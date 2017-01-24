    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото




 
 
Подписка
 

Номинанты на 89-ую премию «Оскар»: Фаворитом стал «Ла-Ла Ленд»



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

24.01.2017 16:42:00

24 января 2017 года стали известны номинанты 88-ой церемонии награждения лауреатов американской киноакадемии «Оскар». По традиции мероприятие проводится ранним утром (в 16:18 по московскому времени). Стали известны имена попавших в заветные пятерки в 24 категориях. Их объявила президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс объявит номинантов на премию «Оскар». В этом ей помогли сразу несколько кинематографистов, лауреатов и номинантов на «Оскар» прошлых лент, членов Американской киноакадемии, среди которых Дженнифер ХадсонБри ЛарсонДжейсон Райтман и Кен Ватанабе. Прямая трансляция шла на весь мир. 

кадр из фильма Ла-Ла Ленд

За звание лучшего фильма поборются девять картин: «Прибытие», «Ограды», «Ла-Ла Ленд», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «По соображениям совести» и «Любой ценой».

Лидером по числу номинаций стал мюзикл «Ла-Ла Ленд» - он представлен в 14 категориях. Таким образом, лента стала третьим фильмом за всю историю существования премии, который получил такое количество номинаций (ранее это удалось лишь картинам «Все о Еве» и «Титаник»). 

кадр из фильма Лунный свет

«Лунный свет» и «Прибытие» претендуют на победу в восьми номинациях.

Картина Андрея Кончаловского «Рай», выдвинутая от России на премию Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, не вошла в число номинантов.

кадр из фильма Прибытие

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 28 февраля 2016 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2015 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру. 

Предлагаем вашему вниманию список номинантов на премию Оскар по итогам 2016 года:

Лучший фильм 
Прибытие
По соображениям совести
Ограды
Любой ценой
Скрытые фигуры
Ла-Ла Ленд
Лев
Манчестер у моря
Лунный свет

Лучший режиссер 
Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»
Мел Гибсон – за фильм «По соображениям совести»
Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Кеннет Лонерган – за фильм «Манчестер у моря»
Барри Дженкинс – за фильм «Лунный свет»

Лучшая мужская роль 
Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»
Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести»
Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик»
Дэнзел Вашингтон – за фильм «Ограды»

Лучшая женская роль 
Изабель Юппер – за фильм «Она»
Рут Негга – за фильм «Лавинг»
Натали Портман – за фильм «Джеки»
Эмма Стоун – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Мерил Стрип – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс»

Лучшая мужская роль второго плана 
Махершала Али – за фильм «Лунный свет»
Джеф Бриджес – за фильм «Любой ценой»
Дев Пател – за фильм «Лев»
Майкл Шэннон – за фильм «Под покровом ночи»
Лукас Хеджес – за фильм «Манчестер у моря»

Лучшая женская роль второго плана
Виола Дэвис – за фильм «Ограды»
Наоми Харрис – за фильм «Лунный свет»
Николь Кидман – за фильм «Лев»
Октавия Спенсер – за фильм «Скрытые фигуры»
Мишель Уильямс – за фильм «Манчестер у моря»

Лучший фильм на иностранном языке
«Коммивояжер» (Иран)
«Тони Эрдманн» (Германия)
«Моя земля» (Дания)
«Вторая жизнь Уве» (Швеция)
«Танна» (Австралия) 

Лучший анимационный полнометражный фильм
«Зверополис»
«Красная черепаха»
«Жизнь кабачка»
«Моана»
«Кубо. Легенда о самурае»  

Лучший адаптированный сценарий
«Прибытие»
«Ограды»
«Скрытые фигуры»
«Лев»
«Лунный свет» 

Лучший оригинальный сценарий
«Ла-Ла Ленд»
«Лобстер»
«Любой ценой»
«Манчестер у моря»
«Женщины двадцатого века»  

Лучшая операторская работа
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Лунный свет»
«Молчание»
«Прибытие» 

Лучшая музыка к фильму
«Джеки»
«Пассажиры»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Лунный свет»  

Лучшая песня к фильму
Audition - «Ла-Ла Ленд»
City of Stars - «Ла-Ла Ленд»
How far will I go - «Моана»
Can’t stop the feeling - «Тролли»
Empty Chair - «Джим: История Джеймса Фоули» 

Лучшая работа художника-постановщика
«Прибытие»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Да здравствует Цезарь!»
«Ла-Ла Ленд»
«Пассажиры»  

Лучший дизайн костюмов
«Союзники»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Флоренс Фостер Дженкинс»
«Джеки»
«Ла-Ла Ленд» 

Лучший монтаж
«Прибытие»
«По соображениям совести»
«Любой ценой»
«Ла-Ла Ленд»
«Лунный свет»  

Лучший грим и прически
«Вторая жизнь Уве»
«Отряд самоубийц»
«Стартрек: Бесконечность» 

Лучшее сведение звука
«Прибытие»
«Ла-Ла Ленд»
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
«13 часов: Тайные солдаты Бенгази»
«По соображениям совести» 

Лучший монтаж звука
«Прибытие»
«Глубоководный горизонт»
«По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
«Чудо на Гудзоне»  

Лучшие визуальные эффекты
«Глубоководный горизонт»
«Доктор Стрэндж»
«Кубо. Легенда о самурае»
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
«Книга джунглей»  

Лучший документальный полнометражный фильм 
«Море в огне»
«Я вам не негр»
«Анимированная жизнь»
«О.Джей: Сделано в Америке»
«Тринадцатая»

Лучший документальный короткометражный фильм 
«Белые шлемы»
«Ватани: Моя родина»
«Скрипка Джо»
«4,1 мили»
«Крайности»

Лучший анимационный короткометражный фильм 
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
Piper

Лучший игровой короткометражный фильм 
«Внутренние враги»
«Женщина и TGV»
«Тихие ночи»
«Пой»
«Таймкод»




Просмотров: 264   |      
Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Лев»  Фильм: «Лунный свет»  Фильм: «Любой ценой»  Фильм: «Манчестер у моря»  Фильм: «По соображениям совести»  Фильм: «Прибытие»  Фильм: «Скрытые фигуры»  

Все новости о фильмах

23.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 20 по 22 января 2017 года: Джеймс Макэвой опередил Вина Дизеля
16.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 13 по 15 января 2017 года: «Скрытые фигуры» и «Ла-Ла Ленд» подвинули спин-офф «Звездных войн»
13.01.2017Премия Гильдии режиссеров США огласила номинантов: И снова «Ла-Ла Ленд»
12.01.2017Киноафиша на уикенд 12-15 января 2017: В российские кинотеатры приходит американский джаз
09.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 6 по 8 января 2017 года: «Изгой-один» больше не правит кассой
27.12.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 декабря 2016 года: Новички не смогли обойти «Изгоя-один»
19.12.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 16 по 18 декабря 2016 года: Спин-офф «Звездных войн» изгнал «Моану»
18.12.201610 картин поборются за «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»
12.12.2016Критики признали «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом
12.12.2016Сборы в США и Канаде за уикенд с 9 по 11 декабря 2016 года: «Моана» не дала фантастическим тварям отметить корпоратив

Все статьи по теме премия "Оскар"

20.01.2017Фрэнсис Форд Коппола стал поставщиком вин для церемонии вручения премии «Оскар»
19.01.2017В Москве прошла премьера фильма «Рай» - претендента на «Оскар» от России
16.01.2017«Оскар»: Новые подробности объявления номинантов
10.01.2017Американская киноакадемия наградит создателей инновационных цифровых камер и систем захвата лицевых движений
22.12.2016«Оскар» по итогам 2016 года: На главную номинацию претендуют 336 фильмов

Фоторепортажи по теме премия "Оскар"

88-ая премия «Оскар»: Лауреаты, номинанты и гости церемонии88 премия "Оскар": Подготовка к церемонии87 церемония вручения премии "Оскар" (по итогам 2014 года): Лауреаты

  Премии
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006