести»

Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд»

Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик»

Дэнзел Вашингтон – за фильм «Ограды»

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али – за фильм «Лунный свет»

Джеф Бриджес – за фильм «Любой ценой»

Дев Пател – за фильм «Лев»

Майкл Шэннон – за фильм «Под покровом ночи»

Лукас Хеджес – за фильм «Манчестер у моря»

Лучший фильм на иностранном языке

«Коммивояжер» (Иран)

«Тони Эрдманн» (Германия)

«Моя земля» (Дания)

«Вторая жизнь Уве» (Швеция)

«Танна» (Австралия)

Лучший адаптированный сценарий

«Прибытие»

«Ограды»

«Скрытые фигуры»

«Лев»

«Лунный свет»

Лучшая операторская работа

«Ла-Ла Ленд»

«Лев»

«Лунный свет»

«Молчание»

«Прибытие»

Лучшая песня к фильму

Audition - «Ла-Ла Ленд»

City of Stars - «Ла-Ла Ленд»

How far will I go - «Моана»

Can’t stop the feeling - «Тролли»

Empty Chair - «Джим: История Джеймса Фоули»

Лучший дизайн костюмов

«Союзники»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Флоренс Фостер Дженкинс»

«Джеки»

«Ла-Ла Ленд»

Лучший грим и прически

«Вторая жизнь Уве»

«Отряд самоубийц»

«Стартрек: Бесконечность»

Лучшее сведение звука

«Прибытие»

«Ла-Ла Ленд»

«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази»

«По соображениям совести»

Лучший монтаж звука

«Прибытие»

«Глубоководный горизонт»

«По соображениям совести»

«Ла-Ла Ленд»

«Чудо на Гудзоне»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Море в огне»

«Я вам не негр»

«Анимированная жизнь»

«О.Джей: Сделано в Америке»

«Тринадцатая»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Белые шлемы»

«Ватани: Моя родина»

«Скрипка Джо»

«4,1 мили»

«Крайности»

Лучший анимационный короткометражный фильм

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Лучший игровой короткометражный фильм

«Внутренние враги»

«Женщина и TGV»

«Тихие ночи»

«Пой»

«Таймкод»